5 штрафов ГИБДД, на которые легко нарваться зимой

ПРИПОРОШИЛО

Если летом гаишники выносят предупреждения или штрафуют за грязные фары и фонари, то зимой служивые придираются к ним, даже когда светотехника — чистая. Присыпало снежком оптику вашего авто — готовьтесь раскошелиться.

Согласно п.3 раздела 3 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации», езда на машине с загрязненными внешними световыми приборами запрещена. И вряд ли получится доказать правоохранителям, что это не грязь, а лишь снежок, покрывший фары, пока вы бегали в магазин за «омывайкой».

За нарушение ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации запрещена», предусмотрен штраф в размере 500 рублей.