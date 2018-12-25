Как быстро убрать из базы ГИБДД зависший там, но давно оплаченный штраф

Оплаченный, но зависший в гаишнй базе данных штраф может обернуться автовладельцу очень большими проблемами. Как избежать такого развития событий, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Проблема оплаченных, но числящихся за водителем в полицейских базах штрафов ГИБДД сегодня стоит не так остро, как несколько лет назад, когда Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) превращала в злостных неплательщиков сотни тысяч водителей, честно и в срок расплатившихся за свои прегрешения. Однако и сейчас несогласованность или ошибки в процессе передачи данных между финансовыми структурами и госорганами подставляют под неприятные разборки с гаишниками и судьями значительное число россиян. При этом ни одна контора, ответственная за корректную работу всей цепочки, в случае очередного сбоя помочь гражданину решить проблему, как выяснилось, не желает.

Ситуация, когда остановивший водителя по каким-либо причинам инспектор ГИБДД проверяет его через свой планшет по разным базам-учетам и обнаруживает, что за гражданином числятся несколько неоплаченных штрафов, сегодня как правило заканчивается для автовладельца печально.

Служивый немедленно везет его в суд, а уж там — как получится: вплоть до ареста до 15 суток, не считая необходимости оплатить задолженность по двойной ставке. А если человека задержат за это в выходные и у инспектора будет плохое настроение, то до понедельника придется посидеть в кутузке, в то время как авто будет ждать «заключенного» на штрафстоянке. В лучшем же случае судья даст вам некоторое время на сбор доказательств, что штраф вы оплатили вовремя. Но лучше, как вы понимаете, до такой ситуации дело не доводить.

Для этого стоит регулярно проверять свою «штрафную биографию» на госуслугах, если вы там авторизованы, или в специальном сервисе на gibdd.ru в разделе «Проверка штрафов». И в случае обнаружения оплаченного, но по прежнему висящего в базе штрафа — бить в колокола. Но не во все, в чем убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Найдя на днях на гаишном сайте оплаченный аж в июле и даже с 50-процентной скидкой штраф, числящийся как неоплаченный, я, решив отделаться малой кровью, позвонил в «Альфа-банк», через который проводил платеж. Куда там! Доброжелательные «альфабанкиры», подтвердив по телефону, что платеж они провели, ни в какую не захотели признавать, что не сообщили об этом в ту самую ГИС ГМП и выдали целую инструкцию, как мне нужно это сделать самому. Чудесное, согласитесь, отношение к клиенту — у нас что-то не сработало, но разбирайтесь сами.

Затем связался с оператором портала госуслуг. Общаться с ним можно только посредством чата. Премиленькое, доложу вам, занятие. Минут 15 приходится ждать, когда сотрудник обратит на ваш вызов внимание. Потом долго — еще минут 50 — объяснять суть проблемы (на ваши сообщения человек на том конце реагирует с гигантскими задержками, ведь нас много — а он один). И все для того, чтобы в итоге получить все тот же ответ: вот, мол, вам инструкция, как поступить и катитесь к ГИС сами.

Любопытно, что и банковская, и госуслуговская инструкции совпали один в один: зайдите на сайт https://гибдд.рф/, в разделе «Сервисы» выбирете подраздел «Прием обращений», опишите проблему и прикрепите необходимые документы. В принципе, я и сам все это знал, но уж очень не люблю общаться с гаишниками ни по какому поводу, не рассчитывая на их профессионализм. А тут, к моему несказанному удивлению, сработало!

12 декабря я через указанный сайт пожаловался на проблему начальнику ГИБДД Московской области и немедленно получил подтверждение, что моя жалоба зарегистрирована. А уже 24 декабря мне на электронку пришел ответ, что все ок! И действительно, еще раз проверив себя по гаишной базе, никаких долгов за собой не нашел. Так что иногда гаишники все же делают дело, пользуйтесь.

И в этой связи еще один совет. Не только не выбрасывайте в течение двух лет оплаченные квитанции, но и возите их с собой, чтобы в случае чего немедленно предъявить дотошному инспектору ДПС.

Понятно, что хранить в бардачке ворох подобных документов (а под камеры фиксации, формирующие «письма счастья», большинство водителей попадает регулярно) не очень удобно, но куда, как говорится, деваться?

штрафы, суд, эвакуаторы, ГИБДД
25 декабря 2018
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