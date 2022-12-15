Укротитель «Газели»: тест-драйв фургона Sollers Atlant

С помощью Sollers Argo и Atlant, презентация которых состоялась 14 декабря, производитель намерен занять минимум 40% рынка и обойти «Газель», лидирующую в сегменте легкого комтранса уже 30 лет. Основная надежда тут именно на «Атлант», поскольку он — прямой конкурент продукции «Группы ГАЗ».
Кратко заметим, что под российским названием скрывается китайский JAC Sunray, а не собственная разработка. Это и позволило в короткие сроки наладить отверточную сборку. На очереди — производство полного цикла с планами довести локализацию до 70, а в будущем — и до 100%. Кстати, заводчане выкупили у партнеров права на интеллектуальную собственность, потому смогут сами модернизировать автомобиль. Например, у него появится полный привод.
Он мне не родственник
Внешне фургон напоминает Mercedes-Benz Sprinter второго поколения, но сходство обманчиво. Кузовные панели тут свои, а не от «Мерса». Кстати, качество сборки неплохое. Каких-то «косяков» я не заметил. Единственное, что бросилось в глаза — крупные соты декоративной решетки. За ними нужно ставить сетку, чтобы камни не бомбардировали радиатор кондиционера.
Все остальное сделано довольно практично. Бамперы не окрашены, так что не жалко их поцарапать. По бортам — крупные молдинги. Они также предохраняют кузов от повреждений. Фонари большие и расположены высоко, что защитит их от контактов с ветками или парковочными столбиками. А запаску разместили под днищем. «Грязное» решение, но совершенно нормальное для машин такого класса.
Рабочий кабинет
Открываю широкую дверь и забираюсь в салон. По оформлению он довольно прост. Пластик везде жесткий и скользкий, но это комтранс, потому с «легковыми» мерками сюда лучше не подходить: для работы вполне сойдет. У кресла есть механические регулировки и удобный подлокотник, а «джойстик» шестиступенчатой «механики» расположен прямо под рукой.
Кстати, в будущем заводчане планируют установить российскую КП, так что будем следить за обновлениями модели. А вот рулевая колонка вообще не регулируется, что снижает уровень комфорта. Если говорить про два пассажирских сиденья, то их спинки откидываются, но совсем на небольшой угол.
Характер «держателя неба»
Настроив под себя «сидушку» и электрозеркала, запускаю самый мощный в линейке 2,7-литровый 150-сильный дизельный мотор (есть еще 1,9-литровый агрегат с отдачей в 139 сил). И вот тут получается очень интересно. У топового двигателя предусмотрен впрыск мочевины, а базовый обходится без нее. Систему SCR наши водители не любят, потому что раствор боится морозов, воняет, да и не везде его можно купить. Из этого делаем вывод, что младший агрегат будет востребован в провинции.
С первой передачи Atlant трогается довольно резво и уверенно «гребет» по свежему снегу. В поворотах чувствую, что работает страхующая электроника. Все же привод у автомобиля задний, а дорога скользкая. Тяги хватает, чтобы без проблем трогаться со второй передачи. Максимальный момент 335 Н·м доступен уже с 1800 об/мин.
Подвеска плотная и иногда работает довольно жестко. Это и понятно, ведь в кузове груза нет. Уверен, что если загрузить фургон под завязку, он поедет мягче. А вот что понравилось, так это работа коробки передач: переключения быстрые и точные. «Шестиступку» отлично «подружили» с мотором.
Цена вопроса
Если говорить про «прайс», то базовый Atlant обойдется в 2 904 000 рублей. В комплектации есть гидроусилитель руля, круиз-контроль, кондиционер, ABS, ESP и другое оборудование. Версия полной массой 4,2 тонны стоит 3 209 000 рублей. А вот цельнометаллическую «Газель Next» дилеры продают за 2 815 000 рублей. Еврофургон «Газель Бизнес» вообще можно найти за 2 050 000. Так что борьба с продукцией ГАЗа предстоит нелегкая. Хотя сейчас на рынке дефицит, потому все производители, которые смогут предложить авто по доступной цене, будут в плюсе.