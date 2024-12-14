Новые штрафы ГИБДД, 12 новинок АВТОВАЗа и неугомонные китайцы: итоги недели

АВТОВАЗ выпустил миллионный автомобиль с весны 2022 года, FAW провела в Москве двойную премьеру, Livan и Hongqi раскрыли российские планы на ближайшее будущее, а в Госдуме приняли поправки, увеличивающие штрафы за самые популярные нарушения ПДД. Об этих и других самых главных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

С конвейера в Тольятти сошел особенный автомобиль — седан LADA Aura, ставший миллионной машиной, выпущенной после ухода зарубежных партнеров. В честь этого важного события отечественный автогигант пригласил на завод журналистов, рассказав последним много любопытного. Например, о том, что частные покупатели приобрели уже три «Ауры». А еще — что до 2030 года АВТОВАЗ выкатит аж 12 новых моделей и модификаций.

Другое громкое событие уходящей недели — двойная премьера от FAW. Эти китайцы провели в России «живую» презентацию посвежевшего лифтбэка Bestune B70 и совершенно нового кроссовера Bestune T90. Первый уже поступил в шоу-румы дилеров: за него просят от 2,5 млн рублей без учета скидок. Второй появится в автосалонах в январе, его стартовый прайс — без малого 2,8 млн.

Тем временем Livan и Hongqi только готовят ряд новинок. На этой неделе стало известно, что в 2025-м «Ливэн» привезет в нашу страну рестайлинговые кроссоверы X3 Pro и X6 Pro, а также таинственный гибрид. Что же до премиального «Хончи», то его модельный ряд пополнят лифтбэк H6, роскошный седан L1, а также кроссовер HS7 второго поколения. И все — в первой половине следующего года.

А что еще нас ждет в первой половине следующего года — а вернее, в первый же его день — так это увеличение штрафов ГИБДД. В четверг, 12 декабря, Госдума приняла во втором и третьем чтениях соответствующие поправки. «Подорожают» самые популярные правонарушения: в том числе превышение скорости, несоблюдение разметки и некоторых знаков, езда на запрещающий сигнал светофора и по обочине. Изменятся при этом и правила предоставления скидки.

Кстати о штрафах и камерах. На днях представители ЦОДД заявили, что московские власти решили отказаться от комплексов-муляжей. Почему? Потому что устанавливать настоящие камеры, оказывается, проще, да и разница в стоимости не особо ощутима. А вообще в столице сейчас насчитывается около 6000 комплексов. Увеличивать их число не планируют, однако камеры донастроят.

А напоследок еще одна любопытная, но спорная история. На этой неделе российские СМИ растиражировали известие о том, что дорожные камеры начали проверять наличие полиса ОСАГО. Сослались на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, который выступил на телевидении. И нюанс в том, что на самом деле г-н Уфимцев проверку полисов по камерам не подтверждал...

А более подробно о главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.