Проще валенка: самый неприхотливый и экономичный мотоцикл для дачи

В обширной линейке мотоциклов от Bajaj есть разные модели с различными объемами двигателя от 100 до 400 «кубиков». Нам на тест достался самый младший представитель, модель Bajaj Boxer 100ES мощностью немногим меньше 8 л с.

Между прочим, у себя на родине это одна из самых популярных моделей. Практичные небогатые индусы ценят этот аппарат за сверхнадежность и неприхотливость, а также за мизерный расход топлива, 2 литра на 100 км при смешанном цикле. То, что нужно для деревенских и дачных поездок на природу. Судите сами: один единственный цилиндр, простой и проверенный годами карбюратор, питается мот очень скромно и самым дешевым топливом, а цена его 100 000 рублей. Даже тормоза здесь механические барабанные. К тому же, производитель дает двухлетнюю (!) гарантию.

Вид мотоцикл имеет классический, посадка на сиденье-скамейке абсолютно прямая. Уже в штатной комплектации установлены сертифицированные дуги безопасности, которые защитят пассажира и мотоцикл при падении. Одним словом, беспроигрышный вариант, который без проблем довезет откуда и куда угодно.