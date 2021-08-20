Как ГИБДД штрафует водителей, пользуясь зачехленными дорожными знаками

Пожалуй, не найдется такого автовладельца, которому бы не попадались на глаза дорожные знаки, укутанные в черный полиэтилен. Обычно они встречаются в местах, где по тем или иным причинам меняется схема движения — из-за ремонта или вследствие трансвпортных экспериментов местных властей. Так или иначе, появление зачехленного знака для водителя — повод серьезно насторожится.
В особенности, когда при этом наблюдаются признаки ведущихся или недавно закончившихся дорожных работ. Дело в том, что рядовой автомобилист практически никогда не может знать: действует ли в данный момент закрытый черным полиэтиленом знак или нет. И какое ограничение он на самом деле вводит. Этим порой пользуются сотрудники ГИБДД, когда дорожники после установки нового указателя «забывают» снять с него черный мешок.
Например, вы едете по загородной трассе, где разрешенная скорость — 90 км/ч. Проезжаете, не снижая темпа движения, закрытый пленкой знак, а через несколько сотен метров оказываетесь в объективе передвижной камеры автоматической фиксации. И тут оказывается, что зачехленный знак ограничивает скорость на данном участке трассы на уровне 60 км/ч. А вы «шпарили» по нему на 100 км/ч, будучи уверенным, что находитесь в «нештрафуемом» диапазоне скоростей.
Знание, что тут уже официально действует знак «60», который недавно решили поставить, будет стоить 1500 рублей штрафа по ст. 12.9 КоАП. Просто кто-то «забыл» его расчехлить, создав условия для массового сбора штрафов с ничего не подозревающих автовладельцев.
Возможна и такая ситуация, когда ремонт дороги толком еще не начался, асфальт еще не тронут, но рядом с проезжей частью появляется зачехленный дорожный знак. А чуть дальше по ходу движения оказывается либо мобильная камера автоматической фиксации, либо экипаж ГИБДД при ней.
Зачехленный знак, как очень быстро выясняют попадающие в ловушку водители, временный и ограничивает скорость на уровне 40 км/ч. А между тем автомобилисты, не обращающие внимания на подозрительно зачерненный знак, едут в этом месте с привычной скоростью более 100 км/ч. Для сотрудников ГИБДД такое место — самый настоящий подарок. Ведь превышение свыше 60 км/ч грозит водителю лишением «прав» на полгода. Отличный повод «развести» автомобилиста на взятку!
В такой ситуации единственной для него надеждой оправдаться потом в суде, будет работающий автомобильный видеорегистратор. Только запись, свидетельствующая, что водитель объективно не имел возможности увидеть указания дорожного знака, поможет отбиться от несправедливого обвинения и сохранить «права», либо сэкономить изрядную сумму взятки лукавому сотруднику ДПС.