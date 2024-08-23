Его время прошло: стоит ли сегодня брать легендарный Toyota Land Cruiser 100

В 1997 году на токийском автосалоне представили автомобиль, которому суждено было стать одной из российских легенд — Toyota Land Cruiser 100, «сотку», «стошку», «крузака». Рамная классика с удивительной проходимостью и комфортом, надежностью Toyota и вселенским уважением на проезжей части и за ее пределами. Естественно, машина быстро стала не просто популярной в наших широтах, а самой настоящей мечтой. «Крузак» был машиной имиджевой, машиной с реноме, коей остается и по сей день. Некоторые автолюбители думают о его покупке и сегодня. Но стоит ли оно того? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

С 1998 года, когда Toyota Land Cruiser 100 появился в дилерских центрах, прошло более четверти века. В начале двухтысячных сложно было представить более популярный внедорожник, а уж в почитании именно этот представитель «рамного» цеха мог поспорить за пальму первенства на дороге с «Геликом».

Надежный, мощный, неприхотливый, но комфортный и вездеходный — вот за что любили «сундук». Любили и любят по сей день. Последний «Крузак» сошел с конвейера в 2008, сменив поколение, но «сотка» осталась «соткой» — легендой дорог, которую не удалось переплюнуть ни следующему, двухсотому, ни текущему трехсотому поколению.

До сих пор находятся ценители, мечтающие купить именно сотый Land Cruiser. Что ж, такая возможность есть: за приличный на первый взгляд «сотый крузер» с 4,7-литровым бензиновым мотором — весьма надежным и ресурсным — всего с двумя хозяевами и небольшим для него, лишь 305 000 км, пробегом просят около 1 700 000 рублей.

Фото производителя.

Правда, машина 2000-го года выпуска, но зато по рукам не ходила, была любима и далее по списку. «Прайс» высок, есть и дешевле, но «стошка» в таком состоянии по цене новой LADA Vesta с механической коробкой передач! Казалось бы, выбор очевиден.

Однако на деле все оказывается не так уж просто: за содержание вылизанного и ухоженного внедорожника придется платить куда больше, чем за «Жигуль». Так, технический специалист по ДВС «Альфа Мотор Групп» Борис Панфилов рекомендует трижды обдумать решение о покупке:

— Toyota Land Cruiser 100 — машина изначально очень крепкая и надежная, но время властно и над ней. Коррозия наверняка уже крепко поработала над несущими элементами, над рамой в первую очередь, а найти машину с читаемым VIN-номером — непростая задача. Далее следует помнить, что бережно и аккуратно на «крузаке» никто и никогда не ездил: эта машина ходила под нагрузкой, зачастую — немалой.

БЛОК

Да, новые «крузера» не слишком часто съезжают с асфальта, но старые, глубоко подержанные, приобретаются именно для этих целей. Даже если на первый взгляд машина выглядит неезженой, то заглянув внутрь основных элементов, вы всегда найдете следы преодоления различных препятствий. В ее истории были и броды, и колея, и тяжелое бездорожье — можно говорить с абсолютной уверенность, такая уж машина.

Ну и напоследок: «сотка» сегодня очень дорого обходится в ремонте. Намного, раза в два точно, дороже «двухсотки». Каждый изношенный элемент, а их там уже немало к такому-то почтенному возрасту и пробегу, придется заменить, заплатив целое состояние. Как за сам узел, так и за работу: гайки прикипели «навсегда», многое придется резать и восстанавливать. Увы, прошло его время...