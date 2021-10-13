Как ГИБДД помогает коммерсантам «осваивать» бюджетные деньги

Четверо высокопоставленных сотрудников главного управления дорожной полиции и Научного центра ГИБДД «засветились» в сомнительном госконтракте, о чем бесхитростно заявляет сайт «коммерсантов» — небезызвестного ООО «Движение без опасности», принадлежащего Наталье Агре.
Чудный «междусобойчик» по освоению 20 млн. рублей государственных средств под видом улучшения подготовки начинающих водителей сейчас стремительно несется к своему финишу. А началось все с того, что летом этого года «Движение без опасности» каким-то чудом чудесным выиграло тендер на написание новой методики обучения всех водителей в России.
Его условия, с любовью выписанные «Институтом развития профобразования» (ИРПО), по чистой «случайности» требовали, чтобы в нем могли участвовать исключительно малые предприятия и некоммерческие объединения.
Всяким институтам и прочим авторитетным организациям в области безопасности дорожного движения, и уж тем более госучреждениям даже подступиться было невозможно. «Случай» распорядился так, что ООО «Движение без опасности» легко выиграло замечательный конкурс. Хотя в портфолио этой организации нет не только ни одного обученного начинающего водителя, но и даже лицензии на их подготовку.
Основным видом деятельности конторки мадам Агре ЕГРЮЛ называет рекламу. Уже на этом основании ООО «Движение без опасности» не могло даже надеяться на победу в тендере. Но волшебным образом выиграло. Дабы покончить со списком чудес, скажем, что история новой программы подготовки водителей завертелась после соответствующего поручения правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. В которую совсем недавно входила… Наталья Агре.
Прекрасная вырисовывается схема — на 20 млн. бюджетных рублей. Мелочь, конечно, в масштабах государства-то. Но кому-то — приятно, не сомневайтесь. И эта «приятность» уже вовсю работает! Судите сами. Согласно условиям тендера, объявленного ИРПО, исполнитель контракта должен создать и поддерживать деятельность сайта, посвященного разрабатываемым программам подготовки водителей.
Такой интернет-ресурс действительно появился. При этом любой, кто более-менее разбирается в разработке сайтов, оценит реальную стоимость изготовления этого «продукта» в пределах 25 000—30 000 рублей — на сегодняшний день.
На сайте (по условиям контракта) должны проводиться опросы работников сферы обучения водителей. Но те, кто «пилил» на этом проекте деньги, сэкономили даже на «железе» и программном обеспечении: опрос организован с использованием бесплатного «облака» Google…
А между тем, на все эти «работы», согласно контракту, следовало потратить 1,6 млн. рублей. Что ж: хозяйка «Движения без опасности» умеет в правильную сторону «экономить» государственные деньги!
Срок завершения работ по контракту — 15 ноября. К этому моменту новые методики по обучению и переобучению водителей должны быть полностью готовы. Но сейчас, всего за месяц до сдачи работ, на сайте не наблюдается никаких следов деятельности в этом направлении. Только нескольких видеороликов каких-то «круглых столов», где их участники наперебой рассказывают, как они не выполняют действующие программы обучения водителей и требуют отменить половину предметов, изучаемых в автошколах. А присутствующие при этом гаишники все это слушают и не возражают.
И вот тут-то и лежит вкуснейшая «вишенка» на этом просто-таки благоухающем сомнительным обогащением «торте». Ее, кстати, обнаружил эксперт рабочей группы по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
Он выяснил, что в рабочей экспертной группе по выполнению контракта имени Натальи Агре трудятся аж четверо высокопоставленных сотрудников ГУ ОБДД МВД РФД. Это полковники Дмитрий Митрошин (начальник «Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ»), Николай Гиляков (начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГУ ОБДД МВД РФ), а также его подчиненные Павел Еныгин и Рамиль Билялов (последний в свое время засветился в другой скандальной истории, связанной с сомнительной процедурой получения левых водительских удостоверений в МФЦ).
Их участие в неоднозначном, назовем это так, гешефте Натальи Агре наводит на всякие интересные мысли. Да, разумеется, эти высокопоставленные сотрудники придорожной полиции в любой момент поклянутся на чем угодно, что не взяли не копейки у предприимчивой и поразительно везучей владелицы ООО «Движение без опасности» за свой труд на ее благо.
Но есть нюанс: все это действо (заседания, доклады, выступления) происходит в служебное время, которое господа полицейские должны использовать в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями. И вряд ли участие в исполнении коммерческого контакта прописано в их должностных инструкциях.
Редакция портала «АвтоВзгляд», конечно же, верит в кристальную честность и совершенно бесплатное участие господ офицеров в «халтурке у Агре». Но штука в том, что наши читатели-автовладельцы, не понаслышке знакомые с «бескорыстием» сотрудников ГИБДД на местах, в эту версию вряд ли поверят…