Сюрпризы Volvo XC40: что можно посмотреть в Серпухове, а главное — зачем

Вопреки всем мировым и локальным кризисам, Volvo продолжает усердно отстаивать репутацию производителя комфортных и безопасных премиум-автомобилей и вполне успешно это делает на китайские деньги. Несколько лет назад XC40 стал первой попыткой в истории бренда привлечь к себе поклонников компактных кроссоверов. Этого миловидного «шведа» мы и решили озадачить непредсказуемой стихией русской матушки-зимы, взяв курс на Серпухов.

Крымский тракт

Ранним утром полусонная снегоуборочная техника тщетно боролась с густым снегопадом и коварной гололедицей на пустом Симферопольском шоссе (трасса М2). Хмурые предрассветные сумерки и снежная пелена за бортом сводили видимость к минимуму, а зимняя резина без шипов добавляла азарта в нашей семейной затее.

Когда-то привычная для современных автолюбителей четырехполосная трасса М2 была известна, как Крымский тракт. Ее строительство началось в 1828 году по высочайшему указу государя-императора Николая I. Собственно, выхода у его величества не было — в условиях бесконечной череды русско-турецких войн срочно требовалась «капитальная дорога» для соединения столицы и крымской военно-морской базы в Севастополе.

Строили этот большак («большаком» раньше называли всякую большую дорогу) аж тридцать лет, и регулярное движение дилижансов здесь открылось только в 1858 году. Вдоль Крымского тракта протянули телеграфную линию, что в те времена было редкой роскошью.