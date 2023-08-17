«Газель» задумалась: тест-драйв коммерческого грузовичка Sollers Argo

Мы уже рассказывали об этом грузовичке в декабре прошлого года, ведь именно тогда прошла статическая презентация модели. Причем (и это заслуживает уважения) «Соллерс» не скрываает, как некоторые другие российские автостроители, что у «Арго» — китайские корни. Это — JAC N25/N35, а цифры в индексе модели означают полную массу машины — 2,5 или 3,5 т.
Где родился, там и пригодился
Сборку иномарки сначала наладили на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, а недавно перенесли в Ульяновск. Сейчас она идет в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа. Все же Argo — рамный, как и чисто отечественные ульяновские внедорожники. Здесь же, в индустриальном парке, скоро появятся и цеха по окраске и сварке кабин: локализация авто идет полным ходом. Кстати, в будущем ждем появления версии со сдвоенной кабиной.
Да, локализация — наше все, потому как позволяет хоть как-то сдержать цены на новые ТС. Если так и произойдет — «Соллерс» получит преимущество в своем сегменте, где конкурентов хватает. Понятно, что царь горы тут — «Газель» («Бизнес» и Next) и ее пока не скинуть с пьедестала. А вот разномастные «Портеры» в купе с Kia Bongo, не говоря уж о Dongfeng Captain-T, «скушать» вполне реально. Так что есть все резоны познакомиться с «Арго» поближе.
Маленький, но большой
Машина достаточно компактная, что и понятно. Все же китайцы проектировали ее, заглядываясь на Porter. Существуют различные варианты надстроек — «борт», изотермический и промтоварный фургоны. А бескапотная компоновка позволяет установить и кузов повышенной вместимости объемом 11 «кубов». Тут как раз такой на 4 европалеты. Получается, что в высоту «Арго» примерно как «Газель», а длина — 3,4 метра. Полная масса — 2,5 тонны, что дает возможность без проблем колесить по центру той же Москвы, не опасаясь пресловутого «грузового каркаса», а для управления машиной подойдет легковая категория «В».
Рама на вид крепкая. Ржавчины на некоторых элементах кузова, что я заметил в момент первого знакомства, нет (похоже, что на статическую презентацию выкатывали, увы, нечто из тестового парка). В кормовой части закреплены две запаски: передние и задние колеса тут разных размеров. Есть и выдвижная лестница, чтобы было удобнее проникать в «хозблок».
Крышка топливного бака открывается с ключа. С одной стороны это удобно, так как предотвращает воровство горючего. Но с другой — личинка замка зимой может замерзнуть даже при наличии защитного колпачка. Но, честно говоря, это чистая придирка: в личном пользовании автора имеется машина именно с такой системой. И проблем не возникает.
Аквариум
Открываю водительскую дверь и оказываюсь в кабине. Сразу отмечаю, что у машины отличная обзорность. Так и хочется сказать, что «сидишь, как в аквариуме». Что с точки зрения комтранса — серьезный плюс. Видно абсолютно все и это помогает в узких городских переулках-проездах. Только зачем тут салонное зеркало? Оно абсолютно бесполезно.
Что касается тканевых кресел, то они вполне сносные. Единственное замечание — в движении мне (учитывая, правда, рост под два метра) не хватило длины спинки. Однако в гордских развозках водитель и экспедитор уживутся с комфортом, хотя третий член экипажа будет почти лишним..
В центре — широкий подлокотник с двумя подстаканниками, а руль регулируется только по углу наклона. Кстати, его обод обтянут экокожей, что очень приятно (особенно если учесть платик конкурентов). Но диапазоны регулировок «баранки» хотелось бы иметь более широкие.
Комплектация автомобиля совсем не бедная. Есть подушки безопасности водителя и пассажира, иммобилайзер, ABS, система курсовой устойчивости и кондиционер. Вполне неплохо.
Маневрируйте
Что касается ездовых характеристик, то меня сразу предупредили: «хвост» у Argo длинный, а высота — нестандартная. Это накладывает свой отпечаток на управление фургоном. Хотя, как я убедился, совсем небольшой. На столичных дорогах и при заезде во дворы — никаких затруднений. А при маневрах задним ходом помогают зеркала: в крупные «лопухи» все видно очень хорошо. Кстати, на стоянке их можно сложить, а пластиковые корпуса не жалко поцарапать.
Что касается силового агрегата обрусевшего «китайца», то под его капотом стоит 2-литровый «дизель» с отдачей в 130 л. с.: четыре клапана на цилиндр, цепной привод ГРМ, топливная система Common Rail и клапан EGR (экологический класс — «Евро−5»). В паре с движком работает 6-ступенчатая «механика». Весьма надежный тандем.
С таким набором грузовичок оказался довольно резвым. Впрочем, под завязку автомобиль я не загружал. Трансмиссия работает с движком слаженно, лишь вторая передача включается с некоторым усилием. Но, скорее всего. это особенность конкретного экземпляра, причем тестового — «поюзанного» моими коллегами. А на третьей передаче немного не хватает тяги. Но тут, возможно, дело в моих личных легковых водительских привычках. Отмечу и то, что с ускорениями и разворотами у Sollers Argo проблем нет. Несмотря на высокую надстройку, машина не кренится, за что отдельное спасибо переднему стабилизатору.
И вот еще приятный нюанс: в кабине, если уж по грузовым меркам, довольно тихо: два человека могут разговаривать, не надрывая связки. В общем, нормальная рабочая атмосфера.
Что в итоге
И хотя знакомство с грузовичком получилось довольно коротким, машина, тем не менее, не разочаровала. Главные ее достоинства — отличная обзорность и маневренность, «незаметность» для того же «грузового каркаса» в Москве: разрешенная максимальная масса составляет 2495 кг. При этом конструктив подвески не поменялся и позволяет брать на борт груз куда тяжелее, чем положено по паспортным данным. Иными словами, возможности Sollers Argo — вполне на уровне конкурентов.
Так что свой кусок пирога на нашем дефицитном авторынке он откусит. Главное, чтобы дилеры держали в узде цены. И, кстати, о них. Промтоварный «Арго» стоит 2 659 000 рублей, а за новую «Газель Next» просят 2 691 000. Все очень близко и это хорошо. В выигрыше от схватки «полуторок» будет покупатель. Если, конечно, сделает правильный выбор.