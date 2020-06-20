К христианским богам по языческим местам вместе с KIA Seltos

Первый «купил» меня еще в феврале, когда с премьерного тест-драйва новинки рынка вернулся мой коллега просто в неприличном для опытного автожурналиста восторге от модели. Ну, может быть, и не в восторге, но с четкой уверенностью, что корейцы — первыми на рынке — предложили потребителю совершенно неожиданные для сегмента не очень дорогих SUV решения, более характерные для более пафосных автомобилей.

А вот второй «взял» преданиями старины глубокой, историей, в которой переплелись, да так и не расплелись до сих пор языческие и православные наши верования. Столько раз об этом слышала и читала, что, действительно, пора пришла взглянуть на все своими глазами. И вот поехала: совмещать, как говорится, два в одном.

Предполагая, что лишенные «цифровых ошейников» москвичи в массовом порядке рванут вместе со мной из города при первой возможности, образуя на вылетных магистралях умопомрачительные пробки, решила схитрить, проложив до Переславля довольно неожиданный маршрут.