Почему светоотражающий жилет нельзя хранить в багажнике автомобиля

В прошлом году ПДД пополнились пунктом 2.3.4, в котором говорится, что водитель обязан «в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

Водителей, покинувших машину без жилета после аварии, штрафуют аж на 1000 рублей в соответствии со ст.12.27 КоАП. К тем же рулевым, что вышли из автомобиля с целью справить нужду, покурить сигаретку или по каким-либо другим причинам, сотрудники ГИБДД относятся более лояльно. Нарушение по ст.12.29 КоАП влечет за собой воспитательную беседу или материальную санкцию, облегчающую кошелек на 500 целковых.