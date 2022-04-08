Снятие с консервации: чем удивила антикризисная выставка «Мотовесна-2022»

На удивление, два зала Экспоцентра были переполнены экспонатами. Тут есть классические байки, электроскутеры, велосипеды, и даже спортивная техника. Специалисты отрасли полны оптимизма и говорят, что без новых мотоциклов нас не оставят. Заинтригованный, я поспешил рассмотреть самые интересные экспонаты.
Кастомы Box 39
Кастомныйх байков на выставке даже больше, чем обычных серийных мотоциклов. Отметим среди них работы ателье Box 39. На фото — крузер Ducati Diavel, который довели до «ума». Байк получил полностью новый обвес и колесные диски. Пожалуй, они смотрятся куда лучше, чем стандартные на обычной модели.
Трицикл зубных техников
Этот трицикл сделали отец и сын, которые работают зубными техниками. Строили его 12 лет и вот построили. Мотор — 2,8 литра, V-образный спарен с «автоматом». Всю систему охлаждения проектировали сами. А заднюю подвеску взяли от BMW.
Скутер от NMoto и Zillers Garage
Этот кастом построили на базе скутера BMW C400X. В дизайне видно сходство с легендарным кабриолетом BMW 328 и другими моделям марки 1930-х годов. NMoto назвали свою работу Golden Age. Выглядит он как настоящее произведением искусства в стиле ар-деко.
Мотоцикл ХМЗ
А это — живая история. Легендарный мотоцикл ХМЗ, производства харьковского мотоциклетного завода, или советский «Харлей». Это первый четырехтактный мотоцикл времен СССР, который выпускали серийно. На выставке показали единственный сохранившийся экземпляр. Байк отыскал коллекцонер Евгений Шаманский и восстановил его. Теперь он даже на ходу.
Flanker F
А вот и «тяжелая» техника. Flanker F — первый построенный в России спорткар для соревнований по дрифту. Его мощность — 640 лошадей. Интересно, что машину разработали и собрали в Санкт-Петербурге. Даже 7,6-литровый мотор сделали и настроили в нашей стране.
Машина с реактивным двигателем
Да, есть даже и такая. Эту «шайтан-телегу» построили инженеры из компании «пАдонки Инжиниринг». Сюда установили реактивный двигатель от самолета Як-40. В результате машина похожая на тележку разгоняется до 300 км/ч. Говорят, что если поставить такую технику вертикально, то она взлетит подобно ракете.