Укротитель «Газели»: тест-драйв фургона Sollers Atlant

Рабочий кабинет

Открываю широкую дверь и забираюсь в салон. По оформлению он довольно прост. Пластик везде жесткий и скользкий, но это комтранс, потому с «легковыми» мерками сюда лучше не подходить: для работы вполне сойдет. У кресла есть механические регулировки и удобный подлокотник, а «джойстик» шестиступенчатой «механики» расположен прямо под рукой.

Кстати, в будущем заводчане планируют установить российскую КП, так что будем следить за обновлениями модели. А вот рулевая колонка вообще не регулируется, что снижает уровень комфорта. Если говорить про два пассажирских сиденья, то их спинки откидываются, но совсем на небольшой угол.

Характер «держателя неба»

Настроив под себя «сидушку» и электрозеркала, запускаю самый мощный в линейке 2,7-литровый 150-сильный дизельный мотор (есть еще 1,9-литровый агрегат с отдачей в 139 сил). И вот тут получается очень интересно. У топового двигателя предусмотрен впрыск мочевины, а базовый обходится без нее. Систему SCR наши водители не любят, потому что раствор боится морозов, воняет, да и не везде его можно купить. Из этого делаем вывод, что младший агрегат будет востребован в провинции.