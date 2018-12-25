Как быстро убрать из базы ГИБДД зависший там, но давно оплаченный штраф

Проблема оплаченных, но числящихся за водителем в полицейских базах штрафов ГИБДД сегодня стоит не так остро, как несколько лет назад, когда Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) превращала в злостных неплательщиков сотни тысяч водителей, честно и в срок расплатившихся за свои прегрешения. Однако и сейчас несогласованность или ошибки в процессе передачи данных между финансовыми структурами и госорганами подставляют под неприятные разборки с гаишниками и судьями значительное число россиян. При этом ни одна контора, ответственная за корректную работу всей цепочки, в случае очередного сбоя помочь гражданину решить проблему, как выяснилось, не желает.

Ситуация, когда остановивший водителя по каким-либо причинам инспектор ГИБДД проверяет его через свой планшет по разным базам-учетам и обнаруживает, что за гражданином числятся несколько неоплаченных штрафов, сегодня как правило заканчивается для автовладельца печально.