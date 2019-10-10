Закулисье F1: что никогда не видят зрители «Формулы-1» на «Сочи-Автодром»

Если еще немного окунуться в историю, то стоит вспомнить, что в 1982 году Берни Экклстоун, бывший владелец коммерческих прав на «Формулу-1», посещал СССР и даже договорился на проведение гонки в 1983 году в районе Воробьевых гор. Но со смертью нашего дорогого Леонида Ильича, который, к слову, являлся большим поклонником автомобилей, этап был отменен.

Бизнес и ничего личного

А сегодня, как мне кажется, «Большие призы» в первую очередь —это сверхуспешное коммерческое мероприятие, чем собственно гонки. Если до начала 1980 годов команды, образно говоря, боролись за выживание на трассе, то все изменилось с приходом Берни Экклстоуна, который привел с собой в «Формулу-1» крупных спонсоров (вспомним, к примеру, Rothmans-Williams).

После этого гонки стали скорее смотром богатства, чем самой захватывающей борьбой (по слухам, один только логотип на бутылочке для питья в руках пилота стоит от одного миллиона евро).