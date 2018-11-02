Производители продолжают задирать цены на новые машины в России

В числе тех, кто скорректировал прайсы, оказалась компания KIA. Модели Ceed, Picanto, Rio и Rio X-Line стали дороже на 15 000 рублей. Soul прибавил 20 000 целковых, а Optima и Sorento — по 25 000. Ощутимее всех вырос в цене Sorento Prime, который теперь стоит на 35 000 рублей больше.

Второй раз за месяц переписали ценники чехи из Skoda. Все модели, представленные в России — а их на сегодняшний день четыре: Rapid, Octavia, Superb и Kodiaq — подорожали на 7000 — 44 000 рублей. Кстати говоря, о марках, входящих в состав концерна Volkswagen. Стал менее доступным в октябре и Porsche Panamera, «потяжелевший» на 35 000 «деревянных».

Другие производители повысили цены, потому что некоторые модели сменили генерацию или пережили рестайлинг. Вот, к примеру, BMW и их 3-я серия: новый седан в самом простом исполнении дороже своего предшественника в «базе» на 33%. Или Subaru Forester — посвежевший «Лесник» подрос в цене на 3—5%, сообщает агентство «Автостат».