Сюрпризы Volvo XC40: что можно посмотреть в Серпухове, а главное — зачем

Фото avtovzglyad.ru
На этот раз «машиной времени», умчавшей нас в родное прошлое на один выходной день, стал компактный кроссовер Volvo XC40. Колоритное семейное путешествие к заснеженным южным рубежам Московского княжества стало прекрасным поводом проверить «шведа» на премиальность, а заодно и раскрыть тайны происхождения Крымского тракта, а также узнать, во сколько будущим летом обойдется место в кемпинге на берегу Оки.

Вопреки всем мировым и локальным кризисам, Volvo продолжает усердно отстаивать репутацию производителя комфортных и безопасных премиум-автомобилей и вполне успешно это делает на китайские деньги. Несколько лет назад XC40 стал первой попыткой в истории бренда привлечь к себе поклонников компактных кроссоверов. Этого миловидного «шведа» мы и решили озадачить непредсказуемой стихией русской матушки-зимы, взяв курс на Серпухов.

Крымский тракт

Ранним утром полусонная снегоуборочная техника тщетно боролась с густым снегопадом и коварной гололедицей на пустом Симферопольском шоссе (трасса М2). Хмурые предрассветные сумерки и снежная пелена за бортом сводили видимость к минимуму, а зимняя резина без шипов добавляла азарта в нашей семейной затее.

Когда-то привычная для современных автолюбителей четырехполосная трасса М2 была известна, как Крымский тракт. Ее строительство началось в 1828 году по высочайшему указу государя-императора Николая I. Собственно, выхода у его величества не было — в условиях бесконечной череды русско-турецких войн срочно требовалась «капитальная дорога» для соединения столицы и крымской военно-морской базы в Севастополе.

Строили этот большак («большаком» раньше называли всякую большую дорогу) аж тридцать лет, и регулярное движение дилижансов здесь открылось только в 1858 году. Вдоль Крымского тракта протянули телеграфную линию, что в те времена было редкой роскошью.

Фото avtovzglyad.ru

В зимнее время всякий большак в центральной Руси превращался в санный путь. Для бывалого ямщика комплект ассистентов активной безопасности в условиях плохой видимости ограничивался двумя самыми главными опциями — чутьем главной в упряжке коренной лошади и расторопностью съезженных пристяжных.

Сидя в теплом и уютном салоне с шведским евроремонтом, когда за бортом бушует зимняя стихия, можно долго дискутировать, что именно в конечном итоге безопаснее — живая чуйка натасканного животного, данная ему Богом, или современная высокотехнологичная функция, созданная человеком. Но в любом случае совсем не хотелось видеть себя на козлах санного экипажа в роли ямщика, закупоренного в овчинный тулуп и запорошенного снегом.

Спасибо прогрессу

От этой мысли возникло искреннее чувство благодарности глобальному научно-техническому прогрессу в лице умного Volvo XC40, тем более, что полноприводный паркетник прекрасно справился с запорошенным гололедом и непроглядным снегопадом. В результате на зависть далеким предкам восемьдесят с лишним верст пути от МКАДа до Серпухова стали органичной частью романтической зимней сказки.

Хоть большинство соотечественников не спешат доверять электронике в экстремальных условиях, в нашем случае ассистенты активной безопасности Volvo на протяжении всего пути работали исправно. Разве что функция сохранения полосы движения не срабатывала из-за невозможности зафиксировать разметку на запорошенной дороге.

Фото avtovzglyad.ru

Зато умная система полного привода оптимально распределяла усилие между колесами на скользких и заснеженных участках, и кроссовер стабильно удерживал траекторию движения. Кстати сказать, шведский паркетник может похвастаться достойным для своего сегмента дорожным просветом — 211 мм. На бескрайних и заснеженных просторах нашей Родины это никогда не будет лишним.

Над признаться, что хотя ХС40 в комплектации Т4 и лишен отчаянных спортивных амбиций, но динамики 190-сильного 2-литрового турбомотора, работающего в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, хватило за глаза. Оперативная работа коробки, надежный запас тяги под педалью, адекватная реакция акселератора — все это вселяло уверенность при обгоне тихоходов на запорошенном загородном шоссе. Так что даже в непростых дорожных условиях предельно предсказуемый Volvo управлялся предельно комфортно. А на финише со своей эффектной внешностью он гармонично вписался в пейзаж старинного русского города.

Форпост Московии

Серпухов, основанный в XIV веке на холмах неподалеку от берегов Оки, имеет богатую на события историю. Были времена, когда уже за Окой начиналось Дикое поле, где хозяйничали ордынцы, и в ту эпоху город слыл южным форпостом Московского княжества. Серпухов не раз осаждал неприятель, этот город жгли и разрушали.

Фото avtovzglyad.ru

Сколько стоят удовольствия

А каким чудом он устоял до наших дней, вам поведает экскурсовод. Если есть желание с головой окунуться в историю, то гида лучше заказать заранее. Час индивидуальной экскурсии по городу обойдется от 1500—2000 рублей.

