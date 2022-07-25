Ралли «Шелковый путь−2022»: трагичный финал для чемпиона

Васильев отставал на 20 минут, но на восьмом этапе сократил отставание до 9 минут. По итогам девятого этапа Васильева отделяли от лидера всего 2 минуты. Финальный спецучасток по ралли-рейдовым меркам небольшой — 118 километров. Но для Васильева вполне по силам вырваться вперед. На старт он вышел максимально собранным и мотивированным. Автомобильный спорт таков, что пилоты вынуждены рисковать. Без риска чемпионом не станешь, будешь всегда на вторых ролях. Разница между разумным и неразумным риском весьма призрачна, по сути оценивается только результат. Это жестоко, но справедливо! Приехал первым без проблем — разумный риск. Вылетел с трассы и выбыл из гонки — неразумный.
Вот и Владимир Васильев шел с максимальной скоростью и с разумным риском. В середине участка был правый поворот с трамплином. Трамплин не просматривался, но был отмечен в дорожной книге. Машина Васильева слегка поскользнулась на траве, вылетела с трассы и перевернулась. Удар серьезный, оторвало колесо. Дальше ехать нельзя. Все, сход. И это за несколько километров до финиша! Увы, Васильеву никак не покоряется «Шелковый путь»…
Денис Кротов спокойно финишировал, заняв первое место по итогам финального дня и став победителем «Шелкового пути»−2022 в категории Т1.
- Разница с Васильевым — две минуточки с небольшим, — рассказал Денис Кротов. Мы понимали, что сегодня будет короткий и непонятный день. С утра стартовали с нормальным настроением, решили, что поедем, как поедем. Будет, что будет. Ехали спокойно, как обычно, берегли технику. В самом начале какой-то километр было очень скользко, и мы тоже проскочили мимо дороги на скользкой траве. Там же Володя Васильев стоял. Мы остановились я показал ему «нормально», он ответил, что хорошо, и мы поехали дальше. Борьба была интересная до самого конца, эмоции самые приятные. Мы в первый раз выиграли Шёлковый путь, спасибо большое!
На втором месте экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» на спортивной «Газель Next» в составе Александра Русанова и Евгения Павлова.
- Маршрут понравился, — рассказал Александр Русанов. Сначала нас пытались убить об жесткую степь, но потом дорожки были быстрые, рулежные — то, что надо. Получили огромное удовольствие от большой дистанции, от всего мероприятия. Мы на финише, мы собрали все точки, у нас нет пенализаций. Могло быть лучше, мы максималисты, всегда есть, над чем работать!
На третьем месте, как на финальном этапе, так и в целом на «Шелковом пути» — также экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» на спортивной «Газель Next» в составе Евгени Суховенко и Кирилла Чапаева.
- День классный, побольше бы таких, — поделился эмоциями дня на финише 10-го спецучастка Евгений Суховенко. И порулить можно, и по бродам поездить, и деревья, и ландшафты разнообразные, вверх-вниз ездим. До этого у нас были в основном степные гонки — скучновато. А сегодня прямо классно. Единственное: в последний день хотелось погонять активно, но нам несколько помешала «баггетка», которая полдопа ехала перед нами и пылила. В остальном все хорошо, в броде вода снаружи, вода внутри — все классно. Нам понравилось в целом, мы рады, что прожили эти 10 дней!
В категории мотовездеходов победил Никита Мазепин — пилот Формулы 1 и дебютант «Шелкового пути».
- Мы провели за рулем больше 30 часов, — прокомментировал «АвтоВзгляду» Никита Мазепин. Совершенно другой подход к марафонам. Если посмотреть на наши первые три дня — у нас было столько проблем, что можно было бы в моем прошлом классе уже финишировать и не выезжать из боксов. Здесь очень важна командная работа. Если раньше я сидел в машине один и отвечал за все сам, то тут во многих случаях было важнее, как штурман отработает. Например, сегодня по скорости мы никогда в жизни бы не смогли обогнать КАМАЗ, но, благодаря штурману Антону Власюку там, где потерялись наши соперники, не потерялись мы. Удовольствие особое, мне очень понравилось, надеюсь продолжить выступление в ралли. Чемпионство в себе можно воспитать. Очень многое зависит от количества тренировок, всего нужно достигать своим трудом. Сегодняшний этап был очень тяжелым, я переживал, мы проезжали четыре очень глубоких брода для багги. Окна ушли под воду. Мне очень понравилась Монголия, ой, Калмыкия! Хочется в Монголию! И очень понравилась Астрахань. Она получилась очень тяжелой, мы к этому готовились. Получилось пройти этап, не оставить там колеса.
Сергей Карякин попытался завоевать серебро и максимально взвинтил темп, но так и не смог обогнать Армена Пузяна. По итогам серебро у Армена Пузяна и Кирилла Шубина.
