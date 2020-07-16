Дорогое удовольствие: сколько придется заплатить в казну за «красивые» автомобильные номера

Поправки в документы, регулирующие порядок регистрации транспорта, а также в проект постановления правительства, где прописаны правила резервирования «регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями» прошли антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщила «Российская газета».
Согласно документу, правила начнут действовать с начала 2022 года, а не с 1 января 2021-го, как было прописано в проекте постановления до внесения поправок. Кроме того, «красивые» номера будут передаваться по наследству вместе автомобилем, и наследнику не придется повторно платить пошлину, надо сказать, немалую.
Не нужно будет отдавать по второму разу деньги за знак, если машина продается, а номер остается у предыдущего хозяина. Покупателю же подержанного авто, который решит сохранить яркое сочетание цифр и букв, денежного сбора не миновать.
Чтобы исключить скупку «красивых» регномеров для дальнейшей перепродажи, обладателем такого номера сможет стать только владелец автомобиля, «безлошадным» не позволят сделать покупку. А теперь о размерах госпошлины: например, в 600 000 рублей оценили номер с одинаковыми цифрами и буквами, в 150 000 — только с повторяющимися цифрами, в 200 000 «целковых» — номер с одинаковыми буквами. 5000 рублей придется отдать, если захочется выбрать из списка «некрасивых» номеров, и 2000, если взять предложенный случайный номер.
На этом фоне очень своевременными кажутся изменения в приказ МВД «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Как сообщал портал «АвтоВзгляд», трехзначный код региона на регистрационных знаках теперь может начинаться на любую цифру от 1 до 9 (раньше использовались только 1 и 7). Так что «красивых» сочетаний в номерах стало еще больше.