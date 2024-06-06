Итальянский пафос по-китайски: тест-драйв кроссовера SWM G01F

И пусть оголтелые приспешники ЗОЖ скрежещут зубами от злости, но вот чем меня — заядлого курильщика, крайне негативно относящегося к геноциду «смолящей» братии, устроенному властями страны — откровенно порадовал новый среднеразмерный SWM G01F, так это прикуривателем. Не стыдливо прикрытым пластмассовой крышечкой гнездом для него, а полноценным «сигаретным девайсом», который — были же времена! — еще совсем недавно являлся обязательным элементом оснащения любого автомобиля. И за такой ностальгический подарок лично я готов простить этому «китайцу» все его недостатки. Без которых, увы, не обошлось.

Впрочем, наличие в машине «вредного гаджета» объясняется, скорее всего, не вызовом конкретного автостроителя мировому сообществу либерастов, погрязшему в маниакальном стремлении повсеместного насаждения здорового образа жизни. Это, можно сказать, некий его отсыл к итальянской культуре, в которой многие столетия табакокурение было буквально неотъемлемой частью повседневной жизни. Курили абсолютно везде, курили много, курили со вкусом.

Стоп, скажете вы, при чем здесь Италия, если речь идет о транспортном средстве made in China? Ну во-первых, китайцы не менее, если не более курящая нация с еще более древними в этом смысле традициями. А во-вторых, для тех, кто еще не знает — напомню: ныне «поднебесная» компания SWM некогда принадлежала гражданам Bel Paese и специализировалась на производстве мотоциклов.

Но у «макаронников» дела в итоге не пошли, и в 2014-ом фирму купили наши новые восточные партнеры, которые позже решили кроме байков делать еще и автомобили. При этом итальянские корни фирмы сохранены — дизайн-центр марки расположен в Милане.

Фото портала АвтоВзгляд.

А собственно в моделях бренда, в том числе и на тестовом SWM G01F, об итало-китайском «родстве» напоминает не только тот самый прикуриватель, но и логотипчики цветов итальянского флага на решетках радиаторов, лючках бензобаков, рулевых колесах. А под капотом на краешке «плиты», прикрывающей движок, красуется гордое «from Italy».

Хотя какая тут, к черту, «Итали», коли мотор здесь самая что ни на есть 1,5-литровая «Чайна», да еще и для российских «юзеров» до невозможности «задушенная». Тот силовой агрегат, что пользуют сами китайцы, имеет вполне приличную мощность в 156 «лошадок», а «наш» — только 139 л.с., если верить официальному сайту производителя, хотя некоторые источники указывают и вовсе 138.

Что при полной массе авто почти под две тонны — явно маловато. Хотя к ходовым способностям-умениям G01F мы еще вернемся, а пока все же обратимся к тем самым «апеннинским истокам». Ведь дизайнеры-то модели, как ни крути — миланские: высокая, так сказать, во все времена мода. И хотя в нашем случае «иконы стиля» у них явно не получилось, но этот «китаец», в отличие от большинства своих «сородичей», в потоке явно выделяется. Я бы на вашем месте тоже не поверил.

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Но когда за время теста водители соседних машин раза три интересовались маркой и ценой модели (причем некоторые ради этого играли в «шашки» и нарушали, прости, Господи, скоростной режим), цокали языками и показывали большой палец — выводы напрашиваются однозначные. Адресованный молодежной аудитории, G01F выглядит достаточно агрессивно и стремительно.

И это, как мне кажется, тот редкий случай, когда ни гигантский гриль радиаторной решетки в переднем бампере, ни многочисленные выштамповки-ребра на боковинах кузова, ни два мощных патрубка выхлопной системы на корме с изобилием свето-технических вроде как и излишеств, автомобиль не портят. И даже наоборот — придают той самой индивидуальности, так не хватающей нынче китайскому автопрому. Впрочем, как известно, о вкусах не спорят: есть тысяча мнений... С салонными интерьерами чуть иная история.

И я даже не про материалы отделки, всеми силами демонстрирующими не пафос, конечно, но претензии на игру в высшей лиге современной автомоды. Пластики тут явно недорогие, но визуально и тактильно приятные, а довольно аккуратная прострочка красной нитью кожзама сидений реально создают иллюзию из серии «дорого-богато».

Но вот конфигурация «трехъярусной» передней панели, лично у меня своей «сложностью» претензий не вызвавшая и даже создавшая атмосферу некоего водительского уюта, у некоторых коллег понимания не нашла.

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Как и интегрированный в нее 10-дюймовый экран мультимедийки. По их мнению, тут явно виден отсыл к «японцам» середины-конца 10-ых годов нынешнего столетия. А мне, повторю, эта «ламповость» (кстати, тоже вполне актуальное нынче течение) пришлась очень даже. Что же касается удобства перемещения в пространстве пассажиров этого GOLF, простите, описался — G01F, то тут сильно не забалуешь.

Пространства для ног относительно рослым седокам заднего дивана (и это при длине авто в 4670 мм и колесной базе в 2750 мм) будет впритык, хотя граждане и гражданки среднего телосложения в претензии не будут. Однако если говорить о компании взрослых, то в любом случае «на дальняк» тут лучше отправляться вчетвером — втроем обитать во втором ряду будет не очень комфортно (ширина машины, если кому интересно — 1855 мм).

