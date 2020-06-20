К христианским богам по языческим местам вместе с KIA Seltos

Первый «купил» меня еще в феврале, когда с премьерного тест-драйва новинки рынка вернулся мой коллега просто в неприличном для опытного автожурналиста восторге от модели. Ну, может быть, и не в восторге, но с четкой уверенностью, что корейцы — первыми на рынке — предложили потребителю совершенно неожиданные для сегмента не очень дорогих SUV решения, более характерные для более пафосных автомобилей.
А вот второй «взял» преданиями старины глубокой, историей, в которой переплелись, да так и не расплелись до сих пор языческие и православные наши верования. Столько раз об этом слышала и читала, что, действительно, пора пришла взглянуть на все своими глазами. И вот поехала: совмещать, как говорится, два в одном.
Предполагая, что лишенные «цифровых ошейников» москвичи в массовом порядке рванут вместе со мной из города при первой возможности, образуя на вылетных магистралях умопомрачительные пробки, решила схитрить, проложив до Переславля довольно неожиданный маршрут.
Прикинув, что для никуда особо не спешащей автопутешественницы «семь верст — не крюк», двинула по платной М11 «Нева», чтобы потом по Малой бетонке А107 выскочить на Ярославку в районе Софрино, не мучаясь ни в столичный заторах, ни на головных участках федеральных трасс. Не угадала…
«Платник», взяв с меня 500 рубликов за комфорт и скорость, тащил до съезда на А107 — жалкие 40 км — без малого полтора часа! Таких «пробок», признаюсь, не видела давно, а здесь не ожидала от слова совсем. Хотя оно и понятно: сильно сэкономив на строительстве, компания-концессионер «возвела» в итоге между двумя столицами двухполосную дорожку, которая может справляться с нагрузками только в обычные дни, когда платить за проезд нереальные деньги могут позволить себе немногие россияне, и магистраль, по сути, пустует. При нормальной же загрузке, не говоря уж о пиковых нагрузках, она буксует, как и все остальные российские направления. Выручил KIA Seltos. Точнее — значительно облегчил девичьи заторные страдания.
Реализованный здесь автопилот второго уровня (адаптивный круиз-контроль, удержание авто в центре полосы движения, отточенный (даже, на мой взгляд, слишком отточенный) контроль «мертвых» зон) позволяет водителю почти полностью расслабиться даже при тырканьях в многочасовых заторах. «Селтос» уверенно движется на самых минимальных скоростях, практически не требуя помощи «капитана корабля»: разгоняется, притормаживает, рулит-подруливает. На свободных участках, где можно выставить крейсерские 120—130 км/ч, эти его умения проявляются еще круче, хотя тут и возникают некоторые проблемы, о которых скажу чуть позже.
А пока, преодолев оплаченную из собственного кармана пробку, вырываюсь на оперативный простор. А107 и на участке до Дмитровского шоссе, и затем от Дмитровки до М8 «Холмогоры» если и не летит, то едет весьма споро. Да и потом — до самого Переславля — проблем практически не возникает, если не брать в расчет перманентный дорожный ремонт. В этом смысле М8 не везет уже которое десятилетие подряд: ответственные ведомства никак не могут превратить трассу в первоклассную скоростную магистраль, в режиме нон-стоп затевая то тут, то там реконструкции-латания-престройки.
Что, кстати говоря, сильно ограничивает и способности таких шибко умных авто, как тот же KIA Seltos. Его автопилот оказывается бессильным на стершейся, а то и вовсе пропадающей дорожной разметке. А в местах, где на белые полосы на асфальте по воле ремонтников накладываются то красные, то желтые, электроника авто и вовсе теряется и в итоге просто перестает удерживать машину в полосе, не понимая — где она, эта полоса. Правда, на помощь шоферу приходят другие ассистенты, активно предупреждая об опасных сближениях с соседями по потоку и сбоку, и спереди, и сзади. Хотя, как я уже говорила, нередко делают это с таким большим запасом, что опытного «рулевого» подобная забота о безопасности начинает напрягать.
Но, во-первых, «советчиков», порывшись в настройках, можно легко дезактивировать. А во-вторых, для начинающих водителей или, скажем, неуверенных в себе автоледи эти электронные подсказки очень даже полезны. Про себя же скажу, что, выкатив за границы Московской области, почти до самого Переславля (не считая участков с пресловутыми дорожными работами) полностью доверилась машине и, ограничив скорость движения отметкой 80 км/ч, ни «баранки», ни педалей почти не касалась — так, придерживала, любуясь пейзажами и болтовней со спутником.
