Метод клонирования: чем китайские Kia, Toyota, VW, Honda отличаются от настоящих

В России уже давно стала привычной практика приобретения авто известных европейских, японских или корейских машин, собранных в Китае и ввезенных, соответственно, оттуда же. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем же все-таки все эти «Хонды», «Киа», «Фольксвагены», «Тойоты» made in China отличаются от своих оригинальных версий.

За выпуск и контроль качества адаптированных для китайского рынка моделей из Японии, Южной Кореи и ЕС с измененными характеристиками и оснащением по-прежнему отвечают концерны, которым принадлежат соответствующие бренды.

Поэтому за редким исключением популярные автомобили, произведенные в КНР, клонами на самом деле не являются, утверждает Александр Ковалев из компании Expocar. Основные изменения в китайских версиях обычно касаются форсирования двигателя и внесения изменений в особенности дизайна, а также комплектации, уточнил эксперт:

— К примеру, — говорит г-н Ковалев, — компактный кроссовер Honda ZR-V, который производится в КНР на совместном предприятии GAC и Honda, оснащается двигателем мощностью 182 л. с. вместо 178 л. с. у японского варианта. Кроме того, машина китайской сборки на 2 мм короче и на 9 мм ниже. Различия в характеристиках в данном случае не так уж велики, но есть и более заметные примеры.

Так, Kia Sportage, произведенный на предприятии Yueda Kia, обладает полностью переработанной внешностью, адаптированной под местного потребителя. Такой автомобиль на 130 мм короче, 15 мм уже и 40 мм выше. Двигатели также другие — 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л. с. и 2-литровый «атмосферник» на 161 л.с. Обогрев сидений у китайского «Спортажа» доступен только в виде платной опции и не входит в стандартное оснащение даже максимальной комплектации. Интерьер кроссовера также уникален.

Фото производителя.

Актуальная для японского рынка Toyota Corolla известна в Китае как Toyota Levin. У гибридной версии этого седана нет полноприводной модификации, доступной в Стране восходящего солнца.

Хотя силовая установка у этого авто такая же, как у японского варианта: батарею для этого гибрида в Китае изготавливает BYD. Конечно, вариант китайской сборки оснащается левым рулем. При этом обогрев сидений отсутствует вовсе: эта опция не особо популярна в Поднебесной.

Более-менее справедливо китайским «клоном» можно назвать автомобиль Jetta VS5. Ведь это не просто адаптированный для рынка Китая кроссовер, а полностью новая модель, собранная по технологиям Volkswagen. VS5 построен на платформе MQB, а его колесная база идентична Skoda Karoq. Однако общая длина этой Jetta больше, чем у чешского «оригинала».

В движение VS5 приводит 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой АКП или 5-ступенчатой МКП. Привод — только передний. Технически VS5 очень сильно напоминает многие модели Volkswagen Group, но дизайн, эргономика и функциональное оснащение здесь «китайские». Операционная система тоже особенная — J-Link, ориентированная на местного потребителя.

Фото портала АвтоВзгляд.

Что касается более дорогих автомобилей от таких немецких брендов, как BMW и Audi, их китайские версии объединяет общий принцип: увеличенная длина кузова и буква L в названии. Например, у BMW X5L колесная база на 13 мм больше, чем у германской версии.

В результате она совпадает по размеру с базой BMW X7. Кроме того, у выпускаемого в Китае X5L нет дизельных двигателей, поскольку такой тип топлива не популярен у потребителей, — заканчивает свой экскурс в родословную китайских «клонов» популярных марок наш эксперт.