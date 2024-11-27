Лошадь Милонова: шутка про автомобили, за которой скрывается трагедия

Возмутитель общественного спокойствия депутат Госдумы Виталий Милонов в очередной раз внес сумятицу в умы почтеннейшей публики своим якобы предложением использовать материнский капитал для покупки лошади как транспортного средства. Портал «АвтоВзгляд» собирался пройти мимо этой очевидной провокации, однако все же решил вставить свои пять копеек.

Дурацкий видеофрагмент где-то откопала пресловутая Кровавая барыня, не замедлив опубликовать его в своем бложике и снабдив ехидным, как ей кажется, примечанием. Суть ролика сводилась к следующему. Профильный комитет Госдумы отклонил инициативу ЛДПР разрешить приобретение автомобиля на средства маткапитала. Милонов одобрил негативное решение коллег по комитету и добавил от себя, что сам он, как многодетный отец, с радостью поддержал бы предложение либерал-демократов, если бы в качестве транспортного средства выступала лошадь.

ПРЫЩ — ЭТО ЛИШЬ СИМПТОМ

Скажем откровенно, шутка у г-на Милонова вышла не самая удачная, однако все-таки это была шутка. Запоздало вспомнив о тотальном отсутствии чувства юмора у большинства СМИ и особенно у блогеров, Виталий Валентинович попытался исправить промашку.

Чтобы его пассаж не приняли всерьез, он добавил, что сам лично предпочел бы оленя, однако в его родном Петербурге ощущается нехватка ягеля. Это ему не помогло, поскольку многочисленные издания с восторгом понесли по кочкам вполне себе серьезное сообщение о том, как Милонов собрался пересаживать многодетные семьи на гужевой транспорт.

Фото globallookpress.com

Между тем, депутат в кои-то веки вполне резонно заметил, что маткапитал — это не разовая финансовая подпитка для реализации сиюминутных хотелок, а инструмент повышения рождаемости. Именно поэтому приоритетом в данном вопросе государство определило жилищную и образовательную сферы, а не приобретение, скажем, домашней утвари.

Автомобиль же и к деторождению, и к воспитанию ребенка имеет отношение весьма и весьма косвенное. К тому же его отличает относительно короткий жизненный цикл, а посему он никак не может считаться объектом долгосрочных инвестиций в демографический процесс.

Тем не менее, вскочивший на носу прыщ является лишь симптомом заболевания, а не его сутью. Личный автомобиль неуклонно и целенаправленно превращается в то, против чего еще в 30-ом году прошлого века выступал великий комбинатор Остап Бендер: а именно, и обратно в роскошь из средства передвижения. Естественно, что люди пытаются сохранить статус-кво, к которому они привыкли за последние годы, даже за счет такого неподходящего актива, как материнский капитал.

Фото портала АвтоВзгляд.

ТАКИХ НЕТ, А СКОРО СОВСЕМ НЕ БУДЕТ

Sad but true. Промотать таким образом маткапитал никаких проблем не составит. Автомобилей, которые можно приобрести на выплату за первых двух детей, уже нет, а скоро совсем не будет.

Так говорили в Жемчужине у моря, когда она была еще блестящей Одессой, а не убогой Одесой. Судите сами: 630 380 рублей плюс 833 024 рубля — и вам хватит разве что на LADA Granta. Об остальных марках можете смело забыть.

Средневзвешенная цена автомобиля на август 2024 года составляла 3,03 миллиона. А средняя зарплата по России до вычета налогов — 85 017 рублей. Причем стоит отметить, что средняя зарплата — это вводящий в заблуждение показатель, сваливающий в одну кучу доходы Алексея Миллера и учителя средней школы.

Именно поэтому ее нам навязывают как инструмент вместо более-менее адекватной медианной зарплаты, которая раза в полтора ниже. Но даже с учетом средней зарплаты получается, что ни грамма не жрамши и ни капли не пимши, на автомобиль придется копить три с половиной года. В реале же — все пять.

Фото портала АвтоВзгляд.

ВОТ ОНО КАКОЕ — БУДУЩЕЕ

С прискорбием приходится с признать, что все это — не случайность, а целенаправленно реализуемая определенными околовластными кругами политика. Массовое внедрение такого форменного безобразия как каршеринг и прокат электросамокатов, всесторонняя поддержка экономически беспомощных электромобилей, запредельные цены на парковки, которые подбираются уже к придомовым территориям, платные дороги с запредельными же тарифами — все это звенья одной цепи, о которой вполне откровенно поведал «Аргументам и фактам» доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Михаил Якимов.

Его рассуждения заслуживают того, чтобы остановиться на них подробнее, ибо это — наше с вами будущее, дорогие автомобилисты: «Почти половина россиян (42%), по данным Росстата, предпочитают передвигаться по городу на общественном транспорте. И с высокой вероятностью эта цифра будет расти. Аргументом в пользу трамваев, электро- и автобусов, а также электричек, в последние несколько лет стали не только доступность стоимости проезда по сравнению, например, с личным авто, но и уровень комфорта. <...> Уверен, что будущее городов — за общественным транспортом».

А поскольку в плане личного автотранспорта город неотделим от пригорода, да и от дальних заездов также, то по этому пути обречены следовать все без исключения. А мы тут лошадью Милонова возмущаемся...