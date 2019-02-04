Как с помощью новых дорожных знаков надуют всех автовладельцев

Гармоничное слияние приятного с полезным — KPI с «освоением бюджетов» — особенно ярко наблюдается сейчас в области создания новых дорожных знаков. На днях стало окончательно ясно, что дерзкий эксперимент по использованию указателей уменьшенного размера вместо существовавших до последнего времени признан ГИБДД удачным.

По крайней мере СМИ эту информацию подают сейчас под грифом «наверняка». Мы же пока не получили ни официального подтверждения, ни опровержения этого факта.

Следует пояснить, что цифирьки в ГОСТах на дорожные знаки никого не волновали бы, не влияй они напрямую на безопасность каждого водителя и пешехода. Пожалуй, никто не будет спорить с утверждением, что чем крупнее надпись или картинка, тем с большего расстояния ее можно обнаружить и считать информацию.

Убедиться в этом может каждый, — достаточно оказаться в кабинете врача-офтальмолога и проверить свое зрение. Чем мельче там буковки на плакате, тем сложнее их читать.