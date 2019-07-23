Ралли «Ночная Москва»: как музейные автомобили не давали горожанам спать

Ежегодное ралли «Ночная Москва» проходит уже в 9-й раз и стало традиционным мероприятием для владельцев автоклассики. Прогулять свои раритеты, посоревноваться в зоркости и пунктуальности, — вот, что привлекает участников на подобные любительские гонки.
Разгадывание непростой легенды по дорожной книге, сдобренной фотографиями Москвы 70-х в качестве ориентиров, вечернее время плюс сложная организация движения на улицах превратили соревнование в зубодробительный квест.
Однако о штурманских страстях, кипевших в салонах, было невдомек зрителям и наблюдателям, в очередной раз насладившихся сверкающими лаком раритетами на улицах города.