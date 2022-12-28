Сто лет одиночества: есть ли у автопрома и авторынка России будущее

Ведь только совершенно зашоренные (или откровенно антироссийские) элементы не видят того, что страна более чем успешно справляется с той блокадой, перерастающей в полную изоляцию, что устроили нам недружественные державы. Да, с дилерских прилавков практически исчезли автомобили приличных и проверенных марок (парад уходов начался с французской Renault и закончился на родственном ей Nissan).

В апреле производство на российских автозаводах сократилось на 70%, а в мае отечественный рынок новых легковушек и вовсе пробил дно — продажи обрушились аж на 80%. Невероятно подорожали и автомобили (как новые, так и подержанные), и автозапчасти.