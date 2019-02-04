Как с помощью новых дорожных знаков надуют всех автовладельцев

Как бы ни была дурна идея нововведения, если чиновник сумел его родить, продвинуть через бюрократические массы коллег и, в конце концов, вывалить на голову простого гражданина — его KPI (то есть «ключевые показатели эффективности») набухают так, что начинают торчать из под одежды — на страх завистникам и конкурентам по его госслужебной «паучьей банке».
Максим Строкер

Гармоничное слияние приятного с полезным — KPI с «освоением бюджетов» — особенно ярко наблюдается сейчас в области создания новых дорожных знаков. На днях стало окончательно ясно, что дерзкий эксперимент по использованию указателей уменьшенного размера вместо существовавших до последнего времени признан ГИБДД удачным.

По крайней мере СМИ эту информацию подают сейчас под грифом «наверняка». Мы же пока не получили ни официального подтверждения, ни опровержения этого факта.

Следует пояснить, что цифирьки в ГОСТах на дорожные знаки никого не волновали бы, не влияй они напрямую на безопасность каждого водителя и пешехода. Пожалуй, никто не будет спорить с утверждением, что чем крупнее надпись или картинка, тем с большего расстояния ее можно обнаружить и считать информацию.

Убедиться в этом может каждый, — достаточно оказаться в кабинете врача-офтальмолога и проверить свое зрение. Чем мельче там буковки на плакате, тем сложнее их читать.

А вот ЦОДД и Московский автодорожный институт лет пять назад провели какое-то хитрое исследование и выяснили, что законы физиологии на улицах действуют совершенно не так, как в кабинете глазного врача. А именно: дорожные знаки мелких размеров читаются не хуже крупных.

«Удивительно», но этот революционный научный вывод как-то не прижился среди страдающих близорукостью граждан. Зато он стал формальным поводом для «пилотного проекта» по установке уменьшенных знаков в Москве, а чуть позднее и в Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Саратове.

В процессе «пилотирования», осенью 2017 года, был утвержден предварительный национальный стандарт дорожных знаков (ПНСТ) — до принятия нового ГОСТ. Так, по ПНСТ, знаки могут иметь максимальный размер 40 или 50 сантиметров, при том что сейчас стандарт — 70 см. Так зачем, на самом деле, уменьшать знаки, если их будет хуже видно?!

Ради одного лишь KPI чиновников-улучшайзеров? Вряд ли. Уж больно масштабным и федеральным видится этот замах. Скорее всего дело еще и в деньгах. Больших бюджетных деньгах.

Давайте попробуем прикинуть порядок затрат, потребных на «переодевание» пусть только одних городов в новые знаки. В качестве некой точки отсчета возьмем несколько улиц в центре Москвы — Большую Никитскую, Никитскую, Гранатный, Скарятинский и Брюсов переулки. Почему именно они?

Да потому, что власти сами отчитались, что стандартные знаки там заменены на 593 уменьшенных. Сейчас средняя цена изготовления «старого» большого знака в московском регионе составляет около 900 рублей — за круглый знак типа «кирпич» или «парковка». За многоцветный знак «пешеходный переход», «лежачий полицейский» производитель просит почти вдвое больше — порядка 2200 рублей.

Изготовление уменьшенных знаков, как утверждают московские чиновники, примерно на 40% дешевле — 540 и 1320 рублей соответственно. Для грубого подсчета минимально возможной суммы великодушно примем, что все «маленькие» знаки стоят по 550 рублей.

В результате тогда получим, что на закупку новых «украшений» для вышеперечисленных улочек в центре столицы было потрачено порядка 330 000 рублей. Хотя скорее всего — заметно больше, ну да ладно.

С учетом стоимости работ по монтажу/демонтажу указателей на этих пяти маленьких улочках, бюджет города потратил там, в сумме, что-то около полмиллиона целковых или даже поболее. Статистика утверждает, что в Москве 4800 улиц — включая Новую Москву. У них разная протяженность и особенности организации дорожного движения. Но порядок затрат на «переодевание» столицы мы из их количества вывести можем. Получается что-то около полумиллиарда рублей.

Не только в Москве, во всех российских городах и весях поставками дорожных знаков занимаются специальные производственные конторки — безупречно, с формальной точки зрения, выигрывающие соответствующие тендеры.

Как правильно выигрывать тендеры, любой приближенный к местным властям предприниматель точно знает. Вот и получается, что тотальная, по всей России, замена больших знаков на маленькие означает, что эти «знакоделатели» на местах получат возможность очень хорошо заработать.

Таким образом, с виду абсолютно бескорыстный порыв инициаторов всего этого «знакового перфоманса» оборачивается совершенно конкретными прибылями для, мягко говоря, «не чужих» местным властям коммерсантов.

А на выходе, за чей-то KPI и «освоение бюджетов» расплатиться рядовой налогоплательщик и автомобилист. Впрочем — ему не привыкать, стерпит и не такое надувательство.

ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
4 февраля 2019
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