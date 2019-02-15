Зачем на самом деле нужны знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным дням

Как оказалось, многие водители — и даже те, кто за рулем далеко не первый год — задаются вопросом, с какой целью дорожники устанавливают знаки, запрещающие парковку с той или иной стороны улицы в зависимости от даты. Официальная версия гласит, что они нужны для удобства уборки дорог. Как же обстоят дела на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вообще знаки-близнецы 3.29 и 3.30 вводились с целью разгрузить улицы, чтобы коммунальные службы могли спокойно выполнять свои обязанности: в зимнее время очищать дороги от снега, а в летнее — от пыли, листьев и прочего природного «мусора». Кроме того, подразумевалось, что это нехитрое решение хоть мало-мальски способствует снижению трафика.
Задумка с разбитой по дням стоянкой — заимствованная, кстати, за рубежом — быть может, сама по себе и не плоха, да вот только реализована она у нас как-то невнятно. Коммунальщики по-прежнему наводят порядок на улицах сразу с двух сторон — припаркованные авто им ничуть не мешают. В то время как водители, утомленные бессмысленными нововведениями, оплачивают солидные штрафы, путаясь в требованиях знаков.
И не значит ли это, что истинный смысл односторонних парковок в чем-то другом?
Тем, кто знаком с Правилами дорожного движения постольку-поскольку, напомним, что знаки 3.29 и 3.30 действуют строго по своему календарю, немного опережающему реальное время. Так, если таблички установлены с двух сторон улицы, то их предписания надобно соблюдать до семи часов вечера. В течение следующих двух часов можно свободно парковаться по оба края проезжей части, а в 21.00 на таких дорогах уже наступает следующий день.
Учитывая, сколько на российских дорогах водителей, твердо знающих лишь про «кирпич» и сигналы светофора, ничуть не удивительно, что масса автомобилистов попадает в ловушку знаков-близнецов. Если «прогуляться» по тематическим интернет-форумам, можно найти множество сообщений от пользователей, жалующихся на «безосновательную» эвакуацию с «правильной» стороны дороги в период с 21.00 до 00.00.
Это наводит на мысль, что коварные «зеленые крокодилы» отнюдь не случайно «пасутся» поздними вечерами на улицах, украшенных знаками 3.29 и 3.30. Да и таблички там эти висят вовсе не для того, чтобы помогать коммунальщикам. Истинный смысл задумки — содрать с моторизованных граждан побольше денег. Впрочем, и это не удивительно.
К слову сказать, в СМИ уже неоднакратно поднимался вопрос целесообразности установок на столичных улицах знаков 3.29 и 3.30. С тем, что в этом решении нет никакого смысла, давно уже согласились и в Центре огранизации дорожного движения (ЦОДД). В пределах Садового кольца таблички не сыскать — убрали. Что же до спальных районов Москвы, то там, очевидно, они будут висеть еще долго. А почему — мы уже выяснили.