- Спасибо организаторам за то, что сделали последний день более-менее терпимым, — сказал Армен Пузян. Здесь очень скользкая трава, поля, по которым нельзя резать. Но мы видели пару следов — кто-то все-таки нарушил. Потом я видел, кто-то улетал — Васильев, вошедший в дерево, стоял в самом начале. На последнем этапе! Очень жалко! А так в целом классные впечатления!
На третьем месте Сергей Карякин и Иван Безденежных. Они отстали от экипажа Пузяна всего на 38 секунд!
- Десять дней, все отлично, мы очень довольны результатом, — сказал Сергей Карякин. Поставленные задачи были достигнуты, можно сказать, что уезжаем отсюда с чувством выполненного долга. Последний участок был самым напряженным. Опасно было в бродах сегодня, но мы все сделали правильно. Чечня очень понравилась: жарко, интересные дорожки, тропинки. Большое спасибо организаторам за столь приятный спортивный праздник!
В категории «грузовики» лучший результат показал экипаж Дмитрия Сотникова, на втором — экипаж Эдуарда Николаева. У команды «МАЗ СПОРТавто» ралли Шелковый путь 2022 вышло чрезвычайно сложным — взрывались колеса, ломались машины. Даже на последнем этапе у Сергея Вязовича вновь взорвалось колесо. В результате экипаж МАЗ — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Виталий Мурылев — на третьем месте. Вряд ли их радует третье место, все же белорусы всегда нацелены на победу. Но они потратили на эту бронзу столько сил и умения, что бронза явно отливает золотом!
В категории «грузовики» лучший результат показал экипаж Дмитрия Сотникова, на втором — экипаж Эдуарда Николаева.
У команды «МАЗ СПОРТавто» ралли Шелковый путь 2022 вышло чрезвычайно сложным — взрывались колеса, ломались машины. Даже на последнем этапе у Сергея Вязовича вновь взорвалось колесо. В результате экипаж МАЗ — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Виталий Мурылев — на третьем месте. Вряд ли их радует третье место, все же белорусы всегда нацелены на победу. Но они потратили на эту бронзу столько сил и умения, что бронза явно отливает золотом!
Затем следуют экипажи команды ГАЗ Рейд Спорт на ГАЗ САДКО NEXT. Алексей Хлебов и Александр Филякин — четвертые.
- Сегодня наконец-то был просто потрясающий спецучасток, мы прямо бахнули, так бахнули, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов, который пришел на финальном спеучастке третьим в классе грузовиков. Было быстро, хотелось еще быстрее, но жажда финиша преобладала, поэтому мы сдерживали себя, хотелось побывать на подиуме. Усталость, конечно, дает о себе знать. Мы и курсами ехали сегодня, часто менялись, было где подумать, было где заблудиться, было где порулить, и все это — в бешеном темпе, на скорости. Было четыре брода: низенькие, но илистые, тяжело машина ехала. Но все равно море эмоций! Я очень счастлив, доволен, что мы здесь. Мы привезли на финиш хороший результат и командный, и в абсолюте, и в грузовиках 4-е место!
Михаил Шкляев и Владимир Моисеев — пятые.
- Еще перед стартом я говорил о том, что отличительная черта техники ГАЗ в том, что мы всегда приходим к финишу, — поделился своими впечатлениями от ралли пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. Да, были сложности, но на таком марафоне их не может не быть! Но мы все на финише. Вся команда прибыла своим ходом! Это особенно важно, поскольку наши спортивные машины собраны из стандартных комплектующих, тех же самых, что устанавливаются на конвейере на серийные автомобили. Например, гоночные ГАЗ «Садко NEXT» укомплектованы двигателями ЯМЗ−534 Ярославского моторного завода. В обычных «Садко NEXT» стоит тот же самый двигатель. Единственные изменения — в прошивке его управляющей электроники!
На шестом месте КАМАЗ Сергея Куприянова. На седьмом — ГАЗ «САДКО NEXT» Александра Лагуты и Александра Шелудько. За ними — КАМАЗ Андрея Каргинова и МАЗ Алексея Вишневского.
- Это был сложный ралли-марафон, — рассказал «АвтоВзгляду» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Впрочем, простых Шелковых путей не бывает. У нас блестящие результаты. Два автомобиля «Газель Next» стали серебряным и бронзовым призерами ралли-марафона Шелковый путь — 2022 в категории Т1. Экипаж Александра Русанова и Евгения Павлова завоевал серебро, Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев взяли бронзу. В категории грузовиков Т4 отличились экипажи Алекся Хлебова и Александра Филякина (4-е место) и Михаил Шкляев / Владимир Моисеев (5-е место). Они выступали на ГАЗ «Садко NEXT» и смогли опередить на своих внедорожных грузовиках многих более энерговооруженных соперников. Александр Лагута и Александр Шелудько — седьмые, за ними КАМАЗ и МАЗ. В «Шелковом пути» 2022 команда «ГАЗ Рейд Спорт» выставила пять машин и все они успешно финишировали. Это — показатель высокого качества и надежности техники ГАЗ!