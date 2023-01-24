Кроссовер Toyota за 2 000 000 рублей: что купить вместо RAV4

Параллельный импорт чуть поправил поставки Land Cruiser Prado и «большого Крузака», но цены все равно запредельные. Машины не покупают. А как насчет некогда культового RAV4, который отчего-то из Эмиратов и Казахстана не везут? Не выгодно или спроса нет? В последнее верится с большим трудом, уж больно высок рейтинг кроссовера в России, поэтому велика вероятность первого довода — дорого. Особенно на фоне другого автомобиля Toyota, который усилиями «серого импорта» активно лезет в нишу «Равчика». Имя ему — Toyota Rush.

Как и большинство официально приобретенных в России авто этого класса, Rush моноприводный, то есть с единственным карданом на заднюю ось. Он оснащен крайне надежным 1,5-литровым атмосферником на 105 сил, традиционным «автоматом» безо Toyota Rush всяких там «вариаторов» и «роботов», причем четырехступенчатым.

Технологически это очень старая машина, на что намекает и убранство салона: довольно простое, без изысков и современных тенденций. Даже кожаный салон — и то редкость. Семидюймовый экран магнитолы, которая дружит только с Android, и только пластик. Зато Rush — полноценный семиместный автомобиль, позволяющий использовать багажник даже с разложенными сидениями галерки.