Верховный суд разъяснил, на сколько надо сажать нарушителя ПДД на самокате

Засилье электросамокатов и прочего подобного транспорта на дорогах и тротуарах российских городов уже который год привлекает пристальное внимание экспертов, правозащитников, чиновников и полицейских, не говоря уж о простых гражданах, к проблемам с безопасностью этих самобеглых устройств для окружающих. От и Верховный Суд РФ не остался в стороне от этой темы.

Пожалуй. все знают, что относительно недавно в российские ПДД в числе прочих было внесено изменение, сформулировавшее, что люди, управляющие средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — электрическим самокатами, велосипедами, моноколесами и прочей им подобной ерундой — тоже являются участниками дорожного движения. И что их СИМ — это разновидность транспортных средств.

Реальность такова, что чаще всего аварии с участием СИМ происходят с «пилотами» всевозможных электросамокатов, в том числе и прокатных. По этой причине есть серьезное подозрение, что российским судам приходится рассматривать преимущественно дела о ДТП именно с электросамокатчиками...

Как бы то ни было, но в уголовно-правовой истории с СИМ возник небольшой нюанс, потребовавший вмешательства Верховного суда. Поскольку СИМ с точки зрения ПДД — транспортное средство, то за нарушение Правил, приведшее к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти пострадавшего, его водителю полагается наказание в соответствии с Уголовным кодексом. В УК даже есть специальная «водительская» ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Вот по ней «самокатчиков», видимо, и судят. Она предполагает наказание вплоть до 3-х лет заключения за организацию ДТП с погибшим и до 2-х лет — если пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

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Однако ВС решил, что «самокатчиков» за подобные дела следует наказывать не по этой, а по другой статье УК — по 268-й за «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Обычно по ней проходят пассажиры, пешеходы и вообще любые авторы дорожных аварий, кроме водителей автомобилей. Она предусматривает более суровые максимальные наказания для виновников ДТП с погибшими — до 4-х лет лишения свободы.

— Лица, управлявшие транспортными средствами ... например, средством индивидуальной мобильности, либо использовавшие для передвижения иные средства (в частности, самокат) и допустившие нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований, несут ответственность соответственно по ч. 1, 2 или 3 ст. 268 УК РФ — сказано в подготовленных ВС дополнениях в постановление Пленума Верховного суда от 2008 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».