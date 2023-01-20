Почему обязательный техосмотр скоро может вернуться

В 2022-м средний возраст автомобиля в России достиг 14 лет. Этот показатель рос все последние годы, так что тут ничего удивительного. Другой вопрос, что темпы этого самого роста в обозримом будущем ощутимо ускорятся, а это сулит нам большие опасности.
Усугубляющийся дефицит запчастей и кратное увеличение их стоимости заставляет владельцев бэушек отказываться от квалифицированного ремонта: они либо пытаются устранить проблему сами, либо откладывают ее решение на потом — в надежде, что железный конь все же не развалится. И в результате на наших дорогах появляется все больше неисправных ТС, которые представляют реальную угрозу для дорожной безопасности.
Возможно, именно по этой причине власти решили расширить перечень неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Документ уже получил одобрение экспертов и отправился на утверждение правительства. Напомним, что его новая редакция подразумевает штрафы за использование летних шин зимой и шипованных — летом, неработающие стоп-сигналы, фонари заднего хода и ошибку ABS на приборной панели.
Кроме того, ГИБДД добилась одобрения еще одного списка неисправностей — тех, за которые накажут не только рублем, но и штрафстоянкой. В их числе: тонировка, проблемы с подвеской, ручником, ABS, усилителем руля и стоп-сигналом, неотрегулированные фары, «лысая» резина, отсутствие ремня безопасности. Автовладельцу нужно будет устранить дефект, а затем пройти стандартную процедуру технического осмотра. Разумеется, не бесплатно.
И, похоже, это только первый шаг к тому, чтобы вернуть такой бесполезной процедуре, как ТО, статус обязательной абсолютно для всех автовладельцев. Первый тревожный звоночек. Сложно поверить в то, что репрессивная государственная машина не воспользуется сложившейся ситуацией и упустит возможность «подоить» водителей. Тем более что коррумпированный и ржавый механизм ТО еще жив, и он по-прежнему готов эффективно осваивать и бюджетные, и наши денежки.