Во что превратился антифриз, который не меняли 11 лет

В отношении системы охлаждения специалисты по автосервису вынуждены констатировать печальный факт — о ней, в отличие от тормозных колодок, «незамерзайки» или фильтров, автолюбители вспоминают лишь тогда, когда она дает серьезный сбой. И это плохо, ведь именно от «охлаждайки» во многом зависит надежность работы любого двигателя. Иначе говоря, автомобильные технические жидкости и их рабочие характеристики напрямую влияют на долговечность силового агрегата.
Для справки: согласно сервисной статистике, основной причиной более трети всех серьезных неисправностей моторов, зафиксированных при их ремонте, оказываются дефекты в системе охлаждения.
Причем, как отмечают эксперты, в подавляющей своей массе они были спровоцированы либо неправильным выбором охлаждающей жидкости для конкретной модификации силового агрегата, либо игнорированием требований за контролем ее параметров, либо несвоевременной заменой.
Подобное состояние дел дает серьезный повод для размышлений, особенно с учетом тех непростых производственно-экономических условий, которые сегодня складываются на рынке автокомпонентов и расходных материалов. Свою лепту вносит и пандемия, заметно опустившая и без того низкую покупательскую способность наших сограждан.
Очевидно, что в подобных условиях многие автовладельцы стараются по максимуму сэкономить. В том числе и на техническом обслуживании своей «ласточки», откладывая на «потом» замену каких-то узлов или технических жидкостей, например, уже упоминавшегося выше антифриза. Во что это может вылиться, мы покажем на конкретном примере одной машины.
Речь пойдет о кроссовере Hyundai Santa Fe Classic, владелец которого не менял в нем антифриз аж с 2010-го года. То есть с того момента, когда только что приобретенный новый паркетник, покинул пределы автосалона.
Поскольку в гараже у автовладельца были еще другие машины, то за одиннадцать лет он накатал на «Санте» всего 80 000 км, периодически меняя в кроссовере расходники типа фильтров, масла и колодок. С антифризом же хозяин вообще никак не заморачивался и ездил так и дальше, если бы в канун нынешних январских морозов в салоне Santa Fe Classic не перестала греть печка.
Волей неволей пришлось обратиться к мастерам. Ближайшим сервисом оказался один из столичных фирменных техцентров Liqui Moly. Мастер, осмотрев машину, вынес однозначный вердикт: срочная замена антифриза с тщательной чисткой узлов системы охлаждения.
Оказалось, что охлаждающая жидкость за 11 лет практически полностью утратила свои антикоррозионные свойства. В результате чего в системе, помимо накипи, скопилась масса ржавчины, которая, собственно, фактически «заблокировала» радиатор отопителя салона. О том, насколько сильно заржавели металлические «внутренности» системы охлаждения мотора, можно судить по фото.
Как видно на снимках, цвет антифриза, слитого сразу после предварительной промывки системы охлаждения, вместо исходного ярко-зеленого стал мутно-коричневым. К слову, для чистки использовалась специальная присадка Kuhler reiniger, благодаря которой каналы системы удалось тщательно очистить от ржавчины и накипи в так называемом щадящем режиме.
Однако для максимально полного удаления этих «осаждений», обязательно надо делать еще и промывку системы охлаждения дистиллированной водой. В случае с Santa Fe Classic такую водную процедуру пришлось выполнять трижды(!), пока сливаемая жидкость не стала прозрачной. И только после этого можно было заливать новый антифриз.
Кстати, по выбору антифриза. Сам владелец «Санта Фе» планировал использовать готовый антифриз. Однако специалисты техцентра порекомендовали взять концентрат. Дело в том, что после промывки системы охлаждения в ней всегда остается до полутора литров так называемого несливаемого остатка. И его смесь с уже готовым антифризом однозначно ухудшит исходные характеристики последнего.
Чтобы исключить подобное, надо применять концентрат, причем по определенной схеме. Если конкретнее, то сначала заливают его (в нужной пропорции к объему системы охлаждения), а затем доливают дистиллированную воду, доводя антифриз до требуемой «низкотемпературной» концентрации. Что и было успешно выполнено мастером техцентра.
В качестве концентрата антифриза использовали хорошо проверенный на практике немецкий продукт Kühlerfrostschutz KFS 12+, отличающийся улучшенными антикоррозионными свойствами и длительным (до пяти лет) сроком службы. В итоге после его заливки салон машины стал вновь хорошо обогреваться.
Этот пример еще раз показывает, что за системой охлаждения необходим регулярный и, главное, своевременный уход, иначе возможны осложнения. Владельцу Santa Fe Classic, в общем-то, повезло и дело ограничилось лишь чисткой системы и заменой испорченного антифриза. Но ведь могли быть и более печальные последствия, например, перегрев двигателя. А это уже совсем другая история, и другие затраты. Так что делайте выводы…