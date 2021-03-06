Сюрпризы Volvo XC40: что можно посмотреть в Серпухове, а главное — зачем

Вопреки всем мировым и локальным кризисам, Volvo продолжает усердно отстаивать репутацию производителя комфортных и безопасных премиум-автомобилей и вполне успешно это делает на китайские деньги. Несколько лет назад XC40 стал первой попыткой в истории бренда привлечь к себе поклонников компактных кроссоверов. Этого миловидного «шведа» мы и решили озадачить непредсказуемой стихией русской матушки-зимы, взяв курс на Серпухов.
Крымский тракт
Ранним утром полусонная снегоуборочная техника тщетно боролась с густым снегопадом и коварной гололедицей на пустом Симферопольском шоссе (трасса М2). Хмурые предрассветные сумерки и снежная пелена за бортом сводили видимость к минимуму, а зимняя резина без шипов добавляла азарта в нашей семейной затее.
Когда-то привычная для современных автолюбителей четырехполосная трасса М2 была известна, как Крымский тракт. Ее строительство началось в 1828 году по высочайшему указу государя-императора Николая I. Собственно, выхода у его величества не было — в условиях бесконечной череды русско-турецких войн срочно требовалась «капитальная дорога» для соединения столицы и крымской военно-морской базы в Севастополе.
Строили этот большак («большаком» раньше называли всякую большую дорогу) аж тридцать лет, и регулярное движение дилижансов здесь открылось только в 1858 году. Вдоль Крымского тракта протянули телеграфную линию, что в те времена было редкой роскошью.
В зимнее время всякий большак в центральной Руси превращался в санный путь. Для бывалого ямщика комплект ассистентов активной безопасности в условиях плохой видимости ограничивался двумя самыми главными опциями — чутьем главной в упряжке коренной лошади и расторопностью съезженных пристяжных.
Сидя в теплом и уютном салоне с шведским евроремонтом, когда за бортом бушует зимняя стихия, можно долго дискутировать, что именно в конечном итоге безопаснее — живая чуйка натасканного животного, данная ему Богом, или современная высокотехнологичная функция, созданная человеком. Но в любом случае совсем не хотелось видеть себя на козлах санного экипажа в роли ямщика, закупоренного в овчинный тулуп и запорошенного снегом.
Спасибо прогрессу
От этой мысли возникло искреннее чувство благодарности глобальному научно-техническому прогрессу в лице умного Volvo XC40, тем более, что полноприводный паркетник прекрасно справился с запорошенным гололедом и непроглядным снегопадом. В результате на зависть далеким предкам восемьдесят с лишним верст пути от МКАДа до Серпухова стали органичной частью романтической зимней сказки.
Хоть большинство соотечественников не спешат доверять электронике в экстремальных условиях, в нашем случае ассистенты активной безопасности Volvo на протяжении всего пути работали исправно. Разве что функция сохранения полосы движения не срабатывала из-за невозможности зафиксировать разметку на запорошенной дороге.
Зато умная система полного привода оптимально распределяла усилие между колесами на скользких и заснеженных участках, и кроссовер стабильно удерживал траекторию движения. Кстати сказать, шведский паркетник может похвастаться достойным для своего сегмента дорожным просветом — 211 мм. На бескрайних и заснеженных просторах нашей Родины это никогда не будет лишним.
Над признаться, что хотя ХС40 в комплектации Т4 и лишен отчаянных спортивных амбиций, но динамики 190-сильного 2-литрового турбомотора, работающего в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, хватило за глаза. Оперативная работа коробки, надежный запас тяги под педалью, адекватная реакция акселератора — все это вселяло уверенность при обгоне тихоходов на запорошенном загородном шоссе. Так что даже в непростых дорожных условиях предельно предсказуемый Volvo управлялся предельно комфортно. А на финише со своей эффектной внешностью он гармонично вписался в пейзаж старинного русского города.
Форпост Московии
Серпухов, основанный в XIV веке на холмах неподалеку от берегов Оки, имеет богатую на события историю. Были времена, когда уже за Окой начиналось Дикое поле, где хозяйничали ордынцы, и в ту эпоху город слыл южным форпостом Московского княжества. Серпухов не раз осаждал неприятель, этот город жгли и разрушали.
Сколько стоят удовольствия
А каким чудом он устоял до наших дней, вам поведает экскурсовод. Если есть желание с головой окунуться в историю, то гида лучше заказать заранее. Час индивидуальной экскурсии по городу обойдется от 1500—2000 рублей.
В любом случае все, кто приедет в Серпухов, чтобы подышать стариной и прикоснуться к вековечным святыням, найдут здесь 26 объектов культурного наследия федерального уровня и 57 объектов русской православной культуры, включая два крупных монастыря — Высоцкий и Владычный.
