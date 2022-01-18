Лучшие пилоты России поборолись за победу в «Гонке чемпионов»-2022

В этом году на «Рождественскую гонку» — которая, к слову, проводилась вот уже в 24-й раз — приехало 17 пилотов. Подавляющее большинство из них — мастера ралли, трековых и кольцевых гонок. Но нашлось местечко и представителям других дисциплин. Так, своими выступлениями зрителей радовали первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров, картингист Максим Туриев и даже дрифтер Аркадий Цареградцев.
Как уже было сказано, победителем минувшей «Гонки чемпионов» в восьмой раз стал Кирилл Ладыгин. Вместе с ним на подиум поднялись Владимир Шешенин и Дмитрий Брагин, за плечами которого три «золота» в «Рождественских гонках» прошлых лет. В первую пятерку также вошли Дмитрий Воронов и Виталий Петров. Что же до дебютанта Аркадия Цареградцева, то он стал десятым.
Если не брать в расчет опыт, то все участники «Гонки чемпионов» находятся в равных условиях: они соревнуются на «заряженных» седанах LADA Vesta R1, созданных специально для этого мероприятия. Трасса испытательного полигона АВТОВАЗ представляет собой замкнутую кривую — две параллельно идущие ледяные дорожки со сложными поворотами, подъемами, спусками и разделителями в виде снежных брустверов. Ее протяженность — 2,5 км.
Чемпионат строится по принципу «плей-офф» с предварительным отборочным туром. Пилоты случайным образом делятся на пары. В основной части гонки по итогам заезда победитель проходит в следующий тур, а проигравший остается в паддоке. Для пущей зрелищности в борьбе за призовые места предусмотрено по три старта — пилоты соревнуются до двух побед.
Так, например, в этот раз Дмитрий Брагин взял «бронзу», не оставив сопернику — Дмитрию Воронову — шансов уже после второго заезда. А вот в финале интрига сохранялась до последнего. Первый старт сложился удачнее для Владимира Шешенина, второй — для Кирилла Ладыгина. Все решилось только на завершающих двух кругах, когда победу одержал Ладыгин, чемпион прошлого года и шести других.