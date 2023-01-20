Почему обязательный техосмотр скоро может вернуться

Возможно, именно по этой причине власти решили расширить перечень неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Документ уже получил одобрение экспертов и отправился на утверждение правительства. Напомним, что его новая редакция подразумевает штрафы за использование летних шин зимой и шипованных — летом, неработающие стоп-сигналы, фонари заднего хода и ошибку ABS на приборной панели.

Кроме того, ГИБДД добилась одобрения еще одного списка неисправностей — тех, за которые накажут не только рублем, но и штрафстоянкой. В их числе: тонировка, проблемы с подвеской, ручником, ABS, усилителем руля и стоп-сигналом, неотрегулированные фары, «лысая» резина, отсутствие ремня безопасности. Автовладельцу нужно будет устранить дефект, а затем пройти стандартную процедуру технического осмотра. Разумеется, не бесплатно.

И, похоже, это только первый шаг к тому, чтобы вернуть такой бесполезной процедуре, как ТО, статус обязательной абсолютно для всех автовладельцев. Первый тревожный звоночек. Сложно поверить в то, что репрессивная государственная машина не воспользуется сложившейся ситуацией и упустит возможность «подоить» водителей. Тем более что коррумпированный и ржавый механизм ТО еще жив, и он по-прежнему готов эффективно осваивать и бюджетные, и наши денежки.