Как сделать, чтобы штрафы ГИБДД перестали приходить по почте

Фото: www.sayidy.net
Подавляющее большинство автовладельцев уже давно мониторит свои штрафы ГИБДД посредством Сети. А почему бы и нет: новомодные онлайн-сервисы предоставляют информацию куда оперативнее, чем старая добрая почта. В этой связи у многих водителей возникает вопрос, а можно ли вообще отписаться от бумажных «писем счастья»?
Кристина Извекова

Одни автовладельцы часто меняют место жительства, другие — беспокоятся о природных ресурсах, третьи — нарушают так много, что попросту устают выгребать из своих почтовых ящиков ненужную макулатуру. В общем, самых разных причин, по которым у рулевого может возникнуть острое желание отписаться от «писем счастья», множество.

Да и зачем они нужны, в нынешнюю-то эпоху интернета. «Попал» под камеру, проштрафился — получи оперативно SMS-уведомление или весточку на электронную почту. Этот способ куда удобнее традиционного, поскольку бумажное письмо «летит» к своему адресату с черепашьей скоростью — пока оно доберется до конечной точки, выйдут сроки и обжалования, и скидки.

На самом деле российские власти уже и сами на протяжении нескольких лет говорят о возможном отказе от бумажных рассылок штрафов ГИБДД в пользу электронных. Подобное новшество помогло бы экономить как минимум 1 млрд. рублей бюджетных средств в год в одной только столице. Но дальше пустых обсуждений дело, увы, пока так и не зашло. У правительства на повестке стоят вопросы посерьезнее.

Скриншот: www.gosuslugi.ru

Эту практику, кстати сказать, уже опробовали в Федеральной налоговой службе. Если гражданин подписался на электронную рассылку через «Госуслуги», то никакие бумажные извещения ему не приходят. С помощью этого же сервиса можно оперативно получать информацию о новых штрафах ГИБДД. Достаточно всего-навсего авторизоваться на портале и заполнить электронное заявление.

А коль не нравятся «Госуслуги», присмотритесь к другим мобильным приложениям, предлагающим подобный функционал. Даже банковские «софты» уже предоставляют своим клиентам такую услугу. Вводишь регистрационные данные машины в специальные поля и наслаждаешься уведомлениями. В случае с банковскими программами удобно еще и то, что оплатить штраф можно, два-три раза кликнув по экрану.

Подписаться на электронную рассылку в наши дни нетрудно. А вот избавиться от «писем счастья», к сожалению, невозможно. Даже если автовладелец воспользуется официальным интернет-порталом, то это не освободит его от ненавистной макулатуры. Хотя не исключено, что в обозримом будущем власти все-таки доработают соответствующий законопроект, и все те, кто хочет отмахнуться от бумажек, наконец-то смогут это сделать.

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28 сентября 2018
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