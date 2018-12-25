Почему светоотражающий жилет нельзя хранить в багажнике автомобиля

Прошлой весной вступили в силу поправки в ПДД, обязывающие водителей, покидающих машину по тем или иным причинам на трассе в темное время суток, носить светоотражающий жилет. Послушные автовладельцы светящейся одеждой закупились, да забросили ее куда подальше в грузовой отсек. Но хранить накидки в багажнике — не самая лучшая идея. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
В прошлом году ПДД пополнились пунктом 2.3.4, в котором говорится, что водитель обязан «в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».
Водителей, покинувших машину без жилета после аварии, штрафуют аж на 1000 рублей в соответствии со ст.12.27 КоАП. К тем же рулевым, что вышли из автомобиля с целью справить нужду, покурить сигаретку или по каким-либо другим причинам, сотрудники ГИБДД относятся более лояльно. Нарушение по ст.12.29 КоАП влечет за собой воспитательную беседу или материальную санкцию, облегчающую кошелек на 500 целковых.
Любопытно, но ни в одном нормативно-правовом акте не указано, что водитель обязан возить светоотражающий жилет всегда с собой. Иными словами, при стандартной проверке документов гаишник не имеет права требовать шофера предъявить накидку. Однако это не запрещает ему хитрить: сотрудник ГИБДД может попросить рулевого выйти из машины, изъявив желание провести осмотр автомобиля.
Да-да, именно осмотр. Это мы с вами знаем, что осмотр является добровольной процедурой, подразумевающей лишь визуальную проверку транспортного средства. Большинство же наших «коллег» путается в юридических понятиях, как в тех самых трех соснах. Для тех, кто не в курсе: попросить водителя покинуть машину инспектор может только при досмотре, для проведения которого требуется железное основание, двое понятых и, конечно, протокол.
Но вернемся к теме. Допустим, на радость гаишника ему попался глубокой ночью на трассе незнайка, «плавающий» в терминах. Водитель, повинуясь требованию выйти из машины, аккуратно из нее вылезает. И хорошо, если шофер в последний момент вспомнит про светоотражающую накидку. Вдвойне хорошо, если эта самая накидка ждет своего часа в салоне автомобиля, а не в багажнике.
Почему — думаю, догадаетесь сами. А если нет, то вот разъяснение: прогуливаясь от водительской двери до крышки грузового отсека, рулевой нарушает тот самый пункт 2.3.4 ПДД, обязывающий его носить пресловутый жилет. Крайне неприятная ситуация получается — штраф на 500 рублей выписывается буквально на ровном месте.
Дабы этого избежать, возите светоотражающую накидку в салоне. Да и вообще — не забывайте про нее. И дело тут не столько в санкциях, сколько в элементарной безопасности…