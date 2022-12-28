Сто лет одиночества: есть ли у автопрома и авторынка России будущее

Ведь только совершенно зашоренные (или откровенно антироссийские) элементы не видят того, что страна более чем успешно справляется с той блокадой, перерастающей в полную изоляцию, что устроили нам недружественные державы. Да, с дилерских прилавков практически исчезли автомобили приличных и проверенных марок (парад уходов начался с французской Renault и закончился на родственном ей Nissan).
В апреле производство на российских автозаводах сократилось на 70%, а в мае отечественный рынок новых легковушек и вовсе пробил дно — продажи обрушились аж на 80%. Невероятно подорожали и автомобили (как новые, так и подержанные), и автозапчасти.
Но на этом фоне ни АВТОВАЗ, ни УАЗ, ни ГАЗ, ни КамАЗ не остановили полностью свои производства и даже дали гражданам и бизнесу «антикризисные» авто по, заметим, очень вменяемым ценам. Потом худо-бедно заработал параллельный импорт, а чуть позже нам стали активно помогать китайские, турецкие, иранские товарищи (а еще руку дружбы протянули индийские, вьетнамские и даже тайские). Причем как в поставках актуальных транспортных средств, так и в части запчастей-расходников. Да и Правительство РФ всерьез взялось за решение «транспортных» проблем.
Впрочем, более подробно о всех положительных тенденциях уходящего года в автомобильной жизни России, дающих хорошие шансы на ее реанимацию в 2023-ем, вы можете узнать из очередного — и, кстати сказать, юбилейного, сотого по счету — выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).