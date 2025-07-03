Роскошь движения: тест-драйв лифтбэка Hongqi H6

Китайский автопром уже давно перестал быть поводом для одних только снисходительных усмешек. Теперь уже впору шутить о том, как он обогнал половину мировых автогигантов, пока те десять лет перекрашивали одну и ту же модель в новый оттенок серого. Так, например, если вы до сих пор думаете, что Hongqi — это просто «китайский ЗиЛ для партийных боссов», то знакомьтесь: H6 — лифтбэк, который выглядит так, будто его дизайнер вдохновлялся одновременно Bentley, «Троном» и футуристическими журналами 80-х.

Первое, что бросается в глаза — Hongqi H6 не пытается притворяться «немцем» или «японцем». Он выглядит так, словно его создавали для съемок в фантастическом блокбастере, где главный герой ездит на машине, которая умеет летать, но пока скромно об этом умалчивает. Но обо всем по порядку.

КОГДА РЕШЕТКА РАДИАТОРА — УЖЕ ПЕРФОМАНС

Если вам кажется, что этот лифтбэк — просто слегка подправленный и во всех смыслах «раздавшийся» седан H5, то вы... почти правы. Но какие же гигантские, на самом деле, эти пять миллиметров разницы в длину (4990 мм), одиннадцать — в ширину (1876 мм) и пятнадцать — в высоту (1450 мм). Выглядит настоящей революцией в габаритах: ну почти как перейти с iPhone 16 на iPhone 16 Pro Мах. Правда, колесная база осталась прежней — 2920 мм. Видимо, чтобы владельцы H5 не чувствовали себя обделенными.

В итоге почти пятиметровый монстр выглядит настолько внушительно, что кажется, будто вот-вот начнет собирать дань с проезжающих мимо машин. Лаконичный, мощный, с претензией, что называется: это не просто автомобиль, а декларация о серьезных намерениях.

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Конечно, найдутся скептики, которые скажут, что он им не нравится (все же авто в этом кузове никогда не пользовались особой популярностью в России, если, конечно, не брать в расчет Skoda Octavia, помянем «покойницу»).

Но будем честны: эти люди, скорее всего, просто не готовы к такой концентрации стиля. Китайцы с гордостью заявляют, что над обликом H6 трудилась интернациональная команда дизайнеров во главе с экс-гуру Rolls-Royce.

И что? Получилось действительно хорошо — особенно профиль автомобиля с той самой элегантной линией крыши, которая делает лифтбэк лифтбэком, а не просто седаном или нерешительным хетчбэком.

А вот спереди — агрессия, подчеркнутая «двухъярусной» оптикой и «злой» радиаторной решеткой с активными жалюзи, гарантирующими в том числе и нешуточную аэродинамику с коэффициентом 0,27. Массивная решетка, кстати сказать, сверкает и фарами, и своими хромированными элементам так, что может использоваться как аварийный маяк в случае зомби-апокалипсиса.

Сзади — намек на чистый спорт, о чем, в том числе, говорит и «сдвоенный» выхлоп по центру. А по бокам, о чем уже сказано выше, явное визуальное свидетельство, что вы едете отнюдь не на бюджетном транспортном средстве. Автомобиль своими стремительными линиями просто провоцирует соседей по трафику: да, я представительский, но попробуй меня обогнать, если сможешь. Ну и приятным бонусом — иллюминированное шоу при встрече и прощании с хозяином. Все, короче говоря, как и полагается современному премиуму.

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Хотя не обошлось без загадок. Например, почему в России предлагают, если уж по гамбургскому счету, всего три цвета окраски кузова, причем все они — словно из палитры офисного дресс-кода? Белый, серый, черный — будто дизайнеры решили, что русские дороги недостаточно унылы сами по себе.

Да, имеется и таинственный зеленый (точнее — бирюзовый) колер, но он как тот суслик, который вроде и есть, но никто его не видел. То есть при желании заказать можно, но придется подождать.

А еще передняя оптика, сильно спущенная вниз — модно, да. Но как этот современный тренд автопрома поведет себя в слякоть и снег? Вопрос риторический. Из той же серии — клавиша отпирания багажника, спрятанная так низко, что зимой ее проще отжать ногой, чем рукой.

