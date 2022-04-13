В России изменят правила установки камер ГИБДД: чего ждать водителям

Фото: globallookpress.com
Комитет Госдумы по транспорту плотно взялся за дорожные камеры: депутаты подготовили законопроект с новым регламентом применения и установки комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Что конкретно предлагают изменить авторы документа и, главное, чем нововведения обернутся для водителей, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Если законопроект вступит в силу, то комплексы автоматической фотофиксации будут располагаться лишь в тех местах, что по итогам аудита безопасности движения признают опасными и аварийными. Однако камеры по-прежнему можно будет использовать на «выделенках», перекрестках, пешеходных переходах, а также в зонах действия запрета на стоянку автомобилей и проведения ремонтных работ.

К слову, о ремонтных работах. Передвижные комплексы на реконструируемых участках строго «привяжут» к определенной точке без возможности перемещений. Помимо того, владельцев камер обяжут убирать их сразу же, как только «обстоятельства, послужившие причиной для их использования», прекратятся — например, ремонт дороги закончится.

Фото: globallookpress.com

Процесс согласования установки комплексов включит в себя обязательную подпись трех сторон: владельца дороги, представителей регионального Минтранса или местного комитета по транспорту, а также ГИБДД. А пересмотр локации на основании «аварийной» статистики можно будет проводить не чаще раза в год.

Если Госдума поддержит законопроект, полный текст которого пока не публикуется, то он вступит в силу 1 марта 2023 года. Все установленные ранее комплексы (сейчас их около 20 000 ед.) проверят на соответствие новым правилам. А те камеры, что не будут отвечать требованиям, отключат.

Авторы документа утверждают, что благодаря ужесточению правил установки комплексов автоматической фотофиксации водителям станет проще обжаловать несправедливые штрафы. Но эксперты бьют тревогу: скажем, у них появились вопросы к запрету на пересмотр локации чаще раза в год.

— Получается, мы должны дождаться четырех смертей на участке, а потом еще и окончания календарного года, а потом уже ставить камеру — приводит слова исполнительного директор ассоциации ОКО Эльдара Тузмухаметова газета «Коммерсантъ».

автоправо, проезд на красный, превышение скорости, сплошная линия, штрафы, видеофиксация, письма счастья, ПДД, госдума, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
13 апреля 2022
494