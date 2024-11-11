Неликвид: эксперты назвали подержанные модели Toyota, которые не стоит покупать

Если разбирать классические автобренды, то в России наверняка самым популярным и почитаемым окажется вовсе не Mercedes-Benz или BMW, а Toyota. Нерушимая вера россиян в надежность и неприхотливость японских авто способна на многое. Одно появление на решетке радиатора фирменного значка мгновенно увеличивает цену машины! Однако, как оказалось, не все модели «Тойоты» так хороши, как о них говорят. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Надежные и неприхотливые, ремонтопригодные и уважаемые на дорогах, ресурсные и ценные на «вторичке»: именно такими наши соотечественники испокон веков воспринимали и продолжают воспринимать автомобили «Тойота». «Божественный» образ был заложен во времена «праворульных» легенд: «маркообразных», в первую очередь, а потом и многочисленных итераций Corolla.

Потом подвезли Camry и его, в прямом и переносном смысле, величество Land Cruiser, мановением ока перешагнувший через головы не менее впечатляющих Mitsubishi Pajero и Nissan Patrol\Safari. «Крузак» в итоге задвинул в дальний угол и легенду девяностых Jeep Grand Cherokee, он же «Широкий», и даже «Гелик».

Не могли немцы в те годы ничего противопоставить комфорту и роскоши всепрощающий любые асфальтовые невзгоды «восьмидесятки», а уж когда миру явили «сотку» — главного конкурента Land Cruiserна Руси — тут и вовсе говорить стало не о чем. В одну калитку, что называется. Так складывалась мифология, которая уже потом разделила в голове у российского водителя японский автопром на две категории: «Тойота» и все остальные.

Toyota Camry, 2018 г.в. Фото netcarshow.com

Естественно, подход отразился и на вторичном рынке: «Камри» априори стоит дороже любого японского седана, а «Прадо» на коленях и по пояс в ржавчине — как свеженький и вполне еще живой Pajero. Вот она, сила бренда, во всей красе.

У новичка, наслушавшегося гаражных рассказов и воспоминаний старожилов отечественного асфальта, может возникнуть впечатление, что любая Toyota — достойный автомобиль, гарантирующий беспроблемную и длительную эксплуатацию, после которой машину всегда можно продать, выручив ничуть не меньше, чем заплатил сам. Но это, увы, не так, есть и в рядах Toyota откровенный неликвид. Например, Александра Короткова, CEO проекта Likvi.com, называет модель Aygo:

— Несмотря на то, что Toyota Aygo привлекает покупателей доступной ценой и компактными размерами, она имеет ряд недостатков, которые могут оттолкнуть потенциальных владельцев. Во-первых, под капотом у Aygo стоит 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 67 л.с. Это означает, что автомобиль не обеспечивает достаточной динамики, особенно при полной загрузке.

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В условиях городских пробок и на трассе Aygo может показаться недостаточно мощным. Кроме того, пространство внутри автомобиля ограничено: задние сиденья не очень удобны для взрослых пассажиров, а объем багажника оставляет желать лучшего — всего около 168 л. Это делает Aygo менее практичным выбором для семейных поездок или поездок с большим количеством багажа.

К тому же, в сравнении с другими моделями Toyota, Aygo предлагает ограниченный набор опций и технологий, что может сделать его менее привлекательным для тех, кто ищет современные решения в автомобиле, — считает наш эксперт.

Сюда же стоит добавить и еще один важный аспект: Aygo у нас не слишком распространена по описанным выше причинам, поэтому найти на нее запчасти на «разборках», да и просто в магазинах — непросто.

Стоить они, в силу скромности предложения, будут дорого, да и за логистику в трех случаях из четырех придется заплатить. Эти особенности модели стоит держать в голове в момент поиска и покупки подержанного авто, чтобы потом не расплачиваться за незнание.