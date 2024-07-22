Зеница ока: сколько стоит сегодня замена лобового стекла на LADA и Rolls-Royce

Замена лобового стекла — операция простая и распространенная, на которую даже страховые компании не требуют справки ГИБДД: поймать камень на бескрайних наших просторах может каждый. Несмотря на исход многочисленных импортеров, нужная запчасть найдется на любой автомобиль: китайские производители и родной Борский завод закрыли ниши. Однако цена порадует далеко не каждого автовладельца. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Трещина или скол на «лобаше» — камень преткновения не только при постановке ТС на учет или прохождении ТО, но и для комфортной эксплуатации автомобиля. Некоторые «погрешности», в зависимости от их расположения, можно, конечно, и пережить, но иные оказываются «в прямой видимости» водителя и нуждаются в немедленной реакции. Почем, спрашивается, «похоронить»? Цена, естественно, прямо зависит от марки и модели авто, но некоторые прейскуранты, мягко говоря, могут и сума свести.

«Лобач» на главный отечественный «бюджетник» LADA Granta обойдется в 4599 рублей. Производитель — БОР, установка — еще 2950 рублей. Итого имеем 7549 рублей за ремонт «под ключ», что соответствует двум бакам бензина на любую иномарку средних лет. Будем честны — терпимая цена, вполне доступная.

Кстати, на «Ниву», главный отечественный внедорожник, который, кстати сказать, совсем недавно побывал на тесте портала «АвтоВзгляд», триплекс обойдется еще дешевле — от 2800. Установка — те же 2950, производитель, как вы уже, наверное, догадались — тоже БОР. На Vesta — уже существенно дороже: минимальная цена — от 4400 руб., но у большинства установщиков ценник начинается от 11 000 «деревянных». Кстати, за все то же борское стекло. Оригинальный же «лобач» с обогревом на «Весту» продают и вовсе за 18 800 рублей. Однако!

Фото globallookpress.com

Самый дешевый «ветровик» российского производства на сверхпопулярный кроссовер Mitsubishi Outlander стоит не менее 4400 рублей. Речь идет про триплекс без обогрева. Нужна «паутинка», что быстро справится со льдом? Готовьте минимум 7000. Качественное стекло, которое сможет долго противостоять сколам и затиранию дворниками, приличного бренда и с обогревом? Потребуется 19 529 рублей, а за «фирменный Pilkington попросят 20 500 рублей. Установка — от 3000 и 45 минут.

Кстати, на Mitsubishi Pajero Sport цены «плюс-минус» аналогичны. «Митсу» дает среднюю по рынку цену, от которой можно отталкиваться в своих расчетах: массовые «корейцы» выйдут чуть дешевле, распространенные «европейцы» — чуть дороже. «Японцы» в лице Toyota, Suzuki, Mazda — плюс/минус. Вполне приемлемо, терпимо, можно сказать. Но не спешите расслабляться: есть на российских дорогах и совсем другой класс автомобилей.

Страховая компания «Согласие» намедни выплатила самую большую компенсацию за лобовое стекло: Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска, принадлежащий лизинговой компании, в феврале 2024 года получил повреждение стекла камнем от впереди идущего ТС. Дело было в Москве.

На ремонт потребовался месяц, а среднерыночная стоимость Cullinan — 40-45 млн руб. А теперь — самое интересное: за стекло и сопутствующие работы страховщики выплатили собственнику 1 800 000 рубликов. Все еще грезите премиальным автомобилем?