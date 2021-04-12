Что делать, если в автопутешествии украли «права» и документы на машину

Увы, никто не застрахован от потери или кражи документов. Но одно дело, когда водитель остается без «прав», свидетельства о регистрации транспортного средства и страховки в городе проживания, и совсем другое — в чужом регионе. Особенно, когда отпуск подходит к концу, и нужно выдвигаться в сторону дома. Как же действовать, оказавшись в такой ситуации? Первым делом необходимо найти ближайшее отделение ГИБДД.
Вне зависимости от того, потеряли ли вы на самом деле документы или их «стащили», имеет смысл сообщить правоохранителям именно о краже. Ведь, например, «права» могут попасть в руки недоброжелателя, который, допустив серьезное нарушение ПДД, выдаст себя за вас, предъявив гаишникам «одолженное» удостоверение. Как вы думаете, кого в таком случае пересадят на общественный транспорт, если инспекторы не обратят внимания на фотографию?
В отделении ГИБДД вам вручат справку об утере «прав», а вместе с ней — после оплаты пошлины в размере 800 рублей — и временное водительское удостоверение. У тех, кто потерял документы в другом регионе, не просят свидетельство об окончании автошколы — тут проблем быть не должно. Но сложности могут возникнуть при восстановлении СТС. Ведь для этого требуется ПТС, которого наверняка у вас с собой не окажется.
Но надежду терять не стоит: в том же подразделении ГАИ, когда окажетесь у другого окна, предъявите справку о краже документов и снова объясните ситуацию. А получив на руки заверенную копию СТС, отправляйтесь в офис страховой компании, у которой покупали полис ОСАГО. Если такого в городе не найдется, обратитесь на горячую линию. В сотый раз расскажите о своей беде, вышлите необходимые сканы по электронной почте и получите — в том же электронном виде — «автогражданку».
До тех пор, пока весь комплект документов не будет восстановлен, за руль лучше не садиться. Ведь управление автомобилем без «прав», СТС и полиса ОСАГО (при наличии таковых в принципе) влечет за собой суммарный штраф в размере 1500 рублей, согласно ст. 12.3 КоАП. Конечно, есть шанс, что гаишник, вошедший в положение, ограничится предупреждением, но рисковать не стоит. Тем более что не исключаются более серьезные санкции.
— Инспектор, заподозрив, что автомобиль находится в угоне, может наложить на него арест. Машину переместят на эвакуаторе на штрафстоянку, что ударит по бюджету собственника. И особенно, если процесс восстановления документов затянется на несколько дней, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Да, восстановление документов действительно может занять больше времени, чем планировалось. Что делать, если выдача временного водительского удостоверения, СТС или полиса ОСАГО затянулось? Варианта, по сути, два. Либо продлевать каникулы, дожидаясь оформления всех бумаг, либо возвращаться домой — но, правда, на общественном транспорте. Ведь как мы уже говорили выше, без документов садиться за руль рискованно.
Пройти процедуру — обратиться с заявлением в отделение ГИБДД, а потом наведаться и в офис страховой компании — можно дома. С одной стороны, так даже проще: вы получите на руки не временные «права», а постоянные, не заверенную копию СТС, а полноценный дубликат. С другой — это дополнительные расходы на перелеты-переезды. Все равно ведь придется возвращаться за «ласточкой».