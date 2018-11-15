5 штрафов ГИБДД, на которые легко нарваться зимой

Наш Административный кодекс прекрасен так же, как цены на бензин. Он позволяет придорожным полицейским манипулировать законом даже ловчее, чем жезлами. А в зимний период — особенно. Рассмотрим несколько примеров.
ПРИПОРОШИЛО
Если летом гаишники выносят предупреждения или штрафуют за грязные фары и фонари, то зимой служивые придираются к ним, даже когда светотехника — чистая. Присыпало снежком оптику вашего авто — готовьтесь раскошелиться.
Согласно п.3 раздела 3 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации», езда на машине с загрязненными внешними световыми приборами запрещена. И вряд ли получится доказать правоохранителям, что это не грязь, а лишь снежок, покрывший фары, пока вы бегали в магазин за «омывайкой».
За нарушение ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации запрещена», предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
ЗАМЕРЗШАЯ НЕЗАМЕРЗАЙКА
Наверняка практически каждый из водителей сталкивался с проблемой замерзшей жидкости в бачке омывателя лобового стекла. Лить воду в него не запрещено, а вот ездить с не брызгающими из-за мороза форсунками стеклоочистителя — еще как!
В перечне «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» русским по-белому написано, что с неработающими, предусмотренными конструкцией транспортного средства стеклоомывателями и стеклоочистителями эксплуатация транспортных средств запрещается. Согласно ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ, штраф за подобное нарушение составит 500 рублей — целых пять пятилитровых банок едко пахнущей «незамерзайки».
МАСКИРОВКА
Если вы думаете, что присыпанные снегом номерные знаки не считаются нарушением ПДД, то сильно ошибаетесь. Да, они не в грязи, но значит ли это, что штраф за нечитаемые регистрационные знаки вам не грозит? Еще как грозит!
Согласно ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками», сотрудники ГИБДД имеют полное право оштрафовать водителя с «заснеженными» номерами на 500 рублей. Или вынести устное предупреждение. Но много ли вы встречали добрых полицейских?
НЕ ПОГРЕЛСЯ — НЕ ПОПАЛ
А как вам недешевый полицейский трюк с прогревом двигателя автомобиля во вдоре? Вышли утром из дома, завели мотор, включили «печку», а пока очищаете стекла — вот и они, боги полосатых палочек. Оказывается, прогревающий машину водитель автоматически подпадает под нарушение п.17.2 ПДД, запрещающего стоянку транспортного средства в жилой зоне с работающим двигателем.
Согласно ст. 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах», наказание за такое жестокое преступление не менее суровое — 1500 рублей. А для более состоятельных жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 рублей.
БЕЗ ПРАВА НА СНЕГ
Куда более грозно выглядит ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».
Если по-русски, то инспекторы ГАИ могут свободно оштрафовать вас на целых 5000 рублей или даже превратить в пешехода. Виной тому — все тот же снег, покрывший номер автомобиля. Посчитал сотрудник, что водитель сознательно залепил «жестянку» снежками — быть беде! Либо выворачивать карманы, либо лишиться «прав» на срок от 1 до 3 месяцев.