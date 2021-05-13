На машине по Алтаю: увидеть Willys на Чуйском тракте

Удивительно, но одни и те же расстояния мы воспринимаем совершенно по-разному: Гибралтарский пролив, отделяющий Европу от Африки, кажется чем-то далеким и недоступным, а Алтайские горы — наоборот: купил путевку и вперед, ведь это только середина России. И не важно, что расстояние до Гибралтара и Алтая в километрах почти не отличается!
И не надо говорить о «европейской культуре» — проехав всю Европу и глянув на их автомобильные музеи, понимаешь, что у нас не хуже. Например, в Ижевске можно посмотреть на заводские прототипы и полное собрание серийных моделей легендарной отечественной марки, а музей в Верхней Пышме и вовсе невозможно обойти за день.
Интересный музей и в Самаре, где Вячеслав Шеянов выставляет уникальную коллекцию довоенных и военных мотоциклов. Признаться, при открытых границах мы бы вряд ли доехали до этих чудес, продолжая думать, что у нас все куда скромнее, чем на Западе. Это же касается и других достопримечательностей.
Карстовые, гейзерные и соляные озера, архитектурный конструктивизм 30-х годов, горы, интересные места у нас кругом. Другое дело — расстояния. Это в Европе за пять сотен километров можно проехать пару государственных границ, у нас такие концы приходится пилить между крупными городами.
В этот раз пожирать километры мы отправились на Hyundai Palisade — флагманском кроссовере, упакованном всеми возможными опциями, вроде стеклянной крыши, вентиляции кресел и системы удержания в полосе. Впрочем, для нас определяющими качествами были вовсе не они, а просторный салон, полный привод и тяговитый 250-сильный V6.
Такой мотор приходится как нельзя кстати при обгонах — на узких федеральный трассах постоянно вылезаешь на встречку, объезжая вездесущие фуры. 10 дней, на которые мы запланировали маршрут в 10 000 километров, не предполагали компромиссов — на это время она стала для нас вторым домом.
Поволжье, Урал, Сибирь, регионы менялись так же быстро, как и часовые пояса. Минус три, минус четыре часа к московскому времени быстро переварить не выходит, но это и не плохо — ночью меньше хочется спать. До Барнаула, оказавшимся на удивление аккуратным и приятным городом, долетели за три дня.
Каждому известно, что Барнаул — столица Алтая, но мало кто знает — какого именно. В России есть два региона с похожими названиями, столица Алтайского края — Барнаул, а административным центром Республики Алтай является Горно-Алтайск. Этот городок выглядит куда скромнее и в него по пути к горам заезжают не часто, разве что в поисках ночлега.
Чуйский тракт — дорога, проходящая через эти горы, успела справить тысячелетие, но асфальт там появился меньше века назад. Страшно представить, как здесь ездили «полуторки» в сороковых годах, а про довоенные караваны и думать не хочется — дух захватывает, даже когда едешь по идеально ровному асфальту на хорошей машине!
Говорят, что это одна из самых красивых дорог в мире. Но это не совсем так — Альпийский Гросглокнер куда красивее, а наша дорога берет размахом. За 700 километров извилистого шоссе мы побывали в настоящей снежной зиме, весне и жарком лете с палящим солнцем и 30 градусах за бортом. Так же меняется и картинка за окном.
Даже не съезжая с дороги можно увидеть все — от степей и плоскогорья до высоких каменных утесов и долин, прокатиться по серпантинам и абсолютно ровным дорогам без камер и трафика. Наверное, именно это многообразие и делает Чуйский тракт таким интересным. Вдобавок, вокруг расположено много достопримечательностей.
Рядом с шоссе можно найти гейзерное озеро с чистейшей водой, красные, будто марсианские горы, и заросли цветущих кустов маральника, за которыми сюда едут любители красивых фотографий. Но больше всего мпонравился памятник водителям Чуйского тракта, состоящий из двух машин на бетонных постаментах у края каньона.
Вроде ничего особенного, советская «полуторка» и американский «Виллис», но какая атмосфера! Вдобавок, «Виллис» выглядит так, будто сам заехал на постамент — накачанные шины, свежий кожзам на сиденьях и даже новая резина! Видно, желающих отломать или открутить себе кусочек памятника на сувенир в этих краях не много.
…Наверное, за этим и стоит сюда ехать — посмотреть на простых людей и чистейшую природу, не испорченную цивилизацией. Впрочем, лишь пока — по краям шоссе активно строят новые гостиницы и домики для туристов, явно рассчитывая превратить эти горы в филиал курортов Краснодарского края.