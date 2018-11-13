Штрафы спишут со счета в банке «автоматом» и с процентами

На днях широкой публике стало известно, что анонсированные г-ном Аристовым поправки в закон «Об исполнительном производстве» уже изготовил депутат Госдумы Зариф Байгускаров, некоторое время назад возглавлявший одно из региональных отделений ФССП.

Речь идет о своего рода «автоматизации» процесса списания просроченных штрафов с автовладельцев за нарушения, «стоимость» которых не превышает 3000 рублей по «прейскуранту», имеющемуся в 12-й — «автомобильной» — главе КоАП.

Поправки предполагают, что когда неоплаченное постановление о штрафе попадает в ФССП, исполнительное производство по нему возбуждаться не должно. Вместо этого в трехдневный срок оформляется «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению» и отправляется должнику — заказным письмом или электронным документом. С момента его получения у плательщика есть еще два дня, чтобы рассчитаться с государством самостоятельно. По их истечении с его банковских счетов деньги спишут уже автоматически.

Предполагается, что заниматься этим будут не приставы на местах, а некая электронная система, которую будут обслуживать сотрудники центрального аппарата ФССП.