Верховный суд разрешил покидать место ДТП при условии, что водитель вернется

Если водитель стал участником дорожно-транспортного происшествия, но скрылся с места аварии, то его ждет наказание по ч. 2 ст. 12.27 КоАП: либо лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. Но Верховный суд РФ назвал условие, при котором автомобилист не понесет абсолютно никакой ответственности за это деяние.

В свежих дополнения в постановление Пленума ВС от 2008 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» верховные судьи прописали, что шофер может уехать с места аварии только для того, чтобы доставить пострадавшего в столкновении в больницу, если для этого нет другой возможности. И если после этого он вернется на место инцидента, то не будет наказан по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

При этом если водитель не просто уедет с места аварии, а оставит на месте ДТП пострадавшего без оказания ему медицинской помощи, нарушителю грозит ответственность и по ст. 125 «Оставление в опасности» УК РФ. За такое поведение грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Иными словами, ничего принципиально нового в наше «дорожное» законодательство о правилах поведения «рулевых» при ДТП отечественная Фемида, увы, не добавила. Хотя таже проблема с оставлением места аварии настолько многогранна и не всегда однозначна, что требует существенной корректировки.