Лучшие пилоты России поборолись за победу в «Гонке чемпионов»-2022

Если не брать в расчет опыт, то все участники «Гонки чемпионов» находятся в равных условиях: они соревнуются на «заряженных» седанах LADA Vesta R1, созданных специально для этого мероприятия. Трасса испытательного полигона АВТОВАЗ представляет собой замкнутую кривую — две параллельно идущие ледяные дорожки со сложными поворотами, подъемами, спусками и разделителями в виде снежных брустверов. Ее протяженность — 2,5 км.

Чемпионат строится по принципу «плей-офф» с предварительным отборочным туром. Пилоты случайным образом делятся на пары. В основной части гонки по итогам заезда победитель проходит в следующий тур, а проигравший остается в паддоке. Для пущей зрелищности в борьбе за призовые места предусмотрено по три старта — пилоты соревнуются до двух побед.

Так, например, в этот раз Дмитрий Брагин взял «бронзу», не оставив сопернику — Дмитрию Воронову — шансов уже после второго заезда. А вот в финале интрига сохранялась до последнего. Первый старт сложился удачнее для Владимира Шешенина, второй — для Кирилла Ладыгина. Все решилось только на завершающих двух кругах, когда победу одержал Ладыгин, чемпион прошлого года и шести других.