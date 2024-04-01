Почему сотрудники ГИБДД начали массово проверять небритых водителей

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, инспекторам ГИБДД по указке начальства дали негласное указание останавливать автомобили, за рулем которых находятся водители с растительностью на лице. Небритых шоферов — тщательно проверять, а их машины — пристально досматривать.

После случившегося теракта в «Крокус Сити Холл» придорожных полицейских в столичном регионе поголовно перевели в усиленный режим работы. Причем бессрочно. Как это сделали в Белгородской, Ростовской и Брянской областях, каждый экипаж ГИБДД получил в нагрузку к пистолетам Макарова автомат Калашникова, а также дополнительные боекомплекты и бронежилеты.

Более того: вновь открылся ряд ранее «замороженных» стационарных постов ДПС, а на вылетных магистралях появились дополнительные полицейские кордоны. А на съездах МКАД совместно с гаишниками дежурят бойцы ОМОН с полным вооружением, а рядность на шоссе сужена до одной-двух полос. Для того, чтобы детально фильтровать поток, правоохранители не ограничились оранжевыми конусами и пластиковыми барьерами, а перегородили путь грузовиками коммунальных служб. Что бы, как говорится, наверняка.

Понятно, что особое внимание стражи порядка обращают на лиц неславянской внешности, преимущественно кавказцев и выходцев из Средней Азии. Именно поэтому, в частности, несладко приходится таксистам и водителям, работающим в сервисах доставки различных товаров и еды. Впрочем, и нашему брату не сильно повезло.

Фото портала АвтоВзгляд.

Особенно гражданам, предпочитающим носить бороду. Дело в том, что на ней акцентируют свой взор полицейские, воспринимающие символ мужественности у мусульман, как потенциальный атрибут принадлежности к радикальным течениям. К слову, корреспондент портала «АвтоВзгляд» лично наблюдал за тем, как блюстители правопорядка с особым пристрастием изучали содержимое машин бородатых мужчин славянской наружности.

Важно, что по законодательству РФ производить досмотр (читай — обыск) автомобиля люди в погонах имеют право лишь после составления протокола с указанием причины для проведения подобных действий, а также с привлечением двух понятых и использованием видеосъемки. А вот для визуального осмотра салона и багажника авто на предмет наличия чего-нибудь запрещенного никаких бумаг не требуется.

Собственно, как и присутствия третьих лиц. При этом водитель совершенно не обязан демонстрировать поклажу и выворачивать карманы. Однако в текущих реалиях подобное поведения шофера, скорее всего, лишь усугубит ситуацию и даст прямой повод полицейским считать такого гражданина крайне подозрительным лицом. Полагаем, что о дальнейших процессуальных действиях, включая задержание, рассказывать не имеет смысла.