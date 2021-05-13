На машине по Алтаю: увидеть Willys на Чуйском тракте

Удивительно, но одни и те же расстояния мы воспринимаем совершенно по-разному: Гибралтарский пролив, отделяющий Европу от Африки, кажется чем-то далеким и недоступным, а Алтайские горы — наоборот: купил путевку и вперед, ведь это только середина России. И не важно, что расстояние до Гибралтара и Алтая в километрах почти не отличается!

И не надо говорить о «европейской культуре» — проехав всю Европу и глянув на их автомобильные музеи, понимаешь, что у нас не хуже. Например, в Ижевске можно посмотреть на заводские прототипы и полное собрание серийных моделей легендарной отечественной марки, а музей в Верхней Пышме и вовсе невозможно обойти за день.

Интересный музей и в Самаре, где Вячеслав Шеянов выставляет уникальную коллекцию довоенных и военных мотоциклов. Признаться, при открытых границах мы бы вряд ли доехали до этих чудес, продолжая думать, что у нас все куда скромнее, чем на Западе. Это же касается и других достопримечательностей.