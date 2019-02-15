Зачем на самом деле нужны знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным дням

Вообще знаки-близнецы 3.29 и 3.30 вводились с целью разгрузить улицы, чтобы коммунальные службы могли спокойно выполнять свои обязанности: в зимнее время очищать дороги от снега, а в летнее — от пыли, листьев и прочего природного «мусора». Кроме того, подразумевалось, что это нехитрое решение хоть мало-мальски способствует снижению трафика.

Задумка с разбитой по дням стоянкой — заимствованная, кстати, за рубежом — быть может, сама по себе и не плоха, да вот только реализована она у нас как-то невнятно. Коммунальщики по-прежнему наводят порядок на улицах сразу с двух сторон — припаркованные авто им ничуть не мешают. В то время как водители, утомленные бессмысленными нововведениями, оплачивают солидные штрафы, путаясь в требованиях знаков.

И не значит ли это, что истинный смысл односторонних парковок в чем-то другом?