Увы, но городок не порадовал меня так, как доставивший сюда автомобиль. Сергиев Посад, Ростов, Ярославль, не говоря уж о Суздале, выглядят куда презентабельнее и радушнее к путешественникам. А вот власти Переславль-Залесского, похоже, не видят в туризме серьезной статьи доходов и в этом смысле за городом совсем не следят. Он весь какой-то тусклый, обшарпанный, почти лишенный приличных тротуаров, не говоря уж об обустроенных для пеших прогулок туристических тропах. Хотя последние есть и даже обозначены в путеводителях.
Увы, но их составители почему-то не предупреждают, что любопытствующим гражданам в такие походы лучше отправляться в сапогах: грязь местами почти непролазная. Господи, а эти металлические уродцы, которые аборигены считают мостиками через речку Трубеж? А ее набережные? Тут, похоже, ничего не изменилось со времен Александра Невского, который родился-крестился здесь ровно 800 лет назад. А ведь какие точки притяжения можно было бы тут создать, займись градоначальство этим вопросом. Да и местные жители сказали бы спасибо.
А так, знаете ли, даже достойного фона для съемок стильного KIA Seltos в Переславле почти и нет: модный, элегантный, очень современный не только по своей «начинке», но внешнему виду автомобиль хорошо здесь смотрится исключительно на фоне православных святынь. Одним словом, город, который по своему туристическому потенциалу (история, культура, промыслы, архитектура, активности) не уступает, если подойти с умом, даже уже упоминавшемуся Суздалю, откровенно прозябает, странников совершенно не очаровывая…
Ну, не то, чтобы совсем не очаровывая… С некоторых точек открываются такие виды — дух захватывает! Очень рекомендую встретить хотя бы один рассвет или проводить закат с холмов сельца Веськово (ближнее городское предместье) или, например, у стен нынче превращенного в музей Успенского Горицкого монастыря. А до чего же хороши пейзажи на «стрелке» Плещеева озера и Трубежа, на которой встал храм Сорока Мучеников Севастийских!
Замечу тут, что паломническая тема в приложении к Переславлю заслуживает отдельного разговора. И не только в связи с его монастырями, таящими за своими стенами мощи святых. Даже маленькие церковки, которые (как, скажем, Знаменскую) даже не сразу отыщешь, и красотой своей, и историей заслуживают и богомольного посещения, и прости, Господи, просто интереса ради.
А еще стоить съездить на Святой источник великомученицы Варвары. Особенно если вы поклоняетесь не только христианским, но и языческим богам и чуть ли не первым делом, прибыв в Переславль, отправились к осколку метеорита, нынче именуемому Синим камнем, трогали, а то и стояли на нем. Нет, в том, что этот объект древних языческих ритуалов-верований можно считать местом силы, не сомневаются даже самые оголтелые скептики. Но возникает вопрос – какой силы, доброй или злой? Так что, не найдя ответа на этот вопрос, лучше окунуться в Варварину купель. От греха, так сказать. Тем более, что место это не только намоленное, но и очень красивое. Да и от Синь-камня до него рукой подать — менее 10 км.
Дорога, правда, отвратительная. А после дождей — особенно. Я, кстати, попала именно на «размытый» период. Но опять не подкачал Seltos. Он, конечно, ни разу не внедорожник и месить на нем настоящую грязь не стоит, но размытые грунтовки и раздолбанные грейдеры, залитые водой чуть ли не по ступицы, машина берет довольно уверенно. И благодаря «средневзвешенному» для класса клиренсу в 190 мм, и системе полного привода (традиционная для сегмента многодисковая муфта с электронным управлением).
Кстати сказать, благодаря некоторым оффроудным претензиям «корейца», мне удалось при помощи местных Сусаниных, забраться на нем по тайным тропам, даже на грунтовки не похожим, на другое здешнее место силы — Александрову гору. Не в ту его часть, конечно, где стоит Поклонный крест, но почти-почти — к расположенной близ него потешной крепости. И вот в этой горе, скажу я вам, вся суть не только Переславль-Залесского, но и России. Вся наша с вами языческо-православная суть.
Ведь изначально тут (во времена, когда возвышенность называлась Ярилина плешь) отправляли свои культы идолопоклонники. Века спустя стоял монастырь, сгинувший в Смутные годы. А потом, вплоть до начала ХХ века, окрестные жители устраивали здесь гульбища, приуроченные то ли к дню св. Александра, то ли к одному из языческих праздников в честь весны — граждане и сами не знали, что так весело отмечают. Кстати сказать, и теперь на горе проводятся разные фестивали, зимой народ катается на санках-лыжах, а ротозействующие туристы — ротозействуют. Как с большим удовольствием делала это и я…