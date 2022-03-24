Почему Россия не использует свои военные технологии в гражданских автомобилях

Но подробности «проживания» удивляют: стиснув зубы, мы пообещали самим себе жить скудно, тяжко, примитивно, вернувшись к отсталому, забытому и списанному. В самолюбовании патриотизмом и неизбежной экономической автономией, мы нарисовали сценарий возврата к прошлому. Пригрозили друг другу «Москвичами», патефонами и печным отоплением.

СССР умел удивлять технологиями. Особенно военными. В 1986 году на ходовые испытания вышла подводная лодка «Катран» проекта 613Э под номером С-273. Она первой в мире получила электрохимический генератор на топливных элементах. Испытания доказали принципиальную возможность их применения на подводных лодках.

Нынешний водородный автомобиль Toyota Mirai использует как раз технологию топливных элементов. С 1986 года идея из военного сектора перешла в гражданский, уменьшилась в размерах и подступилась к окупаемости.