Как подготовить снегоход, чтобы среди зимы не оказаться в ремзоне

Синтетика и только

Если же у вас 2-тактный снегоход и вы не особо в курсе, что за смазка залита в бачок, то, в целях сохранности мотора, старый лубрикант необходимо удалить из системы, поскольку масла, изготовленные на разных основах, при смешивании могут образовать смесь, которая не будет нормально прокачиваться маслонасосом. В итоге есть риск масляного голодания, перегрева и появления задиров на стенках цилиндров.

После того, как вы опорожнили масляный бачок, в него необходимо залить масло с хорошими пусковыми характеристиками для мороза, то есть с низкой температурой застывания. Но важна не только температура загустевания масла. Имеют большое значение и защитные свойства, дымность и антикоррозионные свойства, ведь попадание снега в двигатель очень возможно и воздушный фильтр при этом не всегда спасает.

И в этой связи единственно возможным вариантом для 2-тактных снегоходов может быть только масло на синтетической основе. Ведь минералка, даже если и проходит по температуре застывания, будет чрезмерно разжижаться при рабочих режимах и не обеспечит необходимую защиту от износа.

Среди масел для 2-тактных снегоходов, что сейчас продаются на рынке, можно выделить продукт Liqui Moly Snowmobil Motoroil 2T Synthetic L-EGD, предназначенный для использования в высокофорсированных двухтактных снегоходах в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.