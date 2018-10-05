Почему обновленную LADA 4x4 опасно заправлять АИ-92

Напомним, что в прежнем варианте сертификата на обновленную LADA 4x4, опубликованном в июле, содержались рекомендации использовать в автомобиле АИ-92. В новой версии ОТТС это единственное изменение, и остальные характеристики внедорожника остались прежними.

Скорей всего указания АВТОВАЗа запправлять LADA 4x4 бензином с октановым числом не ниже 95 связаны с изменением условий экспорта из-за ужесточения экологических требований. Так что, если и опасно заливать в бак внедорожника более дешевый бензин, то только в связи с риском загрязнения окружающей среды.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», производство внедорожника LADA 4x4 следующего модельного года, который был представлен на последнем Московском автосалоне, уже стартовало ровно месяц назад. В результате незначительного рестайлинга модель получила дополнительные опции и комплектации, а также оригинальные колесные диски.