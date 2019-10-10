Закулисье F1: что никогда не видят зрители «Формулы-1» на «Сочи-Автодром»

Если еще немного окунуться в историю, то стоит вспомнить, что в 1982 году Берни Экклстоун, бывший владелец коммерческих прав на «Формулу-1», посещал СССР и даже договорился на проведение гонки в 1983 году в районе Воробьевых гор. Но со смертью нашего дорогого Леонида Ильича, который, к слову, являлся большим поклонником автомобилей, этап был отменен.
Бизнес и ничего личного
А сегодня, как мне кажется, «Большие призы» в первую очередь —это сверхуспешное коммерческое мероприятие, чем собственно гонки. Если до начала 1980 годов команды, образно говоря, боролись за выживание на трассе, то все изменилось с приходом Берни Экклстоуна, который привел с собой в «Формулу-1» крупных спонсоров (вспомним, к примеру, Rothmans-Williams).
После этого гонки стали скорее смотром богатства, чем самой захватывающей борьбой (по слухам, один только логотип на бутылочке для питья в руках пилота стоит от одного миллиона евро).
ЦЕНА ВОПРОСА
Посудите сами: пропуск с возможностью посещения Puddock Club «Сочи-Автодрома» стоит 6060 долларов. Невероятные деньги, но все подобные «проходки», судя по праздно шатающемуся народу в стенах паддока, были раскуплены задолго до самой даты проведения Гран-при.
Ну, а за место на трибунах болельщики платили от 4990 рублей. Не могу сказать, что сумма чересчур большая, но, честно говоря, смотреть гонку по телевизору намного интереснее, чем с трибун. В ТВ-случае режиссер показывает самые интересные поединки и ракурсы, а присутствуя лично, ты всего лишь видишь проносящиеся с головокружительной скоростью болиды.
Но, конечно, оглушающий звук и запах высокооктанового бензина вперемешку со жженой резиной стоит того, чтобы фанат хотя бы раз отдал деньги за личное присутствие на трассе.
Попасть в «полторашку»
Хотя, с другой стороны, именно в паддоке запросто можно встретить, например, экс-чемпиона мира Дженсона Баттона, взявшего свой титул в 2009 году, выступая за купленную тогда Россом Брауном за один доллар команду BAR-Honda.
Или пообщаться с нынешним пилотом McLaren Карлосом Сайнсом, который в разговоре с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» заявио, что ему в принципе легко удалось адаптироваться к новым людям и болиду (напомним, что в прошлом сезоне испанец выступал за команду Renault), а также пообещав отдать все свои силы для успешного выступления в гонке.
И, между прочим, он свое обещание сдержал, увидев клетчатый флаг на шестой позиции, став лучшим в так называемой Формуле-1,5 (так фанаты гонок называют команды за пределами ТОП-3), занимая в итоге седьмое место в личном зачете, всего на три очка отставая от Пьера Гасли. За счет этого команда Mclaren прочно закрепила за собой четвертое место в «Кубке конструкторов».
Кстати сказать, именно во время проведения российского Гран-при команда из Уокинга под руководством Зака Брауна объявила о том, что с 2021 будет использовать двигатели Mercedes.
ИЗ ЖИЗНИ VIP
И тут стоит поделиться небольшим личным наблюдением: большинство вип-персон на ложах, посмотрев лишь сам старт гонки, отправлялись в кулуары вести деловые переговоры, сдабривая это дело шампанским и устрицами. А в изобилии присутствующие тут «силиконовые» девицы смотрели не на спортивную борьбу, а делали «себяшки» на фоне трассы.
Что же касается обычных трибун, то там собрались настоящие болельщики: развивались флаги, звучали кричалки в поддержку российского пилота Даниила Квята, который в следующем году продолжит выступать за Torro Rosso.
ВСЕ НА ОБГОН
Что же касается собственно трассы, то она, как признавали и признают все гости и участники сочинского автодрома, удовлетворяет всем современным требования по безопасности, хотя многие любители «королевских гонок» сетуют на то, что трасса, по правде говоря, «не обгонная». Свое мнение высказал и Атилла Кундрак, управляющий директор компании «БАТ Россия» и фанат F1:
В беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» он рассказал, что ему очень приятен сам факт проведения Гран-при в нашей стране на новом автодроме между морем и горами, отдельно отметив, что несмотря на то, что гоночная трасса в Сочи довольно новая, она очень требовательна к самим гонщикам, ведь на ней много сложных поворотов.
У самой Группы «Бритиш Американ Тобакко» с февраля 2019 года партнерство с гоночной командой McLaren. В первую очередь, по словам Кундрака, это партнерство направлено на обмен экспертизой с подразделением прикладных технологий McLaren и развитие технологий и инноваций в бизнесе «Бритиш Американ Тобакко» — таких, как батареи, дизайн, работа с big data.
При этом симпатизируя также Mercedes и Льюису Хэмилтону, Атилла надеется, что со сменой регламента в 2021 году гонщики смогут сделать соревнование более зрелищными, что будет особенно полезно для всего автоспорта. Это также поможет привлечь новую аудиторию, отметил Аттила, добавив, что Россия является одной из 5 самых быстрорастущих аудиторий «Формулы-1». По данным Liberty Media и F1, в прошлом году гоночная аудитория во всем мире увеличилась на 10%, а в России более чем в два раза — на 27%.
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Иной раз так и хочется воскликнуть: «Подобное просто не реально!» Посудите сами — сразу после окончания предыдущей гонки в Сингапуре, конюшни устремились в Сочи, перевезя в общей сложности 700 тонн различных грузов. Времени, как известно, было в обрез, но команды справились с этой непростой логистической задачей, и уже во вторник механики и инженеры собирали болиды и устанавливали необходимое оборудование. Просто сравните: за все время памятной зимней олимпиады, сочинские воздушные ворота приняли 1600 тонн. А гоночный уик-энд длится лишь три дня…
ДВЕ СЕКУНДЫ УСПЕХА
А как команды проводили свои пит-стопы! Это и по телевизору кажется, что за две-три секунды просто нереально провести такую работу, но когда ты наблюдаешь все это своими собственными глазами, просто поражаешься скоординированности механиков — все действия отточены до мельчайших движений.
Как только болид заезжает на отведенное ему место на пит-стопе, сотрудники конюшни одновременно откручивают старые колеса и надеваются новые с последующим закручиванием гайки и опускание авто. И вот газ в пол, легкая пробуксовка — и гонщик снова продолжает гонку. Поистине невероятно!
Между прочим, приз за самый быстрый пит-стоп в этот раз получила команда McLaren, «переобув» Ландо Норриса за 2,24 секунды.
Правда, возникает вопрос: очень интересно, что происходит с человеком, который, к примеру, идеально обучен закручивать гайку, после завершения своей карьеры в автоспорте. Неужели открывает свой личный скоростной шиномонтаж, где колеса меняются на время?
Впрочем, это тема для совсем другого материала…