Впрочем, и поклажа пяти автотуристов в багажнике нашего героя не поместиться — при заявленном объеме в 550 л визуально он тянет литров на 400-450 (хотя при сложенных сиденьях в машине можно легко уместить и перевезти очень даже габаритные грузы). Из остальных удобств, доступных седокам — три USB-разъема на всех, подогрев всех сидушек, общий климат-контроль и семь динамиков аудиосистемы.

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Звуком которой я, консерваторий не кончавший, в общем и целом остался доволен: и джазовые композиции, и песни Круга, не говоря уж о канале «Вести FM» воспроизводит для моего слуха достойно. Хотя, увы, «музыку» дороги, шин и двигателя способна заглушить только если врубить ее на полную...

Увы, но ставшая уже притчей во языцех экономия китайских автостроителей на «шумке», в G01F (о, сейчас не ошибся в написании) расцвела во всей красе. И это, если не брать в расчет «дефорсированный» движок, главная, как мне кажется, его проблема. Обитатели салона прекрасно слышат и как мотор справляется с превратностями судьбы в виде «хотелок» водителя, и насколько пофигистически наши дорожники относятся к своей работе, и легко оценивают силу встречных потоков воздуха.

При этом шины, в свою очередь, азартно транслируют на пятые точки путешественников не донесенную шумоизоляцией информацию. Кстати сказать, от всей этой какофонии водитель, как ни странно, страдает меньше всего. Но он вынужден сражаться с другими задачками...

В основном, как уже было сказано, подкидываемым двигателем. Точнее — его отсутствием. Полуторалитровому турбированному бензиновому мотору оставленных ему 139 «лошадок» откровенно не хватает, даже учитывая снаряженную массу ТС в 1625 кг. Точнее, для неторопливого передвижения из точки «А» в точку «В», особенно в городском трафике, мощности силового агрегата — за глаза.

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Но и про «светофорные гонки», и про динамичные обгоны (и уж не дай Бог — затяжные на трассе) владельцу машины рекомендую забыть раз и навсегда — ну не тянет она. При этом к работе «ослабевшего» движка не может, похоже, приспособиться и агрегатированный с ним вполне себе современный китайский же «робот»: 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Тут доходит даже до того, что при активном педалировании начинает казаться, будто имеешь дело с вариатором: коробка откровенно пинается, не поспевая за правой ногой «пилота». Ну а про секундные задержки при переключении передач практически во всех режимах динамичной езды я уж и не говорю.

Но повторю еще раз: все это претензии драйвера, практикующего довольно активную манеру рулежки на грани (но не за ней!) агрессивного вождения. Среднестатистический же водитель (а уж тем более обремененный семьей с непременной тещей на заднем диване и ее рассадой в грузовом отсеке) ничего такого, скорее всего, и не почувствует.

Кстати сказать, он каким-то непостижимым образом будет и меньше других страдать и от слабенькой «шумки», и от слишком мягкой подвески. Она, родимая, умудряется собирать практически все изъяны и скоростного шоссе, и проселочной дороги к даче. А при преодолении искусственной неровности в виде «лежачего полицейского» даже на скоростях 30-40 км/ч вполне может потягаться силами с дантистом-хирургом — зубодробительная история.

Хотя совершенно не исключаю, что в половине этой нервотрепки виноваты исключительно китайского же производства шины — чрезмерно жесткие. И, что весьма печально, совершенно не переносят мокрых дорог, «теряя» асфальт и норовя всплыть при любом удобном случае.

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Так вот «рулевого» все эти беды и бедки если и не обходят стороной полностью, то сказываются на его самочувствии куда лайтовей, чем и на переднем пассажире, и уж тем более — на задних. На водительском же месте и гремит, и трясет намного меньше. Чистая фантастика, но экономящая силы и нервы на других упражнениях.

Впрочем, иных неприятных сюрпризов автомобиль и не подносит. Возможно, на первых километрах будущему владельцу придется привыкнуть к алгоритму работы тормозной системы. Точнее — научиться правильно дозировать усилие на педаль, поскольку поначалу может показаться, что она «любит пожестче». Однако чрезмерное «давление» немедленно ставит машину колом. А вот «ласка» дает вполне адекватный ответ.

Ну и «баранка» тут по-китайски пустовата, но это опять же проблемы всего «поднебесного» автопрома: ну не любят в КНР возиться с настройками ни той же подвески, ни тормозной, ни рулевой систем. Почему — загадка. Но, как бы то ни было, рулится SWM G01F вполне адекватно: не угадывая намерения водителя, но вполне четко следуя его действиям. Хотя все же на высоких скоростях в крутые повороты лучше не заходить.

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Хотя, повторю, до высоких скоростей тут — как до Архангельска на велосипеде. Автомобиль теряет остатки задора после 120-130 км/ч, на коленях умоляя не рисковать ни водительской, ни пассажирскими жизнями, а просто наслаждаться спокойной и неспешной ездой в рамках ПДД.

Это, честно говоря, не очень вяжется с той целевой аудиторией, что назначил себе автопроизводитель, но вот в качестве семейного автомобиля G01F — самое то. В целом — просторный, вместительный, интересный и внушительный, но в повадках совершенно не агрессивный. Да и аппетит умеренный — в смешанном цикле я вывел его на 8,5 л на «сотку». Правда, рекомендованного производителем АИ-95. Но это уже тема для другого разговора.