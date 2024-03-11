Верховный Суд России разрешил водителям обгон «паровозиком»

Тема правомерности тех или иных способов обгона по встречной полосе, которую гаишники, как правило, трактуют в пользу собственного кармана, не сходит со страниц СМИ и сообществ в соцсетях. В том числе и так называемый обгон паровозиком, В итоге в дискуссию пришлось вмешаться даже Верховному Суду страны, возмущенному тем, что в регионах не только сотрудники ГИБДД, но и судьи продолжают демонстрировать пренебрежение мнением высшей судебной инстанции относительно лишения «прав» за этот вариант обгона. Который, по мнению ВС РФ - вполне правомерен! В нюансах проблемы разобрался портал "АвтоВзгляд".

На сей раз в роли незаконно лишенной водительского удостоверения пришлось выступить Светлане Петуховой. Судебно-неправовой сюжет закрутился примерно в полдень 7 апреля 2023 года на 160 километре автодороги «Пермь—Березники».

Судя по материалам дела, Land Rover под управлением мадам выехал на встречную полосу для обгона тихоходного транспорта. Все бы ничего, но она сделала это в момент, когда аналогичный маневр еще не завершило другое ТС. Все происходило в поле зрения экипажа ДПС. Инспектора усмотрели в случившемся нарушение п. 11.2 ПДД. Который, по их мнению, запрещает водителю поступать подобным образом. Нарушительницу догнали и оформили по все строгости – протоколом и вызовом в мировой суд.

Заседание состоялось 12 мая 2023 года. «Мировой» обнаружил, что менее года назад (на тот момент) гражданку Петухову уже привлекали «за встречку». Тогда она отделалась штрафом в 5000 рублей. Однако это обстоятельство превратило ее в нарушительницу-рецидивистку. Что дало судье возможность лишить ее ВУ сроком на 1 год.

Светлана Петухова не согласилась с этим решением и начала процедуру обжалования. Но ни в городском суде Березников, ни в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции понимания не нашла, ее лишение оставалось в силе. И только Верховный Суд встал на сторону автоледи – в конце февраля 2024-го.

Фото: МК

Только тут выяснилось, что ее случай четко укладывается в п.15 постановления Пленума ВС от 25 июня 2019 года №20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП». В этом документе русским по белому разъяснено, что ПДД запрещают обгонять ТС, которое само в данный момент производит обгон или объезд препятствия. А следовать за обгоняющей тихохода машиной вполне можно.

Поскольку Land Rover мадам Петуховой двигалась именно таким образом и в том месте выезд на встречную полосу не был запрещен, ВС постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о лишении ее «прав».

В этом деле поражает отнюдь не решения Верховного Суда. Норма, которую он применил действует в России аж с 2019-го года. Поразительно то, что ни сотрудники ДПС, ни мировой судья участка №4 Березниковского судебного района Пермского края, ни судья Березниковского городского суда, ни судья Седьмого кассационного суда общей юрисдикции за без малого пять лет, прошедших с тех пор, не удосужились ознакомиться с разъяснениями Верховного Суда по этой теме.

Либо всем им всем глубоко наплевать на далекий ВС: полиция «делает план» по лишенным «прав» водителям, а судьи ничего против этого не имеют. Между тем, незаконно лишившаяся ВУ гражданка с мая 2023-го года до сих пор лишена возможности управлять машиной. И это незаконно понесенное наказание ей никто никак никогда не компенсирует.