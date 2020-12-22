Как подготовить снегоход, чтобы среди зимы не оказаться в ремзоне

Для начала рекомендуем избавиться от старого бензина, ведь без специального топливного консерванта топливо могло потерять октановое число. А если учесть качество «горючки», реализуемой на иных заправках, то за время «летних каникул» бензин запросто мог оставить густой маслянистый след на деталях системы питания.
Именно поэтому при заливке в бак снегохода свежего бензина нужно добавить присадку для очистки топливной системы. К примеру, в ассортименте продукции немецкого бренда Liqui Moly есть очень крутое средство Motorbike Speed Additiv Shooter.
В этой жидкости содержится комплекс присадок, очищающих элементы системы питания от окислов и отложений, оставленных старым топливом. Кроме того, это средство защищает металлические поверхности от коррозии, способствует более интенсивному и мощному разгону техники.
Долой отработку
Если мотор на вашем гусеничном транспорте 4-тактный, то в начале нового сезона необходимо заменить масло в движке, поскольку за полгода простоя «бэушная» смазка, пусть даже и с небольшим пробегом, частично потеряла свои свойства. Причина тому — продукты износа и окисления, содержащиеся в поработавшем масле. Они покрывают внутренние поверхности мотора и узкие масло-каналы шламом.
Увы, простой заменой масла в этом случае не обойтись. Чтобы избавиться от загрязнений и промыть мотор изнутри, необходимо воспользоваться специальной присадкой, такой, например, как Liqui Moly Motorbike Engine Flush Shooter.
Препарат эффективно удаляет все отложения в моторе снегохода, промывает маслоканалы, растворяя лаковые и шламовые отложения, а так же раскоксовывает поршневые кольца.
Густо не будет
В качестве нового лубриканта для вашего 4-тактного снегохода рекомендуем использовать синтетическое моторное масло Liqui Moly Snowmobil Motoroil 0W-40. На сегодняшний день — это одно из самых высокотехнологичных масел для «сноумобилей». Формула, сочетающая высокостабильную низковязкую полностью синтетическую базовую основу с современными присадками, позволяет уверенно запускать и нормально эксплуатировать двигатель «снежика» в условиях низких и крайне низких температур. Отлично прокачивается масляным насосом, снижает износ, экономит топливо и предотвращает образование отложений в двигателе. Несмотря на то, что по своим вязкостным характеристикам Moly Snowmobil Motoroil 0W-40 довольно жидкое, оно стойко к высоким температурам и перегреву, а значит за сохранность силовой установки можно быть спокойным, даже когда приходится ехать по малоснежным участкам (ведь радиаторы системы охлаждения, установленные в тоннеле над «гусянкой», отводят избыточное тепло именно благодаря попадающему на них снегу).
Синтетика и только
Если же у вас 2-тактный снегоход и вы не особо в курсе, что за смазка залита в бачок, то, в целях сохранности мотора, старый лубрикант необходимо удалить из системы, поскольку масла, изготовленные на разных основах, при смешивании могут образовать смесь, которая не будет нормально прокачиваться маслонасосом. В итоге есть риск масляного голодания, перегрева и появления задиров на стенках цилиндров.
После того, как вы опорожнили масляный бачок, в него необходимо залить масло с хорошими пусковыми характеристиками для мороза, то есть с низкой температурой застывания. Но важна не только температура загустевания масла. Имеют большое значение и защитные свойства, дымность и антикоррозионные свойства, ведь попадание снега в двигатель очень возможно и воздушный фильтр при этом не всегда спасает.
И в этой связи единственно возможным вариантом для 2-тактных снегоходов может быть только масло на синтетической основе. Ведь минералка, даже если и проходит по температуре застывания, будет чрезмерно разжижаться при рабочих режимах и не обеспечит необходимую защиту от износа.
Среди масел для 2-тактных снегоходов, что сейчас продаются на рынке, можно выделить продукт Liqui Moly Snowmobil Motoroil 2T Synthetic L-EGD, предназначенный для использования в высокофорсированных двухтактных снегоходах в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.
Разумеется, и «снежику» с простым атмосферным движком эта смазка так же придется по душе. Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Snowmobil Motoroil 2T Synthetic бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе, отлично прокачивается масляным насосом при экстремально низких температурах.
Есть контакт!
Во время работы техника неизбежно нагревается и снег, попадающий на некоторые ее узлы, превращается в воду. Несмотря на то, что в снегоходах проводка влагозащищенная, тем не менее водичка частично попадает в соединительные разъемы. Контакты внутри «фишек» начинают окисляться, а в перспективе и вовсе вся контактная группа может сгнить. Дабы избежать описанных неприятностей, «фишки» вашего снегохода также нуждаются в заботе. В качестве средства ухода можно использовать спрей для электропроводки Liqui Moly Electronic-Spray.
Аэрозоль с высоким содержанием синтетического масла обладает высокой диэлектрической проницаемостью, а дополнительные компоненты, входящие в состав спрея, вытесняют влагу, очищают от оксидных и сульфидных отложений пины (так правильно именуются контакты внутри разъемов). При этом средство безопасно для пластиков, резины и лаковых покрытий, то есть абсолютно не навредит корпусу и уплотнительным элементам контактной группы.
…Чтобы первая поездка на снегоходе в сезоне не стала последней, его нужно грамотно обслужить. А применение качественных смазок и технических жидкостей позволит вам в полной мере насладиться зимой и провести ее верхом на снегоходе, а не под ним.