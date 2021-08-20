Как ГИБДД штрафует водителей, пользуясь зачехленными дорожными знаками

Пожалуй, не найдется такого автовладельца, которому бы не попадались на глаза дорожные знаки, укутанные в черный полиэтилен. Обычно они встречаются в местах, где по тем или иным причинам меняется схема движения — из-за ремонта или вследствие трансвпортных экспериментов местных властей. Так или иначе, появление зачехленного знака для водителя — повод серьезно насторожится.

В особенности, когда при этом наблюдаются признаки ведущихся или недавно закончившихся дорожных работ. Дело в том, что рядовой автомобилист практически никогда не может знать: действует ли в данный момент закрытый черным полиэтиленом знак или нет. И какое ограничение он на самом деле вводит. Этим порой пользуются сотрудники ГИБДД, когда дорожники после установки нового указателя «забывают» снять с него черный мешок.