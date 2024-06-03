Камер фиксации нарушений ПДД в России станет меньше

Правительство России утвердило новые правила размещения на дорогах комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Требования к камерам вступят в силу с 1 сентября 2024 года — существует вероятность, что после этого «рубежей контроля» в стране станет меньше.

Регламент прописан в двух постановлениях кабмина: №754 о правилах размещения комплексов фотовидеофиксации и №752 о правилах передачи данных с камер. К ключевым особенностям относятся указания размещать подобные комплексы только на аварийно-опасных участках дорог, выделенных полосах, пешеходных переходах, перекрестках и участках, где запрещена стоянка. Крепления камер не должны закрывать светофоры и дорожные знаки, а расстояние между стационарными «рубежами» обязано превышать 1 км в населенном пункте и 5 км за городом. Хотя у последнего правила есть исключение — в районах очагов аварийности и на выделенных полосах ограничение не действует.

Обязательно использование предупреждающих знаков, а действие стационарных и передвижных камер не может начинаться раньше чем через 150-300 м после соответствующей таблички. Правила разрешают использовать передвижные комплексы в зонах дорожных работ, но с условием, что после окончания ремонта их незамедлительно уберут. Наконец, автомобили с мобильными комплексами фиксации нарушений ПДД нужно обозначать специальными «опознавательными знаками».

С 1 сентября также все данные с камер необходимо отправлять в информационную систему МВД «Паутина» без какой-либо промежуточной обработки и хранения — передачу изображений региональным властям будет согласовывать Министерство внутренних дел.

Как сообщает «Коммерсант», глава Госавтоинспекции Михаил Черников пообещал с 1 сентября «подчистить» комплексы, которые работают «неэффективно», переместив их в очаги дорожной аварийности. И по мнению экспертов, опрошенных изданием, из-за новых правил будет отключено до 50-70% всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.