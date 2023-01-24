Кроссовер Toyota за 2 000 000 рублей: что купить вместо RAV4

В дилерских центрах отныне пусто: желающих подивиться чудовищными ценниками, как и тех, кто готов переплачивать, можно сосчитать по пальцам. Ажиотаж спал, целенаправленные покупатели свой вопрос закрыли еще в середине прошлого года, а «сомневающиеся» остужают пыл на уровне расчета ежемесячного платежа.
Немного переосмыслив древний социалистический слоган, скажем: новый автомобиль — это роскошь, а не средство передвижения. Покачнулись ряды даже верных адептов самой уважаемой в России автомобильной марки — Toyota. Купить себе японскую обновку, чтобы долгие годы бед не знать, не могут «не только лишь все».
Параллельный импорт чуть поправил поставки Land Cruiser Prado и «большого Крузака», но цены все равно запредельные. Машины не покупают. А как насчет некогда культового RAV4, который отчего-то из Эмиратов и Казахстана не везут? Не выгодно или спроса нет? В последнее верится с большим трудом, уж больно высок рейтинг кроссовера в России, поэтому велика вероятность первого довода — дорого. Особенно на фоне другого автомобиля Toyota, который усилиями «серого импорта» активно лезет в нишу «Равчика». Имя ему — Toyota Rush.
Как и большинство официально приобретенных в России авто этого класса, Rush моноприводный, то есть с единственным карданом на заднюю ось. Он оснащен крайне надежным 1,5-литровым атмосферником на 105 сил, традиционным «автоматом» безо Toyota Rush всяких там «вариаторов» и «роботов», причем четырехступенчатым.
Технологически это очень старая машина, на что намекает и убранство салона: довольно простое, без изысков и современных тенденций. Даже кожаный салон — и то редкость. Семидюймовый экран магнитолы, которая дружит только с Android, и только пластик. Зато Rush — полноценный семиместный автомобиль, позволяющий использовать багажник даже с разложенными сидениями галерки.
Другое важное достоинство, крайне актуальное сейчас: Rush — очень незамысловатая в устройстве машина с минимумом электроники и крайне архаичными агрегатами. Механики Toyota, с которыми удалось обсудить этот кроссовер, единогласно заявили, что надежнее и проще автомобиля сейчас не найти. У некоторых версий, заезжающих на обслуживание, даже стоят барабанные задние тормоза.
Стоимость нового автомобиля — читай, с пробегом до 1000 км, но уже с полным комплектом документов — колеблется вокруг отметки в два миллиона рублей. То есть Toyota Rush в иных комплектациях дешевле LADA Vesta. Самый доступный кроссовер, который сейчас предлагают на досках объявлений, стоит 1 900 000 целковых.
И это полноценная Toyota — причем еще старого, дореформенного образца тех времен, когда машины строили инженеры, а не маркетологи, а отметка в 300 000 км означала лишь середину жизненного пути. И таких машин на дорогах все больше: ведь большинству автовладельцев в России надо ездить, а не «шашечки».