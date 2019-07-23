Ралли «Ночная Москва»: как музейные автомобили не давали горожанам спать

В этот раз хэдлайнером ралли стал редчайший Bugatti Type 57 1937 года выпуска, особое внимание публики заслужил и Lincoln Continental Mark II 1956 года.

Не меньший интерес вызвали Mercedes-Benz 230, Porsche 911 SC Targa, Mercedes-Benz Adenauer, Jaguar E-Type Roadster, Citroen DS, Chevrolet Corvette, а также олдтаймеры советского производства.