В России изменят правила установки камер ГИБДД: чего ждать водителям

Если законопроект вступит в силу, то комплексы автоматической фотофиксации будут располагаться лишь в тех местах, что по итогам аудита безопасности движения признают опасными и аварийными. Однако камеры по-прежнему можно будет использовать на «выделенках», перекрестках, пешеходных переходах, а также в зонах действия запрета на стоянку автомобилей и проведения ремонтных работ.
К слову, о ремонтных работах. Передвижные комплексы на реконструируемых участках строго «привяжут» к определенной точке без возможности перемещений. Помимо того, владельцев камер обяжут убирать их сразу же, как только «обстоятельства, послужившие причиной для их использования», прекратятся — например, ремонт дороги закончится.
Процесс согласования установки комплексов включит в себя обязательную подпись трех сторон: владельца дороги, представителей регионального Минтранса или местного комитета по транспорту, а также ГИБДД. А пересмотр локации на основании «аварийной» статистики можно будет проводить не чаще раза в год.
Если Госдума поддержит законопроект, полный текст которого пока не публикуется, то он вступит в силу 1 марта 2023 года. Все установленные ранее комплексы (сейчас их около 20 000 ед.) проверят на соответствие новым правилам. А те камеры, что не будут отвечать требованиям, отключат.
Авторы документа утверждают, что благодаря ужесточению правил установки комплексов автоматической фотофиксации водителям станет проще обжаловать несправедливые штрафы. Но эксперты бьют тревогу: скажем, у них появились вопросы к запрету на пересмотр локации чаще раза в год.
— Получается, мы должны дождаться четырех смертей на участке, а потом еще и окончания календарного года, а потом уже ставить камеру — приводит слова исполнительного директор ассоциации ОКО Эльдара Тузмухаметова газета «Коммерсантъ».