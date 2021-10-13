Как ГИБДД помогает коммерсантам «осваивать» бюджетные деньги

Четверо высокопоставленных сотрудников главного управления дорожной полиции и Научного центра ГИБДД «засветились» в сомнительном госконтракте, о чем бесхитростно заявляет сайт «коммерсантов» — небезызвестного ООО «Движение без опасности», принадлежащего Наталье Агре.

Чудный «междусобойчик» по освоению 20 млн. рублей государственных средств под видом улучшения подготовки начинающих водителей сейчас стремительно несется к своему финишу. А началось все с того, что летом этого года «Движение без опасности» каким-то чудом чудесным выиграло тендер на написание новой методики обучения всех водителей в России.

Его условия, с любовью выписанные «Институтом развития профобразования» (ИРПО), по чистой «случайности» требовали, чтобы в нем могли участвовать исключительно малые предприятия и некоммерческие объединения.

Всяким институтам и прочим авторитетным организациям в области безопасности дорожного движения, и уж тем более госучреждениям даже подступиться было невозможно. «Случай» распорядился так, что ООО «Движение без опасности» легко выиграло замечательный конкурс. Хотя в портфолио этой организации нет не только ни одного обученного начинающего водителя, но и даже лицензии на их подготовку.