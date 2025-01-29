Много шума из ничего: авторынок России несется к полному развалу

Российские автомобильные дилеры отказываются от сотрудничества с рядом китайских брендов, а эксперты моментально выдают свои комментарии по поводу столь «неожиданного» развития событий. Однако портал «АвтоВзгляд» считает, что совершенно рядовой разрыв хозяйственных отношений двумя независимыми субъектами не заслуживает того, чтобы ему придавали сколь-нибудь серьезное значение. Можно сказать, что это одно из проявлений более широкой проблемы.

Несоразмерной интенсивности шум поднялся из-за того, что дилерский холдинг «Рольф», как уже сообщал портала «АвтоВзгляд» с ссылкой на свои источники в компании, отказался от дистрибуторства китайских брендов BAIC и Kaiyi, авто которых собираются на калининградском заводе «Автотор». Ну не входят они по итогам года в топ-10 самых успешных, и что из того? Полсотни марок из Поднебесной могут составить им компанию и тоже в любой момент могут остаться без продавцов.

АЛЬФА-САМЦЫ И АВТОСТАДО

Автоэксперты уже давно сомневались в том, что упомянутые «поднебесные» марки смогут добиться успеха в России, так что отказ «Рольфа» продолжать сотрудничество с этими брендами сам по себе не тянет на сенсацию. Да, телеграм-канал «Русский автомобиль etc» сообщил, что за глаза сотрудник дилера назвал их «мусорными».

Так если вспомнить, то еще года четыре назад почти все китайские марки мы считали таковыми, что ничуть не помешало им захватить практически весь рынок.

Слайд РОАД.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов поблагодарил Kaiyi и BAIC за сотрудничество и пообещал сохранить гарантийные обязательства перед клиентами по автомобилям данных марок. В свою очередь, представители обиженных китайских компаний не потеряли присутствия духа и заявили, что найдут другого бизнес-партнера.

В принципе, все развивалось достаточно логично. На опустевшие российские просторы ворвалось многочисленное автостадо. В процессе естественной конкуренции за финансовые ресурсы постепенно выделились альфа-самцы, которые оттеснили на периферию остальных конкурентов. И те начали дохнуть от бескормицы.

Такое уже случалось не раз и не два даже в самые благополучные времена — достаточно вспомнить Luxgen, IranKhodro, Ravon и другие экзотические марки. Правда, в нашем нынешнем случае есть некоторые нюансы, которые, впрочем, кардинально картины не меняют.

СТАБИЛЬНОСТИ НЕТ...

Первое отличие от золотого десятилетия автопрома в России — цены. Дичайшие, согласитесь, при весьма средних зарплатах. С одной стороны — это шанс. Достаточно поставить цену пониже, и оказавшиеся в безвыходной ситуации покупатели купят, что бы им ни предлагали. Поле для маневра широчайшее. Но жадность — она неподвластна разуму, а желание воспользоваться благоприятной конъюнктурой и урвать побольше — непреодолимо.

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По поводу второго отличия высказался экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев: «Упомянутые бренды не смогли занять достойное место на рынке. Это вина Автотора на все 100%, потому что компания просто не умеет продавать машины. Завод всегда занимался контрактной сборкой, и позднее ему придется вернуться к этой истории. А заниматься дистрибуцией уже будет кто-то другой».

Но все это лишь следствия. Главная причина в том, что с уходом проверенных зарубежных брендов отрасль разбалансировалась. Перестали работать правила, пусть даже кривые и косые, на которых держалась упорядоченность отношений между всеми участниками авторынка. Наши китайские друзья изначально клали на них с прибором, поэтому ничего не меняется к лучшему. Все делается сикось-накось — начиная от продвижения брендов и рекламы, заканчивая поставкой запчастей и дилерским ремонтом.

А последний гвоздь в крышку гроба некогда процветавшей отрасли забивает абсолютная финансовая нестабильность. Никто не знает, какой завтра будет курс рубля, что нового ограничительного выдумает Минпромторг, какие косвенные налоги изобретет Центробанк. Логике все это не поддается, поэтому делать прогнозы на более-менее длительный период бессмысленно.

Вот и живет автомобильный рынок сегодняшним днем, не имея, по сути, никаких ориентиров и вех. Удивительно ли, что договоры между его участниками заключаются и расторгаются наобум, без какого-либо предварительного анализа.