Почему отложили старт продаж автомобилей Aurus

Первые автомобили Aurus потупят в розничную торговлю не раньше следующего года. Об этом рассказал в интервью газете «Ведомости» представитель одного из двух официальных продавцов — компания «Авилон». Хотя ранее предполагалось, что роскошные «четырехдверки» отечественного производства будут доступны потребителям уже в текущем году.

Дилерам причину задержки не объяснили, но, по некоторым данным, автомобили простым, хотя и богатым, смертным пока «не светят», потому что в первую очередь дорогостоящими авто обеспечат чиновников, а уж потом дело дойдет до розницы.

Стоит отметить, что число заявок на новинки дошло аж до 500 машин. Ожидается, что «Аурусы» оценят в 10 млн.—12 млн. рублей. Пока производитель заключил договор с двумя продавцами: кроме московских шоу-румов «Авилона» авто выставят и в центрах «Панавто».

Напомним, что серийное производство Aurus Senat S600 и Senat L700, укомплектованых 4,4-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 598 л. с. с «мягким» гибридом, агрегатированным с девятиступенчатым «автоматом», запустят на мощностях Sollers в Алабуге. Линия рассчитана на выпуск 5000 авто в год.