В любом случае все, кто приедет в Серпухов, чтобы подышать стариной и прикоснуться к вековечным святыням, найдут здесь 26 объектов культурного наследия федерального уровня и 57 объектов русской православной культуры, включая два крупных монастыря — Высоцкий и Владычный.

Всего же в городе насчитывается 108 исторических памятников. Кремль, Троицкий собор и другие храмы, а также монастыри, памятники, старинные особняки, усадьбы, музеи, выставки — все это к услугам приезжих ценителей истории и культуры.

А для тех, кому все это скучно, в Серпухове и его окрестностях найдется развлекуха иного характера — ферма «Русский страус», Музей павлина, Музей хлеба, Питомник зубров, парк сказок «Берендеево царство».

Рассказывая о туризме в этом городе, нельзя не упомянуть о местном курортном парке Дракино, что в семи километрах от Серпухова. Круглый год здесь доступны самые разнообразные виды активного отдыха — полеты на самолетах, прыжки с парашютом, прокат снегоходов и квадроциклов, картодром, тарзан-парк, аэродинамическая труба, конный клуб, зоопарк, собачьи упряжки, а также многое другое, что, конечно же, обойдется в копеечку. Например, за 20 минут полета на Як-52 с вас возьмут минимум 8000 рублей, а за прыжок с парашютом — 12 500.

Фото avtovzglyad.ru

В жаркую летнюю пору любители походных условий могут найти в живописных окрестностях Серпухова уединенное место для палатки, чтобы дни напролет наслаждаться великолепными пейзажами на берегах Оки. А если в выходные возникнут проблемы со свободными местами — добро пожаловать в местный кемпинг, хотя рассчитан он всего на 30 мест. Размещение автодома или каравана обойдется 800 рубчиков в сутки, а в стоимость входит подключение к электричеству, заправка водой и слив кассеты туалета.

Хотя внешний облик старинного города и отравлен безвкусной советской архитектурой и банальным новостроем, но в центре еще можно найти уютные улочки с симпатичной исторической застройкой. Обязательно стоит забраться на Соборную гору, чтобы полюбоваться Троицким собором и видами на город.

Что касается общепита, то в Серпухове хватает кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек, только стоит учитывать, что цены здесь московские.

Ковчег для путешествий

Если заранее запланировать маршрут по интересным местам в Серпухове и окрестностях, то можно уложиться даже в короткий зимний день. И этот день, проведенный семьей из четырех человек в шведском компактном кроссовере, был прожит вполне комфортно, несмотря ни на какие погодные катаклизмы.

Фото avtovzglyad.ru

Работа подвески Volvo XC40 на провинциальном асфальте, покрытом укатанным снегом, на пассажиров оказывала убаюкивающий эффект. Кроссовер и в обычных условиях демонстрирует неплохую плавность хода, а при невысокой средней скорости, да еще и на мягком покрытии всем было особенно комфортно.

Задний диван очень кстати оснащен функцией обогрева и отдельными воздуховодами, а на откидном центральном подлокотнике поместилась пара подстаканников. Объемы пространства на втором ряду в XC40 превышают стандартные параметры в классе.

К тому же шведы от души постарались для путешественников, спроектировав в салоне массу кармашков, бардачков и отделений для мелочей — даже под передним креслом прячется выдвижной бокс. Салон Volvo трансформируется легко и удобно: при сложенных сиденьях здесь образуется ровный пол, а объем багажника увеличивается с 460 л до 1336 л.

Кстати, в грузовом отсеке предусмотрена складная вертикальная перегородка, разделяющая багажник на две части. На ее верхней грани установлены крючки, куда можно повесить сумки и пакеты. К тому же под полом скрывается полезный вместительный короб, куда можно спрятать массу малогабаритных вещей.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается аппетита «шведа», то несмотря на заявленные 6,9 л на 100 км в смешанном цикле, у нас расход бензина с учетом зимних факторов составил 10 л на «сотню».

Пожалуй, единственным недостатком авто на дальнобойных дистанциях можно считать наличие малоразмерной докатки. В путешествиях по России-матушке такой безобидный европейский каприз может сыграть злую шутку, но нам повезло — вояж прошел без эксцессов. Volvo действительно оправдал статус комфортного премиального автомобиля, адаптированного для большого семейного путешествия.

Напомним, что на нашем рынке Volvo XC40 доступен в трех комплектациях с тремя бензиновыми моторами: 1,5-литровым мощностью 150 л. с., а также двумя 2-литровыми — 190 и 249 л. с. Все варианты оснащены восьмиступенчатым «автоматом».

Диапазон цен на модель варьируется от 2 550 000 до 3 392 000 рублей. Ценовая политика одноклассников следующая: Land Rover Range Rover Evoque стоит от 3 212 000 рублей, Mercedes-Benz GLA-класса — от 3 200 000, Jaguar E-Pace — от 3 003 000, Lexus UX — от 2 500 000, Audi Q3 — от 2 475 000, BMW X1 — от 2 360 000.

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6 марта 2021
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