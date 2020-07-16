5 самых популярных в России седанов

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LADA Granta уже давно сместила с лидерской позиции KIA Rio — эта модель, объединившаяся в ходе последнего обновления с Kalina, является в принципе самой продаваемой в России. Сегодня «Гранта» — это дружное семейство, включающее в себя седан, лифтбэк, хетчбэк, универсал и еще несколько производных модификаций. Но нас в данном случае интересует исключительно четырехдверки. Так вот они, по данным АВТОВАЗа, разлетелись в первом полугодии тиражом в 26 716 единиц.
Стартовая цена LADA Granta — 470 900 рублей. За эти деньги покупателю предлагается седан, оснащенный 87-сильным двигателем объемом 1,6 литра и пятискоростной механической коробкой передач. В перечне модификаций «Гранты» также есть варианты с двигателем в 98 или 106 сил, четырехступенчатым «автоматом» и пятидиапазонным «роботом». Самая дорогая версия выудит из кошелька потребителя от 669 800 целковых.
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Вообще Volkswagen Polo занимает в рейтинге АЕБ лишь пятую строчку. Но поскольку мы говорим исключительно о седанах и не учитываем продажи родственных модификаций, в нашем списке он второй. В январе-июне из шоу-румов официальных дилеров выехала 21 341 машина. Вероятно, в ближайшие месяцы популярность этой модели только возрастет, ведь буквально в июле стартовали продажи «Поло» нового поколения, который, кстати, сменил тип кузова — с седана на лифтбэк.
Новый Volkswagen Polo предлагается с 90- и 110-сильными атмосферниками, а также со 125-сильным турбированным мотором. Первому аккомпанирует пятискоростная «механика», второму — все та же «ручка» или шестиступенчатый «автомат». А вот в паре с самым мощным агрегатом трудится семидиапазонный «робот» DSG. За модель в простейшем исполнении дилеры просят от 716 900 рублей, в максимальном — от 1 033 900.
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Замыкает первую тройку LADA Vesta, довольствующаяся почетным вторым местом в списке АЕБ. Почему она у нас третья? Все по той же причине. В январе-июне на этом семействе остановили свой выбор 42 615 покупателей, но только 20 880 из них выбрали четырехдверку.
В моторную гамму обычной «Весты» входят двигатели мощностью 106, 113 и 122 л. с. В числе коробок передач — пятиступенчатые «механика» и вариатор. Обзавестись четырехдверкой можно, заплатив от 653 900 рублей, при том, что ее максимальная цена доходит до 1 млн. рублей.
Также семейство LADA Vesta включает в себя три производные модификации. Речь идет о «заряженной» Vesta Sport со 145-сильным мотором (от 1 066 900 «деревянных»), битопливной Vesta CNG (от 860 900 рублей), а также Vesta Cross, отличающейся от обычной четырехдверки бамперами иного дизайна, расширенными колесными арками, внушительным клиренсом в 203 мм и перенастроенной подвеской (от 800 900 целковых).
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За пределами первой тройки оказался Hyundai Solaris. И хотя корейский седан не так давно — а именно в феврале нынешнего года — пережил плановое обновление, результаты продаж этой модели сильно не впечатляют. Обзавелись «Солярисами» в первом полугодии 18 444 человека — и кто знает, каким было бы это число, если бы не долгожданный рестайлинг.
На выбор покупателей предлагается две модификации — с 99-сильным двигателем объемом 1,4 литра и с 1,6-литровым мотором в 123 силы. И с первым, и со вторым работают механическая и автоматическая коробки передач с шестью ступенями. Стартовая цена модели — 775 000 рублей, максимальная — от 921 000 целковых.
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Лишь на пятом месте в нашем рейтинге стоит двоюродный брат «Соляриса» — KIA Rio. Всего эта модель в январе-июне нашла 36 164 покупателей, однако на седаны от этого числа пришлось лишь 60% — а именно 17 605. Напомним, что в семействе «Рио» есть еще приподнятый хетчбэк, имеющий в названии приставку X-Line. К слову, до конца нынешнего года в автосалонах должна появиться обновленная версия модели — посмотреть, как она будет выглядеть, можно здесь.
Пока же мы имеем дело с дорестайлинговым седаном, его начальная цена не превышает 800 000 рублей. В ассортименте — 100- и 123-сильные двигатели, те же, что у «Соляриса». Аналогичны и трансмиссии — шестиступенчатые «механика» и «автомат». Сегодня покупатель может выбрать как одну из шести постоянных комплектаций (топовая обойдется в 1 109 900 целковых), так и специальную серию «Лига Европы». За машину в «футбольном» исполнении придется отдать от 984 900 рублей.