Всего же в городе насчитывается 108 исторических памятников. Кремль, Троицкий собор и другие храмы, а также монастыри, памятники, старинные особняки, усадьбы, музеи, выставки — все это к услугам приезжих ценителей истории и культуры.
А для тех, кому все это скучно, в Серпухове и его окрестностях найдется развлекуха иного характера — ферма «Русский страус», Музей павлина, Музей хлеба, Питомник зубров, парк сказок «Берендеево царство».
Рассказывая о туризме в этом городе, нельзя не упомянуть о местном курортном парке Дракино, что в семи километрах от Серпухова. Круглый год здесь доступны самые разнообразные виды активного отдыха — полеты на самолетах, прыжки с парашютом, прокат снегоходов и квадроциклов, картодром, тарзан-парк, аэродинамическая труба, конный клуб, зоопарк, собачьи упряжки, а также многое другое, что, конечно же, обойдется в копеечку. Например, за 20 минут полета на Як-52 с вас возьмут минимум 8000 рублей, а за прыжок с парашютом — 12 500.
В жаркую летнюю пору любители походных условий могут найти в живописных окрестностях Серпухова уединенное место для палатки, чтобы дни напролет наслаждаться великолепными пейзажами на берегах Оки. А если в выходные возникнут проблемы со свободными местами — добро пожаловать в местный кемпинг, хотя рассчитан он всего на 30 мест. Размещение автодома или каравана обойдется 800 рубчиков в сутки, а в стоимость входит подключение к электричеству, заправка водой и слив кассеты туалета.
Хотя внешний облик старинного города и отравлен безвкусной советской архитектурой и банальным новостроем, но в центре еще можно найти уютные улочки с симпатичной исторической застройкой. Обязательно стоит забраться на Соборную гору, чтобы полюбоваться Троицким собором и видами на город.
Что касается общепита, то в Серпухове хватает кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек, только стоит учитывать, что цены здесь московские.
Ковчег для путешествий
Если заранее запланировать маршрут по интересным местам в Серпухове и окрестностях, то можно уложиться даже в короткий зимний день. И этот день, проведенный семьей из четырех человек в шведском компактном кроссовере, был прожит вполне комфортно, несмотря ни на какие погодные катаклизмы.
Работа подвески Volvo XC40 на провинциальном асфальте, покрытом укатанным снегом, на пассажиров оказывала убаюкивающий эффект. Кроссовер и в обычных условиях демонстрирует неплохую плавность хода, а при невысокой средней скорости, да еще и на мягком покрытии всем было особенно комфортно.
Задний диван очень кстати оснащен функцией обогрева и отдельными воздуховодами, а на откидном центральном подлокотнике поместилась пара подстаканников. Объемы пространства на втором ряду в XC40 превышают стандартные параметры в классе.
К тому же шведы от души постарались для путешественников, спроектировав в салоне массу кармашков, бардачков и отделений для мелочей — даже под передним креслом прячется выдвижной бокс. Салон Volvo трансформируется легко и удобно: при сложенных сиденьях здесь образуется ровный пол, а объем багажника увеличивается с 460 л до 1336 л.
Кстати, в грузовом отсеке предусмотрена складная вертикальная перегородка, разделяющая багажник на две части. На ее верхней грани установлены крючки, куда можно повесить сумки и пакеты. К тому же под полом скрывается полезный вместительный короб, куда можно спрятать массу малогабаритных вещей.
Что касается аппетита «шведа», то несмотря на заявленные 6,9 л на 100 км в смешанном цикле, у нас расход бензина с учетом зимних факторов составил 10 л на «сотню».
Пожалуй, единственным недостатком авто на дальнобойных дистанциях можно считать наличие малоразмерной докатки. В путешествиях по России-матушке такой безобидный европейский каприз может сыграть злую шутку, но нам повезло — вояж прошел без эксцессов. Volvo действительно оправдал статус комфортного премиального автомобиля, адаптированного для большого семейного путешествия.
Напомним, что на нашем рынке Volvo XC40 доступен в трех комплектациях с тремя бензиновыми моторами: 1,5-литровым мощностью 150 л. с., а также двумя 2-литровыми — 190 и 249 л. с. Все варианты оснащены восьмиступенчатым «автоматом».
Диапазон цен на модель варьируется от 2 550 000 до 3 392 000 рублей. Ценовая политика одноклассников следующая: Land Rover Range Rover Evoque стоит от 3 212 000 рублей, Mercedes-Benz GLA-класса — от 3 200 000, Jaguar E-Pace — от 3 003 000, Lexus UX — от 2 500 000, Audi Q3 — от 2 475 000, BMW X1 — от 2 360 000.