Дорогое удовольствие: сколько придется заплатить в казну за «красивые» автомобильные номера

Поправки в документы, регулирующие порядок регистрации транспорта, а также в проект постановления правительства, где прописаны правила резервирования «регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями» прошли антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно документу, правила начнут действовать с начала 2022 года, а не с 1 января 2021-го, как было прописано в проекте постановления до внесения поправок. Кроме того, «красивые» номера будут передаваться по наследству вместе автомобилем, и наследнику не придется повторно платить пошлину, надо сказать, немалую.

Не нужно будет отдавать по второму разу деньги за знак, если машина продается, а номер остается у предыдущего хозяина. Покупателю же подержанного авто, который решит сохранить яркое сочетание цифр и букв, денежного сбора не миновать.