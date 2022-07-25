Ралли «Шелковый путь−2022»: трагичный финал для чемпиона

Васильев отставал на 20 минут, но на восьмом этапе сократил отставание до 9 минут. По итогам девятого этапа Васильева отделяли от лидера всего 2 минуты. Финальный спецучасток по ралли-рейдовым меркам небольшой — 118 километров. Но для Васильева вполне по силам вырваться вперед. На старт он вышел максимально собранным и мотивированным. Автомобильный спорт таков, что пилоты вынуждены рисковать. Без риска чемпионом не станешь, будешь всегда на вторых ролях. Разница между разумным и неразумным риском весьма призрачна, по сути оценивается только результат. Это жестоко, но справедливо! Приехал первым без проблем — разумный риск. Вылетел с трассы и выбыл из гонки — неразумный.

Вот и Владимир Васильев шел с максимальной скоростью и с разумным риском. В середине участка был правый поворот с трамплином. Трамплин не просматривался, но был отмечен в дорожной книге. Машина Васильева слегка поскользнулась на траве, вылетела с трассы и перевернулась. Удар серьезный, оторвало колесо. Дальше ехать нельзя. Все, сход. И это за несколько километров до финиша! Увы, Васильеву никак не покоряется «Шелковый путь»…

Денис Кротов спокойно финишировал, заняв первое место по итогам финального дня и став победителем «Шелкового пути»−2022 в категории Т1.

- Разница с Васильевым — две минуточки с небольшим, — рассказал Денис Кротов. Мы понимали, что сегодня будет короткий и непонятный день. С утра стартовали с нормальным настроением, решили, что поедем, как поедем. Будет, что будет. Ехали спокойно, как обычно, берегли технику. В самом начале какой-то километр было очень скользко, и мы тоже проскочили мимо дороги на скользкой траве. Там же Володя Васильев стоял. Мы остановились я показал ему «нормально», он ответил, что хорошо, и мы поехали дальше. Борьба была интересная до самого конца, эмоции самые приятные. Мы в первый раз выиграли Шёлковый путь, спасибо большое!