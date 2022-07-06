Проще валенка: самый неприхотливый и экономичный мотоцикл для дачи

Это для современной России, особенно в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга, техника Bajaj, возможно, кому-то все еще кажется экзотикой, а стоит отъехать подальше вглубь страны — и вот они во всей красе: Racer, Stels, Bajaj и остальные представители народного мотопрома. В теплой Индии недорогой мотоцикл — основное средство передвижения, ведь позволить себе автомобиль многие индусы просто-напросто не могут. А тут — доступный и практически неубиваемый мотик, который можно починить при помощи отвертки и плоскогубцев прямо на дороге.
В обширной линейке мотоциклов от Bajaj есть разные модели с различными объемами двигателя от 100 до 400 «кубиков». Нам на тест достался самый младший представитель, модель Bajaj Boxer 100ES мощностью немногим меньше 8 л с.
Между прочим, у себя на родине это одна из самых популярных моделей. Практичные небогатые индусы ценят этот аппарат за сверхнадежность и неприхотливость, а также за мизерный расход топлива, 2 литра на 100 км при смешанном цикле. То, что нужно для деревенских и дачных поездок на природу. Судите сами: один единственный цилиндр, простой и проверенный годами карбюратор, питается мот очень скромно и самым дешевым топливом, а цена его 100 000 рублей. Даже тормоза здесь механические барабанные. К тому же, производитель дает двухлетнюю (!) гарантию.
Вид мотоцикл имеет классический, посадка на сиденье-скамейке абсолютно прямая. Уже в штатной комплектации установлены сертифицированные дуги безопасности, которые защитят пассажира и мотоцикл при падении. Одним словом, беспроигрышный вариант, который без проблем довезет откуда и куда угодно.
Можно заводить электростартером, а можно и по старинке кик-стартером. Сегодня найти мотоцикл с кик-стартером не так просто, ведь большинство мотопроизводителей просто перестали его устанавливать, закрывая место его установки обычной заглушкой. Но, в условиях российского бездорожья кикстартер просто необходим, поскольку, если электроника или аккумулятор по каким то причинам подведут, без него мотоцикл завести не получится.
Все в Boxer 100ES сделано просто, элементарно и предсказуемо, привыкать придется разве что к непривычному для рядового мотоциклиста алгоритму переключения коробки передач. Все передачи, которых здесь всего 4, переключаются вниз, а не как у всех остальных мотоциклов: первая — вниз, остальные наверх. В принципе, к этому несложно привыкнуть, но поначалу я бы рекомендовал спокойно прокатиться по какой-нибудь свободной дороге, дабы выработать обновленный рефлекс переключения.
Bajaj Boxer 100ES — это история не про скорость и гонки на светофорах. Этот мотоцикл — рабочий трудяга, жители азиатских регионов умудряются ездить на такой технике целыми семьями, с женами, детьми и даже с домашними животными.
При езде нужно учитывать, что передачи в коробке довольно короткие, особенно первая и вторая. Зато в поворот на нем можно легко входить на третьей передаче, и мотоцикл тебя запросто вытянет — крутящего момента в 8,24 Нм оказывается вполне достаточно, что даже слегка удивляет. Ход рукоятки акселератора совсем небольшой, поэтому поставить Boxer 100ES на заднее колесо у вас вряд ли получится, да и не нужно это вовсе. Клиренс мотоцикла, составляющий почти 20 см, позволяет перемещаться на нем практически по любым дорогам. Да, скорее всего, на платной трассе Москва — Санкт-Петербург вы не будете блистать динамикой, зато съехать с асфальта и подъехать к любой речке сможете запросто. Как и подъехать с дороги через поля прямо к опушке леса. Легкий Boxer 100 едет по любому покрытию без каких-либо проблем, и в этом его основное достоинство. Ведь у себя на родине ему далеко не всегда приходится довольствоваться ровным асфальтом. Собственно говоря, для российской глубинки, да даже и для большой части подмосковья ситуация схожая.
Приятно порадовала и эргономика мотоцикла, точнее, его практичность. Конструкторы позаботились о ногах пассажира — над выхлопной трубой сделана специальная площадка для правой стопы, чтобы пассажир не получил ожог и не оплавил тапок (про мотоботы и другую защиту в жаркой Азии и слыхом не слыхивали). На Boxer 100 имеется багажник для груза, на котором предусмотрено крепление для кофра, который можно докупить отдельно.
Смекалистости и находчивости азиатских мотоциклистов можно только позавидовать — чего только не умудряются они перевозить на своих мотоциклах! Те, кто бывал в тамошних краях в качестве туристов, не понаслышке об этом знают.
Bajaj Boxer 100ES — это простой и сверхнадежный мотоцикл, адаптированный для российских дорог любого типа, к тому же очень неприхотливый в обслуживании. Именно поэтому есть уверенность, что такая техника обязательно приживется в нашей стране, особенно, если учесть, что большинство более пафосных мотопроизводителей поддержали санкционную истерию и покинули российский рынок. Временно или навсегда — пока точно неясно. Однако, может так оказаться, что возвращаться будет уже некуда, а индусы цену себе знают. Точнее, ее не ломят.