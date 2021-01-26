Во что превратился антифриз, который не меняли 11 лет

В отношении системы охлаждения специалисты по автосервису вынуждены констатировать печальный факт — о ней, в отличие от тормозных колодок, «незамерзайки» или фильтров, автолюбители вспоминают лишь тогда, когда она дает серьезный сбой. И это плохо, ведь именно от «охлаждайки» во многом зависит надежность работы любого двигателя. Иначе говоря, автомобильные технические жидкости и их рабочие характеристики напрямую влияют на долговечность силового агрегата.

Для справки: согласно сервисной статистике, основной причиной более трети всех серьезных неисправностей моторов, зафиксированных при их ремонте, оказываются дефекты в системе охлаждения.

Причем, как отмечают эксперты, в подавляющей своей массе они были спровоцированы либо неправильным выбором охлаждающей жидкости для конкретной модификации силового агрегата, либо игнорированием требований за контролем ее параметров, либо несвоевременной заменой.