«Газель» задумалась: тест-драйв коммерческого грузовичка Sollers Argo

Мы уже рассказывали об этом грузовичке в декабре прошлого года, ведь именно тогда прошла статическая презентация модели. Причем (и это заслуживает уважения) «Соллерс» не скрываает, как некоторые другие российские автостроители, что у «Арго» — китайские корни. Это — JAC N25/N35, а цифры в индексе модели означают полную массу машины — 2,5 или 3,5 т.

Где родился, там и пригодился

Сборку иномарки сначала наладили на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, а недавно перенесли в Ульяновск. Сейчас она идет в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа. Все же Argo — рамный, как и чисто отечественные ульяновские внедорожники. Здесь же, в индустриальном парке, скоро появятся и цеха по окраске и сварке кабин: локализация авто идет полным ходом. Кстати, в будущем ждем появления версии со сдвоенной кабиной.

Да, локализация — наше все, потому как позволяет хоть как-то сдержать цены на новые ТС. Если так и произойдет — «Соллерс» получит преимущество в своем сегменте, где конкурентов хватает. Понятно, что царь горы тут — «Газель» («Бизнес» и Next) и ее пока не скинуть с пьедестала. А вот разномастные «Портеры» в купе с Kia Bongo, не говоря уж о Dongfeng Captain-T, «скушать» вполне реально. Так что есть все резоны познакомиться с «Арго» поближе.