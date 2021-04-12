Что делать, если в автопутешествии украли «права» и документы на машину

В отделении ГИБДД вам вручат справку об утере «прав», а вместе с ней — после оплаты пошлины в размере 800 рублей — и временное водительское удостоверение. У тех, кто потерял документы в другом регионе, не просят свидетельство об окончании автошколы — тут проблем быть не должно. Но сложности могут возникнуть при восстановлении СТС. Ведь для этого требуется ПТС, которого наверняка у вас с собой не окажется.

Но надежду терять не стоит: в том же подразделении ГАИ, когда окажетесь у другого окна, предъявите справку о краже документов и снова объясните ситуацию. А получив на руки заверенную копию СТС, отправляйтесь в офис страховой компании, у которой покупали полис ОСАГО. Если такого в городе не найдется, обратитесь на горячую линию. В сотый раз расскажите о своей беде, вышлите необходимые сканы по электронной почте и получите — в том же электронном виде — «автогражданку».

До тех пор, пока весь комплект документов не будет восстановлен, за руль лучше не садиться. Ведь управление автомобилем без «прав», СТС и полиса ОСАГО (при наличии таковых в принципе) влечет за собой суммарный штраф в размере 1500 рублей, согласно ст. 12.3 КоАП. Конечно, есть шанс, что гаишник, вошедший в положение, ограничится предупреждением, но рисковать не стоит. Тем более что не исключаются более серьезные санкции.