РОСКОШЬ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Если седан — это строгий костюм с галстуком, то лифтбэк — тот же костюм, но с расстегнутой верхней пуговицей и некоторым бунтарским флером. Hongqi H6 в этом смысле сохраняет фирменную изысканность марки, но добавляет к ней практичности. Впрочем, как это часто бывает, за стиль приходится платить.

Открываешь дверь в салон нашего героя — и попадаешь в мир, где «поднебесный» автопром внезапно стал чуть ли не эталоном роскоши. Передние кресла — настоящие троны: массивные, с массивными же интегрированными в них подголовниками. Боковая поддержка радует, длина подушки — не вызывает вопросов, а вот регулировки...

Да, у водительского сиденья их аж 12, плюс вентиляция и, кажется, скрытый режим «послеобеденный сон». Что же касается остальных, то здесь как в дорогом ресторане до полудня: меню обширное, но заказать можно только бизнес-ланч. И даже почему-то ожидаемый мной приятный бонус в виде охлаждаемого бокса в подлокотнике — не предложен.

Фото производителя.

Руль — отдельная песня. Толстый, с карбоновой вставкой (настоящей или «под настроение» — не суть), с алькантарой понизу в топовом исполнении: типа как у Porsche, только дешевле. И если вам этого недостаточно, то к вашим услугам 12,3-дюймовая приборная панель и вертикальный, элегантно утопленный в переднюю консоль 12,6-дюймовый экран мультимедийки.

Последняя, по всекитайской автомоде запихивать в ее «голову» все что можно и нельзя, должна была начать читать мои мысли. Но нет, не начала — система не столь, конечно, пуста, как холодильник холостяка, но на ее «полках» почему-то нет и, по-видимому, не предвидится протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Bluetooth вам, товарищи, в помощь, как говорится. Нет, увы, и уже привычного в статусных «поднебесных» авто голосового помощника, понимающего команды вроде «найди кофейню, где подают лавандовый раф и бесплатный вай-фай».

Простор? Безусловно и однозначно. Четверо взрослых разместятся тут с налетом светской неги, особенно если эти взрослые — не баскетболисты. Но за красоту стремительного силуэта машины надо, как всегда, надо платить. В данном случае — пространством над головами обитателей заднего дивана.

Ниспадающая крыша отъедает у них драгоценные сантиметры, а подголовники сидений дружески обнимаются со шторкой багажного отсека. Климат-контроль? Только для передних членов экипажа. Развлечения для тех, кто за ними? Раздельные дефлекторы вентиляции, шикарный центральный подлокотник с держателями для посуды, USB-разъемы и колонки аудиосистемы — больше никаких излишеств, граждане. Впрочем, даже нерегулируемые спинки сидушек вполне эргономичны и превращают поездку на заднем сиденье почти как в лимузине. Хотя и без шампанского в подстаканниках — но это уже мелочи.

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Зато багажник — настоящий праздник для практиков: 500 литров против 430 у Н5, да еще и с удобным широким проемом. Правда, если вы планируете перевозить что-то совсем уж объемно-габаритное, стоит помнить: лифтбэк в этом смысле диктует свои условия.

Hongqi H6 предлагается у нас в двух версиях — Deluxe и Dynamic. И уже базовая располагает всем, что нужно для комфортной жизни, включая люк в крыше и электропривод багажника. Dynamic идет дальше, добавляя адаптивную подвеску, проекционный дисплей и ассистент автоматической парковки.

Но вот загадка: функция массажа есть только у водительского кресла. Видимо, пассажиры должны наслаждаться дорогой в тишине и медитации.

МОЩНО, НО СДЕРЖАННО

Под капотом Hongqi H6 — 2-литровый турбомотор мощностью в 245 «лошадок» (у H5 — 218) c крутящий моментом 380 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Разгон до сотни за 7 секунд — не рекорд, но достаточно, чтобы обгонять тех, кто все еще скептически смотрит на авто из КНР.

Первые впечатления: он действительно едет! Да, стереотипы еще живучи. Но «баранка» тут довольно отзывчивая. Не с идеально подобранным усилием, однако вполне для «поднебесных» авто корректная: не слишком легкая, но и не тяжелая.

