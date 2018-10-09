Власти придумали способ, как избавить дворы от припаркованных авто

Первый многоуровенвый паркинг, рассчитанный без малого на 1000 автомобилей, появится рядом с ВДНХ, на улице Хованская.

По словам, главного столичного архитектора Сергея Кузнецова, проект семиэтажного открытого комплекса площадью 27,5 тысяч «квадратов» уже согласован с Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

Подобные парковочные зоны в разных районах Первопрестольной помогут сильно разгрузить переполненные машинами дворы, а также минимизировать случаи оставленных на улицах города автомобили с нарушением правил парковки.

Кстати, наверняка автовладельцам будет любопытно узнать, что Верховный суд разрешил не платить за установленный во дворе шлагбаум — все подробности здесь.