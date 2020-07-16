5 самых популярных в России седанов

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LADA Granta уже давно сместила с лидерской позиции KIA Rio — эта модель, объединившаяся в ходе последнего обновления с Kalina, является в принципе самой продаваемой в России. Сегодня «Гранта» — это дружное семейство, включающее в себя седан, лифтбэк, хетчбэк, универсал и еще несколько производных модификаций. Но нас в данном случае интересует исключительно четырехдверки. Так вот они, по данным АВТОВАЗа, разлетелись в первом полугодии тиражом в 26 716 единиц.

Стартовая цена LADA Granta — 470 900 рублей. За эти деньги покупателю предлагается седан, оснащенный 87-сильным двигателем объемом 1,6 литра и пятискоростной механической коробкой передач. В перечне модификаций «Гранты» также есть варианты с двигателем в 98 или 106 сил, четырехступенчатым «автоматом» и пятидиапазонным «роботом». Самая дорогая версия выудит из кошелька потребителя от 669 800 целковых.