Рулевая система если и не угадывает следующее действие «драйвера», как это делают практически все «баварцы», то, по крайней мере, покорно слушается каждого посыла своего владельца, исправно и усердно его исполняя. Иными словами, этот «китаец» ведет себя на дороге так, будто прошел стажировку все у тех же «немцев».

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Поворачиваешь — машина охотно подчиняется, крены минимальны, а коли вдруг решишь поиграть в Шумахера на пустой платной магистрали, то H6 с достоинством поддержит «авантюру». Разгон плавный, линейный, без рывков, а турбина включается без задержек — никаких «ага, сейчас как дуну... если дуну». На трассе H6 ведет себя уверенно, весьма оперативно набирает скорость, явно говоря, что может больше, но просто не хочет шокировать водителя.

Особенно порадовало поведение «шестерки» при динамичных обгонах: нажал педаль в пол на 60-80 км/ч — и она уверенно выстреливает: мол, расслабься, шеф, я справлюсь. При этом шум мотора в салоне почти не слышен — инженеры явно неплохо поработали не только над мощностью, но и над акустикой. Да еще по умолчанию поставили «режим библиотеки».

Единственное, что напоминает о скорости — это проекция на лобовое стекло, тактично уточняющая: «вы точно хотите ехать под 150, а то, может, сбросим»? Хотя, повторю, и на неприлично высоких скоростях этот Hongqi остается устойчивым, будто прилипая к дороге. Ни намека на дрожь руля, кренов даже в сомнительных поворотах, или «плаванье» в полосе — только легкий шепот ветра в стойках, напоминающий, что едешь действительно быстро.

Переключения АКП плавные, почти незаметные, но если перейти в спортивный режим, коробка становится заметно резче, задерживая переключение передач до последнего и позволяя в полной мере ощутить мощь двигателя.

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Комфортная для седоков подвеска (в меру жесткая, но явно — не «диван») неплохо справляется почти со всеми дорожными превратностями. Шины (в моем случае — 245/40 R19) цепляются за асфальт, позволяя уверенно проходить и весьма неоднозначные виражи даже на приличной скорости (словно боятся, что их заменят на что-то менее премиальное).

Правда, имеется и легкая ирония судьбы. Производитель явно рассчитывает, что H6 будут катать исключительно по идеальным хайвеям, а не по нашим «полигонам для джиперов». И низкопрофильные покрышки при встрече с отечественными дорожными превратностями откровенно стонут.

Дорожный просвет в 160 мм — не худший вариант для лифтбэка, но коли под днищем заскребло, вините не клиренс, а резину. Pirelli Cinturato P7, установленные на тестовом образце, хороша для гладкого асфальта, но в условиях российского бездорожья... Ну, вы поняли. В этом смысле удивляет отсутствие пневмоподвески: была бы не лишней в премиальном-то ТС.

Что касается тормозов, то педаль не пугает резкостью, но при этом любые замедления предсказуемые и мощные. Даже после нескольких агрессивных разгонов-торможений не почувствовал ни намека на перегрев или снижение эффективности.

Фото производителя.

ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТО НЕ AUDI?

Одним словом, Hongqi H6 — это неожиданно приятный «китаец» с претензией на премиальность, а то и просто — премиальный. Лично меня он не разочаровал. Нет, не так: он меня даже слегка очаровал. Едет почти как «немец», выглядит солидно и не пытается изобретать велосипед там, где это ни к чему.

То есть H6 — это уже не первый случай, когда автопром КНР не просто скопировал успешные решения, а сломав стереотипы, сделал что-то свое — красивое, комфортное и технологичное. Да, некоторые моменты (вроде ароматизатора салона с четырьмя запахами — как в приличном отеле, но без халата) заставляют улыбнуться алгоритмам его работы, но в целом надо признать, что наши восточные партнеры уже умеют делать не только смартфоны, но и автомобили.

Короче говоря, если вы ищете машину с характером, которая к тому же непохожа на «еще одного европейца» — H6 определенно заслуживает внимания. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на лица друзей, когда вы скажете: «Это не Audi. Это Hongqi». А потом спокойно откинуться в кресле с вентиляцией и массажем, пока они будут переваривать информацию. Особенно с учетом того, что Н6 обойдется куда дешевле «немки» — от 3 890 000 рублей.