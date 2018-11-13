Штрафы спишут со счета в банке «автоматом» и с процентами

Стали известны детали новой технологии принудительного отъема денег у задолжавших оплату штрафов автовладельцев. Пару недель назад о ней в общих чертах стало известно со слов директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.
Алексей Батушенко

На днях широкой публике стало известно, что анонсированные г-ном Аристовым поправки в закон «Об исполнительном производстве» уже изготовил депутат Госдумы Зариф Байгускаров, некоторое время назад возглавлявший одно из региональных отделений ФССП.

Речь идет о своего рода «автоматизации» процесса списания просроченных штрафов с автовладельцев за нарушения, «стоимость» которых не превышает 3000 рублей по «прейскуранту», имеющемуся в 12-й — «автомобильной» — главе КоАП.

Поправки предполагают, что когда неоплаченное постановление о штрафе попадает в ФССП, исполнительное производство по нему возбуждаться не должно. Вместо этого в трехдневный срок оформляется «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению» и отправляется должнику — заказным письмом или электронным документом. С момента его получения у плательщика есть еще два дня, чтобы рассчитаться с государством самостоятельно. По их истечении с его банковских счетов деньги спишут уже автоматически.

Предполагается, что заниматься этим будут не приставы на местах, а некая электронная система, которую будут обслуживать сотрудники центрального аппарата ФССП.

Она будет автоматически списывать сумму долга вместе с 7-процентным исполнительным сбором. Последний, по закону, не может быть меньше 1000 рублей. По этой причине, когда человек задолжал государству 500-рублевый штраф за превышение скоростного лимита более чем на 20 км/ч он, в конечном счете, за это небольшое нарушение лишится суммы, равной 1500 рублей, оплатив и само взыскание, и исполнительный сбор.

На первый взгляд, в механизм взыскания предлагаются минимальные изменения, касающиеся исключительно внутренней юридической «кухни» ФССП. Для водителя-должника как и сейчас остается возможность в течение 20 дней оплатить 50% штрафа, а всего 60 дней на выплату его в полном объеме. По истечении этих пары месяцев в 10-дневный срок, если штраф не уплачен, административное дело передается в руки приставов для взыскания долга в принудительном порядке. И затем через пару дней автоматически списывается банком в пользу казначейства.

Но есть ключевое «но»: взыскивать штраф ГИБДД будет уже не конкретный пристав в условном Урюпинске со своего односельчанина, а автоматизированная система и сотрудник далекого центрального аппарата ФССП.

На практике это приведет к тому, что все «косяки», возникающие при списании штрафов со счета должника, теперь будет гораздо сложнее исправить. Особенно человеку, проживающему в вышеупомянутом Урюпинске, откуда до «центрального аппарата» — сотни и тысячи километров.

Ваш корреспондент, например, в начале текущего года сам оказался в подобной ситуации. Когда неожиданно для себя (никаких уведомлений по почте не приходило!) выяснил, что аж три месяца назад получил штраф на 3000 рублей — в момент, когда приставы заблокировали все мои банковские счета. А затем списали с каждого из этих счетов по 3000 рублей — в сумме 9000 «деревянных».

Хорошо, что исполнительное производство вела не безликая система «из центрального аппарата ФССП», а конкретный московский пристав, до которого можно было добраться на метро и городском автобусе, чтобы оперативно урегулировать накладку. Что бы я делал в аналогичной ситуации, но «кинутый» безликой электронной системой и проживая, к примеру,во Владивостоке — совершенно не ясно.

То ли плюнуть и смириться с потерей кровных 6000 рублей, то ли ехать в столицу… Или строчить жалобы на деревню к «дедушке ФССП»?

штрафы, ПДД, возмещение ущерба, пристав, ГИБДД
13 ноября 2018
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