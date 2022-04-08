Снятие с консервации: чем удивила антикризисная выставка «Мотовесна-2022»

Кастомы Box 39

Кастомныйх байков на выставке даже больше, чем обычных серийных мотоциклов. Отметим среди них работы ателье Box 39. На фото — крузер Ducati Diavel, который довели до «ума». Байк получил полностью новый обвес и колесные диски. Пожалуй, они смотрятся куда лучше, чем стандартные на обычной модели.

Трицикл зубных техников

Этот трицикл сделали отец и сын, которые работают зубными техниками. Строили его 12 лет и вот построили. Мотор — 2,8 литра, V-образный спарен с «автоматом». Всю систему охлаждения проектировали сами. А заднюю подвеску взяли от BMW.