«Автотор» и Московский Политех выводят на рынок дешевый электрокар для пенсионеров

В Московском Политехе разработали техническую начинку для нового российского электромобиля, серийное производство которого начнется уже во II квартале 2025 года. Это «зеленое» авто обойдется потребителю в сумму около 1 млн. рублей, а аккумуляторы для него будут выдаваться в лизинг. Об этом сообщил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, выступая на II Международном форуме «Автонет». Новые серийные «электрички» станут собирать на калининградском заводе «Автотор».

— Разработка включает раму, шасси, подвеску и систему управления электродвигателем, — подчеркнул г-н Миклушевский. — Конструкторское бюро вуза не только проектирует, но и создает прототипы, проводит испытания. Сейчас готовится 5 предсерийных машины для сертификации...

По словам ректора, новая разработка рассчитана на перевозку пассажиров или груза весом около 300 кг. А Александр Сорокин, зампред совета директоров «Автотор Холдинг», подчеркнул, что на рынок выйдет «компактный автомобиль для потребителей с ограниченным бюджетом — пенсионеров, студентов и молодежи».

Цена этого электрокара, повторим, составит около 1 млн. рублей, причем аккумулятор на нее покупать не нужно, его станут давать в лизинг. При этом представители «Автотора» подчеркнули, что владельцу этого чуда техники не придется платить за АКБ одномоментно: во время зарядки аккумулятора будут взиматься небольшие платежи. Когда батарея перестанет накапливать больше 70% емкости, ее заменят на новую.

Между тем, к 2030 году в Московском Политехе планируют создать линейку электромобилей, в которую войдут легковые ТС, квадрициклы (L7), беспилотные транспортные платформы, электрифицированная дорожно-коммунальная техника.