Как сделать, чтобы штрафы ГИБДД перестали приходить по почте

Одни автовладельцы часто меняют место жительства, другие — беспокоятся о природных ресурсах, третьи — нарушают так много, что попросту устают выгребать из своих почтовых ящиков ненужную макулатуру. В общем, самых разных причин, по которым у рулевого может возникнуть острое желание отписаться от «писем счастья», множество.

Да и зачем они нужны, в нынешнюю-то эпоху интернета. «Попал» под камеру, проштрафился — получи оперативно SMS-уведомление или весточку на электронную почту. Этот способ куда удобнее традиционного, поскольку бумажное письмо «летит» к своему адресату с черепашьей скоростью — пока оно доберется до конечной точки, выйдут сроки и обжалования, и скидки.

На самом деле российские власти уже и сами на протяжении нескольких лет говорят о возможном отказе от бумажных рассылок штрафов ГИБДД в пользу электронных. Подобное новшество помогло бы экономить как минимум 1 млрд. рублей бюджетных средств в год в одной только столице. Но дальше пустых обсуждений дело, увы, пока так и не зашло. У правительства на повестке стоят вопросы посерьезнее.