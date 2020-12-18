Что обязательно нужно сделать с квадроциклом, чтобы не сгинуть в снегах

Выбираем жидкое

Но гораздо чаще причиной тяжелого пуска в холода становится моторной масло. Большинство квадроциклов летом катается на смазке с вязкостью 10W-40 или 10W-50. В целом, такое масло считается вполне всесезонным, но если ваш «квадрик» стоит не в отапливаемом гараже, а на улице, то в крепкие морозы сложности с запуском движка возникают, поскольку загустевшее масло оказывает излишнее сопротивление.

Но даже если двигатель и запустится, то первые секунды после запуска он может работать, что называется на сухую, поскольку масляному насосу будет очень тяжело создать из-за загустевшей смазки нужное давление и подавать ее к трущимся поверхностям. Особенно это опасно для моторов, собранных на так называемых подшипниках скольжения, поскольку из-за масляного голодания коренные или шатунные вкладыши может провернуть.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, до наступления сильных холодов следует залить в движок квадроцикла масло вязкостью 5W-50. В линейке продуктов Liqui Moly есть качественный лубрикант с нужными характеристиками, на все сто подходящий для эксплуатации квадроциклов зимой. НС-синтетическое моторное масло Liqui Moly ATV 4T Motoroil 5W-50 обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации.