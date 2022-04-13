В России изменят правила установки камер ГИБДД: чего ждать водителям

Процесс согласования установки комплексов включит в себя обязательную подпись трех сторон: владельца дороги, представителей регионального Минтранса или местного комитета по транспорту, а также ГИБДД. А пересмотр локации на основании «аварийной» статистики можно будет проводить не чаще раза в год.

Если Госдума поддержит законопроект, полный текст которого пока не публикуется, то он вступит в силу 1 марта 2023 года. Все установленные ранее комплексы (сейчас их около 20 000 ед.) проверят на соответствие новым правилам. А те камеры, что не будут отвечать требованиям, отключат.

Авторы документа утверждают, что благодаря ужесточению правил установки комплексов автоматической фотофиксации водителям станет проще обжаловать несправедливые штрафы. Но эксперты бьют тревогу: скажем, у них появились вопросы к запрету на пересмотр локации чаще раза в год.

— Получается, мы должны дождаться четырех смертей на участке, а потом еще и окончания календарного года, а потом уже ставить камеру — приводит слова исполнительного директор ассоциации ОКО Эльдара Тузмухаметова газета «Коммерсантъ».