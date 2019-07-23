Ралли «Ночная Москва»: как музейные автомобили не давали горожанам спать

Фото: АвтоВзгляд
Ежегодное ралли «Ночная Москва» проходит уже в 9-й раз и стало традиционным мероприятием для владельцев автоклассики. Прогулять свои раритеты, посоревноваться в зоркости и пунктуальности, — вот, что привлекает участников на подобные любительские гонки.
Мирон Горин

Субботним вечером прохожие стали свидетелями появления на столичных улицах редчайших представителей классики мирового автопрома.

Такие машины обычно коротают дни в тиши музеев и частных коллекций, но по призыву клуба РККА вышли на дороги размять застоявшиеся механизмы.

В этот раз хэдлайнером ралли стал редчайший Bugatti Type 57 1937 года выпуска, особое внимание публики заслужил и Lincoln Continental Mark II 1956 года.

Не меньший интерес вызвали Mercedes-Benz 230, Porsche 911 SC Targa, Mercedes-Benz Adenauer, Jaguar E-Type Roadster, Citroen DS, Chevrolet Corvette, а также олдтаймеры советского производства.

Разгадывание непростой легенды по дорожной книге, сдобренной фотографиями Москвы 70-х в качестве ориентиров, вечернее время плюс сложная организация движения на улицах превратили соревнование в зубодробительный квест.

Однако о штурманских страстях, кипевших в салонах, было невдомек зрителям и наблюдателям, в очередной раз насладившихся сверкающими лаком раритетами на улицах города.

Подробный фоторепортаж — здесь.

олдтаймеры, ретромобили, автоспорт, гонки, тюнинг, ссср, ралли
23 июля 2019
248