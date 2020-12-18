Что обязательно нужно сделать с квадроциклом, чтобы не сгинуть в снегах

Чаще всего владельцы квадроциклов сталкиваются с проблемой трудного запуска в холода. Возможно, проблема может быть в плохом контакте силовых проводов с клеммами аккумулятора. Если в соединении есть окисления, то и сама батарея плохо заряжается и в момент пуска на морозе ей банально не хватает напряжения, чтобы уверенно провернуть стартером коленвал.
Решается проблема просто: отсоединяем от аккумулятора провода, наждачкой удаляем окислы, а чтобы они не образовывались впредь, обрабатываем клеммы АКБ специальным очистителем контактов Liqui Moly Kontaktreinig. Это аэрозольный состав комбинированного действия удаляет окислы металлов и жировые загрязнения в едином процессе. Особая химическая формула практически моментально разрыхляет и ликвидирует соли окислов, восстанавливает электропроводимость, а еще блокирует токи утечки.
Выбираем жидкое
Но гораздо чаще причиной тяжелого пуска в холода становится моторной масло. Большинство квадроциклов летом катается на смазке с вязкостью 10W-40 или 10W-50. В целом, такое масло считается вполне всесезонным, но если ваш «квадрик» стоит не в отапливаемом гараже, а на улице, то в крепкие морозы сложности с запуском движка возникают, поскольку загустевшее масло оказывает излишнее сопротивление.
Но даже если двигатель и запустится, то первые секунды после запуска он может работать, что называется на сухую, поскольку масляному насосу будет очень тяжело создать из-за загустевшей смазки нужное давление и подавать ее к трущимся поверхностям. Особенно это опасно для моторов, собранных на так называемых подшипниках скольжения, поскольку из-за масляного голодания коренные или шатунные вкладыши может провернуть.
Чтобы не столкнуться с такой проблемой, до наступления сильных холодов следует залить в движок квадроцикла масло вязкостью 5W-50. В линейке продуктов Liqui Moly есть качественный лубрикант с нужными характеристиками, на все сто подходящий для эксплуатации квадроциклов зимой. НС-синтетическое моторное масло Liqui Moly ATV 4T Motoroil 5W-50 обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации.
Комплекс противоизносных присадок и базовая основа обеспечивают максимальную защиту двигателя ATV и его безотказную работу в широчайшем диапазоне температур и нагрузок. Масло гарантирует легкий пуск при отрицательных температурах и высокие показатели вязкостно-температурной стабильности.
Удалите воду немедленно
Отнюдь не лишней процедурой перед зимой будет смена масла в редукторах вездехода. Несмотря на то, что как таковой зимней трансмиссионки для квадроциклов не бывает, заменить масло перед морозами все равно обязательно нужно, ибо в эти узлы, через сапун или сальники, вполне могла попасть вода из осенних луж, которая, перемешавшись с маслом, превращается в эмульсию. А если учесть, что в редукторах современных квадроциклов есть электрика (у кого-то стоит электромагнитная муфта, у кого-то сервопривод), то от такой «жижи» зимой будут сплошные проблемы.
Если есть хоть какая то вероятность, что редукторы вашего «проходимца» хлебнули воды, то кроме заливки нового масла их еще необходимо промыть. Слейте отработку из редукторов, закрутите нижнюю пробку, а через заливную налейте быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger.
Это средство абсолютно безопасно для электрики и резиновых уплотнителей редуктора, но при этом эффективно очистит внутренности узла от остатков эмульсии. Для достижения наилучшего результата, поддомкратьте ту ось «квадрика», редуктор которой вы промываете, и руками повращайте колеса вперед/назад, чтобы Schnell-Reiniger смыл остатки эмульсии и с боковых стенок. После этого откручиваете сливную пробку, избавляетесь от грязного содержимого и, закрутив пробку назад, наливаете свежее трансмиссионное масло.
В квадроциклах чаще всего применяется трансмиссионка с вязкостью 75W90. Она подходит для большинства вездеходов и заливается как в передние, так и в задние редуктора. У немецкого бренда Liqui Moly в ассортименте имеется синтетическое трансмиссионное масло для мототехники Motorbike Gear Oil 75W-90. Оно в некотором смысле универсальное, всесезонное, и одинаково подходит для трансмиссий и мотоциклов, и скутеров, и квадроциклов, и снегоходов.
В этом масле присутствуют полиальфаолефины и специальные присадки, благодаря чему смазка не меняет свои свойства ни при минусовых, ни при плюсовых температурах. Его термоокислительная стабильность и устойчивость к старению позволяют увеличить интервал между заменами, который существенно выше чем у других подобных масел с аналогичной вязкостью.
В любом случае, прежде, чем заливать в редукторы масло, ознакомьтесь с рекомендациями производителя, поскольку в некоторых моделях ATV требуется трансмиссионное масло для работы с фрикционами. Кстати, у Liqui Moly в продуктовой линейке есть и такие масла.
Уколы молодости для ходовой
Для хорошей работы ходовой части, ее так же нужно подготовить к зиме. А именно смазать втулки кулаков и рычагов подвески консистентной смазкой с низкой температурой замерзания, которая при этом способная работать в комбинированных парах типа «металл-пластик». Отлично подходит под это описание Liqui Moly Thermoflex Spezialfett.
Эта светло-бежевая смазка обладает высоким сроком службы и стойка к воздействию воды и низких температур (до −50С).
…Как мы видим, чтобы встретить русскую зиму во всеоружии, квадроциклу нужно не так уж и много: желание владельца, умелые руки и высококачественные технические жидкости, такие как немецкие жидкости марки Liqui Moly.