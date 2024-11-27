Лошадь Милонова: шутка про автомобили, за которой скрывается трагедия

Дурацкий видеофрагмент где-то откопала пресловутая Кровавая барыня, не замедлив опубликовать его в своем бложике и снабдив ехидным, как ей кажется, примечанием. Суть ролика сводилась к следующему. Профильный комитет Госдумы отклонил инициативу ЛДПР разрешить приобретение автомобиля на средства маткапитала. Милонов одобрил негативное решение коллег по комитету и добавил от себя, что сам он, как многодетный отец, с радостью поддержал бы предложение либерал-демократов, если бы в качестве транспортного средства выступала лошадь.
ПРЫЩ — ЭТО ЛИШЬ СИМПТОМ
Скажем откровенно, шутка у г-на Милонова вышла не самая удачная, однако все-таки это была шутка. Запоздало вспомнив о тотальном отсутствии чувства юмора у большинства СМИ и особенно у блогеров, Виталий Валентинович попытался исправить промашку.
Чтобы его пассаж не приняли всерьез, он добавил, что сам лично предпочел бы оленя, однако в его родном Петербурге ощущается нехватка ягеля. Это ему не помогло, поскольку многочисленные издания с восторгом понесли по кочкам вполне себе серьезное сообщение о том, как Милонов собрался пересаживать многодетные семьи на гужевой транспорт.
Между тем, депутат в кои-то веки вполне резонно заметил, что маткапитал — это не разовая финансовая подпитка для реализации сиюминутных хотелок, а инструмент повышения рождаемости. Именно поэтому приоритетом в данном вопросе государство определило жилищную и образовательную сферы, а не приобретение, скажем, домашней утвари.
Автомобиль же и к деторождению, и к воспитанию ребенка имеет отношение весьма и весьма косвенное. К тому же его отличает относительно короткий жизненный цикл, а посему он никак не может считаться объектом долгосрочных инвестиций в демографический процесс.
Тем не менее, вскочивший на носу прыщ является лишь симптомом заболевания, а не его сутью. Личный автомобиль неуклонно и целенаправленно превращается в то, против чего еще в 30-ом году прошлого века выступал великий комбинатор Остап Бендер: а именно, и обратно в роскошь из средства передвижения. Естественно, что люди пытаются сохранить статус-кво, к которому они привыкли за последние годы, даже за счет такого неподходящего актива, как материнский капитал.
ТАКИХ НЕТ, А СКОРО СОВСЕМ НЕ БУДЕТ
Sad but true. Промотать таким образом маткапитал никаких проблем не составит. Автомобилей, которые можно приобрести на выплату за первых двух детей, уже нет, а скоро совсем не будет.
Так говорили в Жемчужине у моря, когда она была еще блестящей Одессой, а не убогой Одесой. Судите сами: 630 380 рублей плюс 833 024 рубля — и вам хватит разве что на LADA Granta. Об остальных марках можете смело забыть.
Средневзвешенная цена автомобиля на август 2024 года составляла 3,03 миллиона. А средняя зарплата по России до вычета налогов — 85 017 рублей. Причем стоит отметить, что средняя зарплата — это вводящий в заблуждение показатель, сваливающий в одну кучу доходы Алексея Миллера и учителя средней школы.
Именно поэтому ее нам навязывают как инструмент вместо более-менее адекватной медианной зарплаты, которая раза в полтора ниже. Но даже с учетом средней зарплаты получается, что ни грамма не жрамши и ни капли не пимши, на автомобиль придется копить три с половиной года. В реале же — все пять.
ВОТ ОНО КАКОЕ — БУДУЩЕЕ
С прискорбием приходится с признать, что все это — не случайность, а целенаправленно реализуемая определенными околовластными кругами политика. Массовое внедрение такого форменного безобразия как каршеринг и прокат электросамокатов, всесторонняя поддержка экономически беспомощных электромобилей, запредельные цены на парковки, которые подбираются уже к придомовым территориям, платные дороги с запредельными же тарифами — все это звенья одной цепи, о которой вполне откровенно поведал «Аргументам и фактам» доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Михаил Якимов.
Его рассуждения заслуживают того, чтобы остановиться на них подробнее, ибо это — наше с вами будущее, дорогие автомобилисты: «Почти половина россиян (42%), по данным Росстата, предпочитают передвигаться по городу на общественном транспорте. И с высокой вероятностью эта цифра будет расти. Аргументом в пользу трамваев, электро- и автобусов, а также электричек, в последние несколько лет стали не только доступность стоимости проезда по сравнению, например, с личным авто, но и уровень комфорта. <...> Уверен, что будущее городов — за общественным транспортом».
А поскольку в плане личного автотранспорта город неотделим от пригорода, да и от дальних заездов также, то по этому пути обречены следовать все без исключения. А мы тут лошадью Милонова возмущаемся...